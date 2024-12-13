Ипполитова - Религия и религиозно-философская мысль в мировой культуре
Религия — вечный спутник человека. Как только в нашем мире появилась искусственная природа (или культура), человек наполнил ее духовными смыслами. Духовность как непременное условие жизни людей наполняет их существование и одновременно заставляет искать ответы на вопросы о Жизни, Смерти, Свободе, Любви, Ненависти, Добре, Зле, Душе…
Вокруг всех этих глобальных и труднообъяснимых понятий строится мир религии и религиозных представлений. В современном светском обществе различные формы религиозной культуры не теряют актуальности.
Конечно, сегодня мы наблюдаем трансформацию привычных религиозных институтов. Некоторым кажется, что религия уходит с исторической арены. На самом деле, она просто переходит на новый виток эволюции. Возможно, той счастливой эволюции, где в большей степени раскроется ее внутреннее смысловое содержание, а не внешняя атрибутика. Или, наоборот, нас ожидает кризис религиозного сознания.
В любом случае, при оценке разных вероучений в конфессиях используются свои принципы. Но спор о религии — дело неблагодарное, ведь мы рискуем рассуждать о вере, которая обладает глубоко личностным, даже интимным контекстом и располагается в душе. Это — личный разговор человека с духовным миром. По сути, все люди исповедуют одну веру, но дороги к духовной истине уникальны и неповторимы.
Поэтому при создании данного научно-популярного издания автор ни в коем случае не отдавал приоритет какой-либо конфессии, равно как не ставил целью пропагандировать позиции свободомыслия. Равноудаленный подход осмысления религии — самый объективный и взвешенный, так как позволяет рассматривать религиозную жизнь с научных позиций без определения приоритетов.
А. Г. Ипполитова - Религия и религиозно-философская мысль в мировой культуре - Источники, комментарии, обзоры
Москва : Директ-Медиа, 2021. — 428 с.
ISBN 978-5-4499-1664-8
А. Г. Ипполитова - Религия и религиозно-философская мысль в мировой культуре – Содержание
Оглавление
Предисловие
Раздел 1. Научно-популярные обзоры
Тема 1. Религиоведение в системе научного знания
Тема 2. Религия — фундаментальная форма культуры
Тема 3. Религиозные представления традиционного (первобытного) общества: антропологическое понимание
Тема 4. Национальные религии в контексте самосознания культуры
4.1. Индуизм: фундамент духовной и социальной жизни Индостана
4.2. Нравственно-религиозные учения Китая
4.3. Синтоизм — национальная религия Японии
4.4. Иудаизм в структуре национальной культуры евреев
4.5. Религиозный дуализм в картине мира зороастрийцев
Тема 5. Мировые религии, или Поиск единства цивилизации
5.1. Буддизм: смыслы самопознания в духовной культуре человечества
5.2. Буддизм в историко-культурном пути народов России
5.3. Христианство: религия человеколюбия, спасения и мира
5.4. Русская Церковь в контексте православного вероучения и идентичности российской цивилизации
5.5. Историко-культурная эволюция ислама история и современность
5.6. Ислам в исторической судьбе и религиозной культуре России
Тема 6. Свободомыслие и нетрадиционные учения в контексте альтернативной религиозности
6.1. Свободомыслие как философия жизни
6.2. Нетрадиционные учения и религии в поиске религиозной истины
Тема 7. «Преступная» религия: оборотная сторона веры
7.1. Деструктивное содержание сектантства. Современные секты
7.2. Религиозные тексты в идеологических механизмах деструктивных религиозных групп
7.3. Религиозный экстремизм в современном мире в контексте разрушения культуры
Тема 8. Правовые основы регулирования межконфессиональных отношений в Российском законодательстве
Раздел 2. Источники религиозной мысли, научного и философского осмысления религии (авторские комментарии)
1. Религиоведение в системе научного знания. Справка-комментарий
2. Религия — фундаментальная форма культуры. Справка-комментарий
3. Религиозные представления традиционного (первобытного) общества: антропологическое понимание. Справка-комментарий
4. Национальные религии в контексте самосознания культуры
5. Мировые религии, или Поиск единства цивилизации
6. Свободомыслие и нетрадиционные культы в контексте альтернативной религиозности. Справка-комментарий
7. «Преступная» религия: оборотная сторона веры. Справка-комментарий
Библиографический список источниковых материалов раздела
Глоссарий
Справочная информация
Послесловие
Краткий библиографический список
Сведения об авторе
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