Религия — вечный спутник человека. Как только в нашем мире появилась искусственная природа (или культура), человек наполнил ее духовными смыслами. Духовность как непременное условие жизни людей наполняет их существование и одновременно заставляет искать ответы на вопросы о Жизни, Смерти, Свободе, Любви, Ненависти, Добре, Зле, Душе…

Вокруг всех этих глобальных и труднообъяснимых понятий строится мир религии и религиозных представлений. В современном светском обществе различные формы религиозной культуры не теряют актуальности.

Конечно, сегодня мы наблюдаем трансформацию привычных религиозных институтов. Некоторым кажется, что религия уходит с исторической арены. На самом деле, она просто переходит на новый виток эволюции. Возможно, той счастливой эволюции, где в большей степени раскроется ее внутреннее смысловое содержание, а не внешняя атрибутика. Или, наоборот, нас ожидает кризис религиозного сознания.

В любом случае, при оценке разных вероучений в конфессиях используются свои принципы. Но спор о религии — дело неблагодарное, ведь мы рискуем рассуждать о вере, которая обладает глубоко личностным, даже интимным контекстом и располагается в душе. Это — личный разговор человека с духовным миром. По сути, все люди исповедуют одну веру, но дороги к духовной истине уникальны и неповторимы.

Поэтому при создании данного научно-популярного издания автор ни в коем случае не отдавал приоритет какой-либо конфессии, равно как не ставил целью пропагандировать позиции свободомыслия. Равноудаленный подход осмысления религии — самый объективный и взвешенный, так как позволяет рассматривать религиозную жизнь с научных позиций без определения приоритетов.

А. Г. Ипполитова - Религия и религиозно-философская мысль в мировой культуре - Источники, комментарии, обзоры

Москва : Директ-Медиа, 2021. — 428 с.

ISBN 978-5-4499-1664-8

А. Г. Ипполитова - Религия и религиозно-философская мысль в мировой культуре – Содержание

Оглавление

Предисловие

Раздел 1. Научно-популярные обзоры

Тема 1. Религиоведение в системе научного знания

Тема 2. Религия — фундаментальная форма культуры

Тема 3. Религиозные представления традиционного (первобытного) общества: антропологическое понимание

Тема 4. Национальные религии в контексте самосознания культуры

4.1. Индуизм: фундамент духовной и социальной жизни Индостана

4.2. Нравственно-религиозные учения Китая

4.3. Синтоизм — национальная религия Японии

4.4. Иудаизм в структуре национальной культуры евреев

4.5. Религиозный дуализм в картине мира зороастрийцев

Тема 5. Мировые религии, или Поиск единства цивилизации

5.1. Буддизм: смыслы самопознания в духовной культуре человечества

5.2. Буддизм в историко-культурном пути народов России

5.3. Христианство: религия человеколюбия, спасения и мира

5.4. Русская Церковь в контексте православного вероучения и идентичности российской цивилизации

5.5. Историко-культурная эволюция ислама история и современность

5.6. Ислам в исторической судьбе и религиозной культуре России

Тема 6. Свободомыслие и нетрадиционные учения в контексте альтернативной религиозности

6.1. Свободомыслие как философия жизни

6.2. Нетрадиционные учения и религии в поиске религиозной истины

Тема 7. «Преступная» религия: оборотная сторона веры

7.1. Деструктивное содержание сектантства. Современные секты

7.2. Религиозные тексты в идеологических механизмах деструктивных религиозных групп

7.3. Религиозный экстремизм в современном мире в контексте разрушения культуры

Тема 8. Правовые основы регулирования межконфессиональных отношений в Российском законодательстве

Раздел 2. Источники религиозной мысли, научного и философского осмысления религии (авторские комментарии)

1. Религиоведение в системе научного знания. Справка-комментарий

2. Религия — фундаментальная форма культуры. Справка-комментарий

3. Религиозные представления традиционного (первобытного) общества: антропологическое понимание. Справка-комментарий

4. Национальные религии в контексте самосознания культуры

5. Мировые религии, или Поиск единства цивилизации

6. Свободомыслие и нетрадиционные культы в контексте альтернативной религиозности. Справка-комментарий

7. «Преступная» религия: оборотная сторона веры. Справка-комментарий

Библиографический список источниковых материалов раздела

Глоссарий

Справочная информация

Послесловие

Краткий библиографический список

Сведения об авторе