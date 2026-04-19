Эта книга представляет собой глубокое исследование древнейших архетипов женской силы, воплощенных в образах шумеро-вавилонских богинь Иштар и Эрешкигаль. Автор Скотт Ирвайн переносит читателя из туманных пейзажей кельтской Британии в колыбель цивилизации — Месопотамию, чтобы восстановить связь с божествами, ставшими прародительницами всех известных нам мифологических героинь.
Ирвайн мастерски связывает историю Ануннаков — «тех, кто сошел с небес», — с природными циклами и духовными поисками современного человека. Через призму древних глиняных табличек и личный опыт созерцания природы автор показывает, что сестры Иштар и Эрешкигаль не просто мифологические персонажи, а вечные силы жизни, смерти и возрождения, которые продолжают действовать в мире и сегодня.
Издание предлагает уникальный синтез месопотамской мифологии и кельтской традиции. Вы узнаете о тайнах древних технологий, «огненных колесницах» богов, значении священного числа семь и о том, как за масками греческих и римских богинь скрываются изначальные лики дочерей Лунного Бога Сина.
Скотт Ирвайн - Иштар и Эрешкигаль. Дочери Сина
Москва: Касталия, 2026. — 142 с.
ISBN 978-5-908110-31-0.
Скотт Ирвайн - Иштар и Эрешкигаль. Дочери Сина - Содержание
Колыбель богов: Наследие Ануннаков. Погружение в эпоху, когда боги обладали плотью, кровью и человеческими эмоциями. История возвышения Вавилона и Шумера, где строились зиккураты, а божества правили городами и стихиями.
Нисхождение и Тьма: Владения Эрешкигаль. Исследование подземного мира и природы смерти. Автор раскрывает образ Эрешкигаль не как пугающего демона, а как необходимую силу трансформации и покоя, предшественницу Персефоны и кельтской Кайлех.
Свет и Страсть: Путь Иштар. Инанна-Иштар как первозданная богиня любви, плодородия и войны. Её роль в формировании образа Афродиты и Венеры, её небесная власть и земное влияние на эволюцию жизни.
Единство противоположностей: Равновесие сестер. Сакральная встреча Неба и Преисподней. Понимание того, что без тьмы Эрешкигаль невозможен свет Иштар. Практические советы по достижению гармонии через принятие обеих сторон женской силы.
