Эта книга представляет собой глубокое исследование древнейших архетипов женской силы, воплощенных в образах шумеро-вавилонских богинь Иштар и Эрешкигаль. Автор Скотт Ирвайн переносит читателя из туманных пейзажей кельтской Британии в колыбель цивилизации — Месопотамию, чтобы восстановить связь с божествами, ставшими прародительницами всех известных нам мифологических героинь.

Ирвайн мастерски связывает историю Ануннаков — «тех, кто сошел с небес», — с природными циклами и духовными поисками современного человека. Через призму древних глиняных табличек и личный опыт созерцания природы автор показывает, что сестры Иштар и Эрешкигаль не просто мифологические персонажи, а вечные силы жизни, смерти и возрождения, которые продолжают действовать в мире и сегодня.

Издание предлагает уникальный синтез месопотамской мифологии и кельтской традиции. Вы узнаете о тайнах древних технологий, «огненных колесницах» богов, значении священного числа семь и о том, как за масками греческих и римских богинь скрываются изначальные лики дочерей Лунного Бога Сина.

Москва: Касталия, 2026. — 142 с.

ISBN 978-5-908110-31-0.

Скотт Ирвайн - Иштар и Эрешкигаль. Дочери Сина - Содержание