Ирвин - Прямо по курсу: Луна

Книга астронавта Джима Ирвина «Прямо по курсу: Луна», выпущенная издательством «Протестант» в 1992 году, представляет собой уникальное сочетание мемуаров о покорении космоса и глубокого духовного свидетельства. Автор ставит перед собой задачу не просто описать технические детали экспедиции «Аполлона-15», но поделиться тем, как пребывание на лунной поверхности изменило его внутренний мир и привело к глубокому осознанию присутствия Творца. Это рассказ о том, как детская мечта о недостижимом серебристом диске в ночном небе превратилась в реальность, которая в итоге направила жизнь полковника Ирвина по совершенно иному, духовному маршруту.

В содержательной части книги автор проводит читателя через все этапы своего пути: от ранних мечтаний и развития авиации до интенсивной подготовки в отряде астронавтов НАСА. Ирвин детально описывает исторический контекст космической гонки, начиная с запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина, подводя к моменту, когда он стал восьмым человеком, ступившим на Луну. Однако центральное место в повествовании занимают не столько научные эксперименты, сколько личные переживания в безмолвии космоса. Автор откровенно рассказывает о том, как вид хрупкой Земли из безбрежной пустоты пространства заставил его по-новому взглянуть на величие Бога и ответственность человека перед Создателем.

Текст написан в очень доступном, живом и искреннем стиле, что делает его интересным как для взрослых, так и для юных читателей, увлеченных темой космоса. Джим Ирвин пишет с теплотой и смирением, подчеркивая, что самым важным открытием его жизни стало не обнаружение древнего минерала «Камень Бытия», а обретение живой веры. Книга служит мощным свидетельством того, что наука и вера не противоречат, а дополняют друг друга, открывая разные грани истины. Это вдохновляющее чтение для тех, кто ищет смысл жизни и хочет увидеть пример того, как даже достижение вершины человеческих возможностей может стать лишь началом пути к подлинному Свету.

Астронавт Джим Ирвин – Прямо по курсу: Луна

Перевод с английского А. Фета. – М.: «Протестант», 1992. – 50 с.

ISBN 585770—036—1

Наверное, вы задумывались над тем, что такое Луна и как она выглядит вблизи. Тысячи лет, глядя на серебристый диск в ночном небе, дети всех народов мира мечтали побывать там. Увы, у них не было крыльев, чтобы взлететь подобно птице! Первые летательные аппараты были построены только в 1906-м году. Но даже на реактивном самолете невозможно вырваться за пределы земной атмосферы. Луна оставалась недостижимой целью. Как и многие другие дети, я в детстве тоже мечтал попасть на Луну. Но моя мечта оказалась мечтой особой - ей суждено было осуществиться!

Я расскажу о том, как мне удалось стать одним из двенадцати человек, ступивших на поверхность Луны. Я увидел и пережил много интересного и удивительного. Полет на Луну изменил всю мою жизнь, причем самым неожиданным образом.

До 1957 года путешествие в космос казалось совершенно невозможным, фантастическим. Конечно, мы читали в книгах о том, как будет выглядеть космический полет, но это была всего лишь игра воображения. Потом Советский Союз запустил космический спутник, совершавший за день несколько оборотов вокруг Земли. Прошло еще четыре года, и в космос полетел первый человек - Юрий Гагарин.