Исхоел - Пастор

Иисус является ролевой моделью для нашего служения. Он показал нам лидерский стиль, который порой шокировал Его современников, но навеки утвердил стандарт для христианской Церкви. Он знал, что будущая Церковь сможет выполнить свою задачу только при наличии вней посвященных квалифицированных лидеров, поэтому провел большую часть Своего земного служения, передавая лидерские принципы Своим ученикам. Такой акцент на подготовке лидеров является примером, которому всегда должна следовать Церковь. Тренировка новых поколений компетентных и посвященных лидеров, возможно, является главнейшим условием для выживания и роста Церкви. Каждое поколение христиан нуждается в лидерах, получивших те же уроки по руководству, которые двенадцать учеников Христа получили от Него, а также в том, чтобы иметь сердце и любовь к Божьему Царству, которой были наполнены ученики. Общество ежедневно меняется, но лидерские принципы, установленные Иисусом Христом, остаются незыблемыми.

Эта книга о служении, которое мы обычно называем пасторским. Новый Завет упоминает разные лидерские служения в Церкви – например, в Послании к Ефесянам (4:13) Павел говорит об апостолах, пророках, евангелистах, пасторах и учителях. Все они представляют различные функции в Теле Христа. В других местах мы находим иные термины, которые также описывают лидерские позиции, – например, епископы (см. 1 Тим. 3:1, 2), старейшины (см. Деян.14:23) и дьяконы (см. 1 Тим. 3:8). Сегодня в разных деноминациях эти термины используются по-разному и служат разным целям. Существует много способов организации церквей в зависимости от их богословия, культуры и истории.

Хотя эти библейские термины используются с разным значением, есть общепринятое мнение, что при употреблении слова «пастор» мы говорим о руководителе поместной церкви. Это человек, который ведет, кормит, оберегает членов церкви и заботится о них. Именно в этом значении я использую слово «пастор» в этой книге. Однако внутри поместной церкви может быть много других пасторских функций. Помимо старшего пастора в ней может быть второй пастор, помощник пастора, молодежный и детский пасторы, которые заняты в других сферах служения. Кроме того, в церкви могут быть и другие лидеры, которые совершают служение в ответственности пастора, не будучи рукоположенными на пасторство. Каждый человек, который помогает в детском служении, каждый молодежный лидер и каждый лидер домашней группы несет пасторскую заботу в церкви. Моя цель в том, чтобы эта книга могла говорить лидерам на всех уровнях.

Маттс-Ола Исхоел - Пастор - ученик, пастор, строитель, новатор

«Золотые страницы», 2018 г. - 115с.

ISBN 978-5-91943-059-9

Маттс-Ола Исхоел - Пастор - ученик, пастор, строитель, новатор - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1

Может ли Бог говорить с ребенком?

Бог есть начало

Осведомленность

Сила призвания

Вопросы

Глава 2

Время с Богом

Служение в церкви

Обучение

Вопросы

Глава 3

Никогда

Узкий путь

Ваш личный кодекс

Твердо укорененные

Вопросы

Глава 4

Получится ли у меня?

Уникальная благодать для служения

Робость

Действие

Благодать на каждый день

Вопросы

Глава 5

Иисус как пастырь

Наемник

Горе мне

Голос пастыря

Вопросы

Глава 6

«Не принужденно, но охотно»

«Не для гнусной корысти, но из усердия»

«Не господствуя над наследием божьим, но подавая пример стаду»

Вопросы

Глава 7

Пастырь считает своих овец

Пастырь сражается за своих овец

Пастырь радуется об овцах

Вопросы

Глава 8

Любите свой город!

У Бога есть место для вас

Вопросы

Глава 9

Духовная база

Несколько путей

Подотчетность

Видение

«Слово жизни», Москва

Вопросы

Глава 10

Структура в Библии

Принципы для подражания

Построение команды и тренировка лидеров

Вопросы

Глава 11

Планирование работы

Видения и планирование

Долгосрочные цели

Разные отделы и служения

Развитие новых ветвей

Наблюдение за работой

Вопросы

Глава 12

Будьте самим собой

Имейте план

Назидательный момент

Подготовка

Презентация

Доверие Богу

Вопросы

Глава 13

Смелость начинается с бога

Знайте свою территорию

Смелый лидер

Инициативы

Преодоление страха

Наблюдая за ветром

Время двигаться

Вопросы

Глава 14

Современная церковь с древним посланием

Культурный фактор

Заставьте людей удивляться

Есть путь

Горные спуски и театральное представление

Ищите возможности

Молитесь, ищите, стучите

Вопросы

Глава 15

Не будьте наивными

Области внимания

Сила для битвы

Есть благодать на каждую ситуацию

Не искажайте

Никогда не стесняйтесь просить о помощи

Помните, что за стойкость есть награда

Сила на каждый день

Вопросы

Глава 16

Мед для битвы

Греховная природа

Отдых

Физические упражнения

Мотоциклы и лыжи

Найти баланс

Вопросы

Заключение