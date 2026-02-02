Как бы ни были гениальны человеческие учения, теории, - они, все-таки, со временем усовершаются; они эволюционируют в более совершенное состояние и в более современную форму. Так что если вы ознакомитесь с учебником, скажем, современной философии объективного идеализма, и оглянувшись в глубь веков, отыщете первых его провозвестников, вы увидите, что это были ничтожно малые крупинки, из которых состоит большая квашня теста, которую вы держите в руках, теста пышного, вкусного, питательного. Но та в ваших глазах ничтожно малая крупинка, для своего времени была сильнейшим прорывом человеческого гения.

Необходимость в дополнениях и усовершенствовании, в новых положениях и выводах, в замене устаревших позиций - современными, более правильными - этим отличаются человеческие учения от Учения Бога, которое дано один раз - и навсегда непреложным, не нуждающимся в дополнениях и усовершенствовании. И ценность человеческого существа в очах Божиих как раз и заключается в абсолютной верности человека Учению Бога. В этом постоянно изменчивом мире, при самых невероятных зигзагах жизненных ситуаций, человек сохраняет безупречную верность однажды данным древним заветам Бога - в этом и заключается спасение и слава человека в очах Божиих.

Вениамин Ишутин – Глас вопиющего в пустыне

Издание переработанное и дополненное

Мариуполь, 1998 г. - 343 с.

ISBN 966-7052-04-4

Вениамин Ишутин – Глас вопиющего в пустыне – Содержание

От автора

РАЗДЕЛ 1. Иисус есть жизнь. Рождение свыше Исповедание грехов Преображение в образ Христа Состав человека Кое-что о перевоплощениях Процесс возрастания Имеющий уши да слышит Притча о “брачном пире’' Если ты ранен Грех пред Богом Грех против Бога Грех против ближнего Грех против Духа Святого Грех против церкви Грех против грешного мира Грех против собственного тела Грех малакии Грех человекохищничества Грех идолопоклонства

РАЗДЕЛ 2. Путь. Поставление служителя в церкви Брачный вопрос Что же произошло в Эдеме? Канон Как совершается обручение Развод по вине любодеяния Развод по вине прелюбодеяния Развод в смешанном браке Непростой экземпляр жизненной ситуации Подводим итог по брачному вопросу Крещение Водное крещение Духовное крещение Огненное крещение Возложение рук Дары Святого Духа Несколько слов об Иоанне Крестителе Божий порядок при возложении рук Индивидуальное собеседование Кое-что о болезнях К вопросу об изгнании бесов Хлебопреломление Притча о “плевелах на поле” Освящение праздничных дней Сновидения и так называемые “новые откровения” Исцеление с обесславием Грешник в плену снообольщения Трагедия жизни и насмешка сатаны Сновидцы почти всегда с плохим духовным состоянием Христос предупреждает Услуги сатаны небескорыстны Взыскать волю Бога в вопросе женитьбы Влюблённость и любовь Взыскать волю Бога в вопросе перемены места жительства Взаимоотношения с внешними Вопрос воинской повинности Наши дети, мир и наши связи с ним Прошлое, настоящее и будущее церкви Христовой в нашей стране Гримасы сатаны Восстановление церкви пред Господом в Европе и в нашей стране О И.С.Проханове О чистых баптистах Падение церкви в нашей стране Возникновение совета церквей Союзы: польза это или вред

РАЗДЕЛ 3. Истина. Грядущие события К читателю Знаешь ли ты Иисуса Христа (песня)



Вениамин Ишутин – Стойте в истине

Мариуполь: ЗАО «Газета «Приазовский рабочий», 2002. - 752 стр.

ISBN 966-7052-98-2

Вениамин Ишутин – Стойте в истине – Содержание