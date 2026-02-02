Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ишутин - Глас вопиющего в пустыне - Стойте в истине

Вениамин Ишутин – Глас вопиющего в пустыне
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Как бы ни были гениальны человеческие учения, теории, - они, все-таки, со временем усовершаются; они эволюционируют в более совершенное состояние и в более современную форму. Так что если вы ознакомитесь с учебником, скажем, современной философии объективного идеализма, и оглянувшись в глубь веков, отыщете первых его провозвестников, вы увидите, что это были ничтожно малые крупинки, из которых состоит большая квашня теста, которую вы держите в руках, теста пышного, вкусного, питательного. Но та в ваших глазах ничтожно малая крупинка, для своего времени была сильнейшим прорывом человеческого гения.

Необходимость в дополнениях и усовершенствовании, в новых положениях и выводах, в замене устаревших позиций - современными, более правильными - этим отличаются человеческие учения от Учения Бога, которое дано один раз - и навсегда непреложным, не нуждающимся в дополнениях и усовершенствовании. И ценность человеческого существа в очах Божиих как раз и заключается в абсолютной верности человека Учению Бога. В этом постоянно изменчивом мире, при самых невероятных зигзагах жизненных ситуаций, человек сохраняет безупречную верность однажды данным древним заветам Бога - в этом и заключается спасение и слава человека в очах Божиих.

Вениамин Ишутин – Глас вопиющего в пустыне

Издание переработанное и дополненное

Мариуполь, 1998 г. - 343 с.

ISBN 966-7052-04-4

Вениамин Ишутин – Глас вопиющего в пустыне – Содержание

  • От автора

  • РАЗДЕЛ 1.

    • Иисус есть жизнь. Рождение свыше

    • Исповедание грехов

    • Преображение в образ Христа

    • Состав человека

    • Кое-что о перевоплощениях

    • Процесс возрастания

    • Имеющий уши да слышит

    • Притча о “брачном пире’'

    • Если ты ранен

    • Грех пред Богом

    • Грех против Бога

    • Грех против ближнего

    • Грех против Духа Святого

    • Грех против церкви

    • Грех против грешного мира

    • Грех против собственного тела

    • Грех малакии

    • Грех человекохищничества

    • Грех идолопоклонства

  • РАЗДЕЛ 2.

    • Путь. Поставление служителя в церкви

    • Брачный вопрос

    • Что же произошло в Эдеме?

    • Канон

    • Как совершается обручение

    • Развод по вине любодеяния

    • Развод по вине прелюбодеяния

    • Развод в смешанном браке

    • Непростой экземпляр жизненной ситуации

    • Подводим итог по брачному вопросу

    • Крещение

    • Водное крещение

    • Духовное крещение

    • Огненное крещение

    • Возложение рук

    • Дары Святого Духа

    • Несколько слов об Иоанне Крестителе

    • Божий порядок при возложении рук

    • Индивидуальное собеседование

    • Кое-что о болезнях

    • К вопросу об изгнании бесов

    • Хлебопреломление

    • Притча о “плевелах на поле”

    • Освящение праздничных дней

    • Сновидения и так называемые “новые откровения”

    • Исцеление с обесславием

    • Грешник в плену снообольщения

    • Трагедия жизни и насмешка сатаны

    • Сновидцы почти всегда с плохим духовным состоянием

    • Христос предупреждает

    • Услуги сатаны небескорыстны

    • Взыскать волю Бога в вопросе женитьбы

    • Влюблённость и любовь

    • Взыскать волю Бога в вопросе перемены места жительства

    • Взаимоотношения с внешними

    • Вопрос воинской повинности

    • Наши дети, мир и наши связи с ним

    • Прошлое, настоящее и будущее церкви Христовой в нашей стране

    • Гримасы сатаны

    • Восстановление церкви пред Господом в Европе и в нашей стране

    • О И.С.Проханове

    • О чистых баптистах

    • Падение церкви в нашей стране

    • Возникновение совета церквей

    • Союзы: польза это или вред

  • РАЗДЕЛ 3.

    • Истина. Грядущие события

    • К читателю

    • Знаешь ли ты Иисуса Христа (песня)

Вениамин Ишутин – Стойте в истине

Вениамин Ишутин – Стойте в истине

Мариуполь: ЗАО «Газета «Приазовский рабочий», 2002. - 752 стр.

ISBN 966-7052-98-2

Вениамин Ишутин – Стойте в истине – Содержание

  • 1. От автора

  • 2. С отвесом ли в руках строим мы?

  • 3. Тебя обгоняют. Как ты к этому относишься?

  • 4. Что думает Христос о каждом из нас?

  • 5. Сила Божия и Премудрость - как они изумительны!

  • 6. Дух, Который в тебе, пусть будет на мне вдвойне

  • 7. Так из какого же материала ты строишь?

  • 8. Закон любви и дружбы: исполняй желания друга

  • 9. Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь? Зачем ты здесь?

  • 10. Христос, или христианство?

  • 11.Обеты твои неразумны, но спеши их выполнить чего бы это тебе ни стоило

  • 12. Рождество Иисуса Христа было так

  • 13. К служению, как к сражению, нужно быть хорошо подготовленным

  • 14. Ты - резиденция Духа Святого. Как ты внешне выглядишь?

  • 15. Неизвинителен извиняющий себя в делах греховных

  • 16. Ты считаешь себя зрячим, но так ли это? И если ты все-таки видишь, то верно ли видишь?

  • 17. Так что же может погубить жену- христианку?

  • 18. Фальшивомонетчики от религии

  • 19. Так что же произошло на 23-м съезде баптистов Украины?

  • 20. Подкидыш

  • 21 .Всемирный конгресс Амстердам - 2000 - это собрание или сборище?

  • 22. Как же это непросто защищать грешника?

  • 23. Есть условия, для того чтобы молитва твоя всегда была слышна на небесах

  • 24. Что делает и что не делает верующего человека счастливым в его земной жизни

  • 25. Деликатная тема: наши взаимоотношения с Духом Святым

  • 26. Таким образом они отвечали на вопрос: что я сделаю Иисусу, называемому Христом?

  • 27. Мой первый и мой последний арест

  • 28. Это загадочное послание к Пергамской церкви

  • 29. Сознательный грех - это шаг в заколдованный круг, это потеря власти над сатаной

  • 30. Неблагоговение пред Богом и прискорбно, и смешно

  • 31. Загадочное моление о чаше

  • 32. Погубить себя очень даже не сложно, но зачем тебе губить себя?

  • 33. Вход в царство небесное открыт, но все ли верующие одинаково будут приняты туда?

  • Содержание

Views 371
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (4 comments)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.
G
gios76 3 years ago

спасибо
Владимир79 3 years ago
Спасибо
R
RealJoy 3 years ago
ого себе информация

Related Books

All Books