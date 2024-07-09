Итак идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и вот Я с вами во все дни до скончания века.

Мф. 28:19-20

Евангелие Иисуса Христа обладает удивительными свойствами воздействия на душу человека. Свойства эти носят целительный характер. Согбенная и покалеченная душа выравнивается, соприкасаясь с Евангелием. И там, где на сердце была кровоточащая рана, расцветает миртовая роща красоты и благоухания. Сколько людей, первый раз слушавшие Евангелие, беспричинно плакали. Эти необъяснимые слёзы были слезами умиления. Это душа человека так реагировала на прикосновение Небесного бальзама к больным местам. И никто из этих людей не мог объяснить самому себе этих слёз. Но то, что эти слёзы совсем были непохожи на слёзы досады, зависти, обиды или отчаяния - это каждый из них подтвердит. Но у человека есть ещё разум, который стремится осмыслить происходящее, который стремится проникнуть в таинственное и уразуметь истинное. И когда разум человека насьпцен знанием и имеет ясное представление о том, что ему предлагается, человек делает сознательный выбор, шаг его просчитан, действия его вычислены. Он возлагает руку свою на плуг и не озирается по сторонам /Луки 9:62/.

Для того, чтобы разум человека был насыщен знанием и имел ясное представление о пути Господнем, о пути веры в Евангелие - для этого и пишется эта книга. Учение Иисуса Христа имеет свои разделы, свои основные положения. Этих разделов, или положений, семь.

Ещё в Ветхом Завете эти положения пророчески изображены как семь столбов в основании дома, который построила себе Премудрость. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино своё и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: кто неразумен, обратись сюда! И скудоумному она сказала: идите ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворённое; оставьте неразумие, и живите, и ходите путём разума» /Пр.Солом. 9:1-6/ . Это пророчество о церкви Иисуса Христа. Более подробно об этих основополагающих столбах в основании дома Божьего, конкретно и ясно высказывался апостол Павел в послании к Евреям 6:1-2 «Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мёртвых и о суде вечном».

Когда мы рассмотрим вкратце, но основательно, все эти семь положений в учении Иисуса Христа, как-то: Основание, вера в Бога, обращение от мёртвых дел, учение о крещениях, учение о возложении рук, учение о воскресении мертвых и учение о вечном суде Божием, мы вдруг обнаружим, что в своём разуме мы теперь имеем ясное представление о пути Господнем, о пути веры в Евангелие. После чего нам легко будет делать окончательный выбор: или бесповоротно за Господом, или прочь от лица Господня. Информация эта особо должна интересовать людей, делающих первые шаги за Господом, людей приближающихся, и желающих стать членами церкви Христовой.

Иисус Христос, прощаясь со Своими учениками, заповедывал им следующее : «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам»./Марк.28: 19-20/

Значит сначала нужно научить, а потом крестить. Научить нужно основательно и здраво, чтобы человек ясно отдавал себе отчёт в том, что он делает, принимая крещение.

Итак рассматриваем первое положение.

Вениамин Ишутин – Слагаемые пути спасения – Что нужно знать вступающему в церковь Иисуса Христа

Б.в.д. – 40 с.

Вениамин Ишутин – Слагаемые пути спасения - Содержание