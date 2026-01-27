Ісіченко - УГКЦ - зацікавлений погляд
Книга «УГКЦ: зацікавлений погляд» відомого церковного діяча та науковця архиєпископа Ігоря Ісіченка — це стислий, але надзвичайно місткий нарис історії та сутності Української Греко-Католицької Церкви. Автор пропонує читачеві «правду, що визволяє», розвіюючи нашарування пропагандистських міфів та стереотипів, які століттями створювалися навколо києво-галицької традиції.
Видання охоплює шлях Церкви від заснування Київської митрополії до статусу глобальної структури сучасності. Архиєпископ аналізує ключові віхи: Берестейську унію як засіб збереження ідентичності, героїчну епоху митрополита Андрея Шептицького, трагедію катакомбного періоду та відродження у вільній Україні. Основна теза автора полягає в тому, що саме єдність із вселенським центром у Римі стала для української спільноти запобіжником від розчинення в імперських проєктах Сходу чи Заходу.
Це не просто історична довідка, а глибока рефлексія над тим, як релігійний вибір впливає на національну стійкість. Книга адресована широкому колу читачів, які прагнуть зрозуміти, чому УГКЦ залишається «простором надії» та як вона інтегрована в адміністративний і духовний устрій світового християнства. Автор закликає до мужності приймати свою справжню ідентичність, дивлячись у минуле чистими очима.
Архиєпископ Ігор Ісіченко — УГКЦ: зацікавлений погляд
Львів : Свічадо, 2025. — 100 с.
ISBN 978-966-938-963-3
Ігор Ісіченко — УГКЦ: зацікавлений погляд — Зміст
Пізнати правду
Заснування Київської митрополії
Між Сходом і Заходом
Тяжіння до єдности
Берестейська унія
Всупереч Руїні
Нові перспективи
У світі імперій
Епоха Шептицького
Поза межі України
Катакомби
Український патріярхат
Великий ювілей
Глобальна Церква
Адміністративний устрій
Простір надії
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