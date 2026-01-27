Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ісіченко - УГКЦ - зацікавлений погляд

Ісіченко - УГКЦ - зацікавлений погляд
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, History

Книга «УГКЦ: зацікавлений погляд» відомого церковного діяча та науковця архиєпископа Ігоря Ісіченка — це стислий, але надзвичайно місткий нарис історії та сутності Української Греко-Католицької Церкви. Автор пропонує читачеві «правду, що визволяє», розвіюючи нашарування пропагандистських міфів та стереотипів, які століттями створювалися навколо києво-галицької традиції.

Видання охоплює шлях Церкви від заснування Київської митрополії до статусу глобальної структури сучасності. Архиєпископ аналізує ключові віхи: Берестейську унію як засіб збереження ідентичності, героїчну епоху митрополита Андрея Шептицького, трагедію катакомбного періоду та відродження у вільній Україні. Основна теза автора полягає в тому, що саме єдність із вселенським центром у Римі стала для української спільноти запобіжником від розчинення в імперських проєктах Сходу чи Заходу.

Це не просто історична довідка, а глибока рефлексія над тим, як релігійний вибір впливає на національну стійкість. Книга адресована широкому колу читачів, які прагнуть зрозуміти, чому УГКЦ залишається «простором надії» та як вона інтегрована в адміністративний і духовний устрій світового християнства. Автор закликає до мужності приймати свою справжню ідентичність, дивлячись у минуле чистими очима.

Архиєпископ Ігор Ісіченко — УГКЦ: зацікавлений погляд

Львів : Свічадо, 2025. — 100 с.
ISBN 978-966-938-963-3

Ігор Ісіченко — УГКЦ: зацікавлений погляд — Зміст

  • Пізнати правду

  • Заснування Київської митрополії

  • Між Сходом і Заходом

  • Тяжіння до єдности

  • Берестейська унія

  • Всупереч Руїні

  • Нові перспективи

  • У світі імперій

  • Епоха Шептицького

  • Поза межі України

  • Катакомби

  • Український патріярхат

  • Великий ювілей

  • Глобальна Церква

  • Адміністративний устрій

  • Простір надії

  • Можна прочитати

Views 304
Rating 5.0 / 5
Added 27.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books