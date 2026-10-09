Исидор Севильский - Этимологии. Книги XIII–XV
«Этимологии. Книги XIII–XV» Исидора Севильского — русский перевод трех взаимосвязанных книг знаменитой позднеантичной и раннесредневековой энциклопедии Etymologiae sive Origines libri XX. В них Исидор выстраивает последовательную картину сотворенного мира: от космоса, неба, элементов, воздуха, метеорологических явлений и вод — к устройству Земного круга, его материкам, странам, островам и горам, а затем к человеческому освоению пространства — городам, общественным и частным сооружениям, укреплениям, полям, земельным мерам и дорогам. Такое движение от космического устройства к географии и далее к архитектуре делает три книги относительно самостоятельным тематическим комплексом внутри двадцатикнижной энциклопедии Исидора.
Издание снабжено вступительной статьей, переводом и развернутыми комментариями И. В. Кувшинской, позволяющими увидеть не только содержание сочинения, но и механику средневековой энциклопедической работы. Исидор соединяет Священное Писание и христианскую экзегезу с Плинием Старшим, Варроном, Лукрецием, Саллюстием, Вергилием, Сервием, Солином, Орозием и другими античными и христианскими авторами. Этимология для него служит способом проникновения в природу вещи через ее имя, поэтому география, космология, история, мифология и филология образуют единую систему знания. Современные комментарии показывают источники отдельных сведений, исправляют географические и исторические неточности и позволяют рассматривать текст одновременно как памятник античной учености, христианской культуры и становления средневековой картины мира.
Исидор Севильский – Этимологии. Книги XIII–XV
Исидор Севильский. Этимологии. Книги XIII–XV / перевод, комментарии, вступительная статья и подбор иллюстраций И. В. Кувшинской. — М.: Издательство Францисканцев, 2026. — 287 с.
ISBN 978-5-89208-170-2
Исидор Севильский – Этимологии – Содержание
И. В. Кувшинская. Три книги «Этимологий» Исидора Севильского
Этимологии. Книга XIII
Глава I. О мире
Глава II. Об атомах
Глава III. Об элементах
Глава IV. О небе
Глава V. О частях неба
Глава VI. О кругах неба
Глава VII. О воздухе и туче
Глава VIII. О громе
Глава IX. О молниях
Глава X. О радуге и действиях туч
Глава XI. О ветрах
Глава XII. О водах
Глава XIII. О разнообразии вод
Глава XIV. О море
Глава XV. Об Океане
Глава XVI. О Средиземном море
Глава XVII. О морских заливах
Глава XVIII. О приливах и проливах
Глава XIX. Об озерах и водоемах
Глава XX. О пучине
Глава XXI. О реках
Глава XXII. О потопах
Этимологии. Книга XIV
Глава I. О земле
Глава II. О Земном круге
Глава III. Об Азии
Глава IV. О Европе
Глава V. О Ливии
Глава VI. Об островах
Глава VII. О полуостровах
Глава VIII. О горах и прочих именованиях земли
Глава IX. О подземных пространствах
Этимологии. Книга XV
Глава I. О городах
Глава II. Об общественных сооружениях
Глава III. О жилищах
Глава IV. О священных постройках
Глава V. О хранилищах
Глава VI. О рабочих помещениях
Глава VII. О входах
Глава VIII. О частях зданий
Глава IX. Об укреплениях
Глава X. О палатках
Глава XI. О гробницах
Глава XII. О сельских постройках
Глава XIII. О полях
Глава XIV. О границах полей
Глава XV. О мерах полей
Глава XVI. О путях
Краткая библиография
Критические издания текстов XIII–XV книг Исидора Севильского
Монографии и статьи
Указатель географических названий в XIII–XIV книгах «Этимологий» Исидора Севильского
Список сокращений
No comments yet. Be the first!