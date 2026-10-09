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Исидор Севильский - Этимологии. Книги XIII–XV

Исидор Севильский - Этимологии. Книги XIII–XV
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The Esxatos Theological Club
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, CATHOLICISM, History, Reference, Cultural Studies Art, Philology Literature

«Этимологии. Книги XIII–XV» Исидора Севильского — русский перевод трех взаимосвязанных книг знаменитой позднеантичной и раннесредневековой энциклопедии Etymologiae sive Origines libri XX. В них Исидор выстраивает последовательную картину сотворенного мира: от космоса, неба, элементов, воздуха, метеорологических явлений и вод — к устройству Земного круга, его материкам, странам, островам и горам, а затем к человеческому освоению пространства — городам, общественным и частным сооружениям, укреплениям, полям, земельным мерам и дорогам. Такое движение от космического устройства к географии и далее к архитектуре делает три книги относительно самостоятельным тематическим комплексом внутри двадцатикнижной энциклопедии Исидора.

Издание снабжено вступительной статьей, переводом и развернутыми комментариями И. В. Кувшинской, позволяющими увидеть не только содержание сочинения, но и механику средневековой энциклопедической работы. Исидор соединяет Священное Писание и христианскую экзегезу с Плинием Старшим, Варроном, Лукрецием, Саллюстием, Вергилием, Сервием, Солином, Орозием и другими античными и христианскими авторами. Этимология для него служит способом проникновения в природу вещи через ее имя, поэтому география, космология, история, мифология и филология образуют единую систему знания. Современные комментарии показывают источники отдельных сведений, исправляют географические и исторические неточности и позволяют рассматривать текст одновременно как памятник античной учености, христианской культуры и становления средневековой картины мира.

Исидор Севильский – Этимологии. Книги XIII–XV

Исидор Севильский. Этимологии. Книги XIII–XV / перевод, комментарии, вступительная статья и подбор иллюстраций И. В. Кувшинской. — М.: Издательство Францисканцев, 2026. — 287 с.

ISBN 978-5-89208-170-2

Исидор Севильский – Этимологии – Содержание

  • И. В. Кувшинская. Три книги «Этимологий» Исидора Севильского

  • Этимологии. Книга XIII

    • Глава I. О мире

    • Глава II. Об атомах

    • Глава III. Об элементах

    • Глава IV. О небе

    • Глава V. О частях неба

    • Глава VI. О кругах неба

    • Глава VII. О воздухе и туче

    • Глава VIII. О громе

    • Глава IX. О молниях

    • Глава X. О радуге и действиях туч

    • Глава XI. О ветрах

    • Глава XII. О водах

    • Глава XIII. О разнообразии вод

    • Глава XIV. О море

    • Глава XV. Об Океане

    • Глава XVI. О Средиземном море

    • Глава XVII. О морских заливах

    • Глава XVIII. О приливах и проливах

    • Глава XIX. Об озерах и водоемах

    • Глава XX. О пучине

    • Глава XXI. О реках

    • Глава XXII. О потопах

  • Этимологии. Книга XIV

    • Глава I. О земле

    • Глава II. О Земном круге

    • Глава III. Об Азии

    • Глава IV. О Европе

    • Глава V. О Ливии

    • Глава VI. Об островах

    • Глава VII. О полуостровах

    • Глава VIII. О горах и прочих именованиях земли

    • Глава IX. О подземных пространствах

  • Этимологии. Книга XV

    • Глава I. О городах

    • Глава II. Об общественных сооружениях

    • Глава III. О жилищах

    • Глава IV. О священных постройках

    • Глава V. О хранилищах

    • Глава VI. О рабочих помещениях

    • Глава VII. О входах

    • Глава VIII. О частях зданий

    • Глава IX. Об укреплениях

    • Глава X. О палатках

    • Глава XI. О гробницах

    • Глава XII. О сельских постройках

    • Глава XIII. О полях

    • Глава XIV. О границах полей

    • Глава XV. О мерах полей

    • Глава XVI. О путях

  • Краткая библиография

    • Критические издания текстов XIII–XV книг Исидора Севильского

    • Монографии и статьи

  • Указатель географических названий в XIII–XIV книгах «Этимологий» Исидора Севильского

  • Список сокращений

Views 71
Rating 5.0 / 5
Added 09.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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