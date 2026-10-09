«Этимологии. Книги XIII–XV» Исидора Севильского — русский перевод трех взаимосвязанных книг знаменитой позднеантичной и раннесредневековой энциклопедии Etymologiae sive Origines libri XX. В них Исидор выстраивает последовательную картину сотворенного мира: от космоса, неба, элементов, воздуха, метеорологических явлений и вод — к устройству Земного круга, его материкам, странам, островам и горам, а затем к человеческому освоению пространства — городам, общественным и частным сооружениям, укреплениям, полям, земельным мерам и дорогам. Такое движение от космического устройства к географии и далее к архитектуре делает три книги относительно самостоятельным тематическим комплексом внутри двадцатикнижной энциклопедии Исидора.

Издание снабжено вступительной статьей, переводом и развернутыми комментариями И. В. Кувшинской, позволяющими увидеть не только содержание сочинения, но и механику средневековой энциклопедической работы. Исидор соединяет Священное Писание и христианскую экзегезу с Плинием Старшим, Варроном, Лукрецием, Саллюстием, Вергилием, Сервием, Солином, Орозием и другими античными и христианскими авторами. Этимология для него служит способом проникновения в природу вещи через ее имя, поэтому география, космология, история, мифология и филология образуют единую систему знания. Современные комментарии показывают источники отдельных сведений, исправляют географические и исторические неточности и позволяют рассматривать текст одновременно как памятник античной учености, христианской культуры и становления средневековой картины мира.

Исидор Севильский – Этимологии. Книги XIII–XV

Исидор Севильский. Этимологии. Книги XIII–XV / перевод, комментарии, вступительная статья и подбор иллюстраций И. В. Кувшинской. — М.: Издательство Францисканцев, 2026. — 287 с.

ISBN 978-5-89208-170-2

Исидор Севильский – Этимологии – Содержание