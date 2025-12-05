Паломництво - побожна практика відвідин місць, пов’язаних із земним життям Ісуса Христа - разом із милостинею, постом та молитвою - здавна втішалося славою одного з найбільших діл християнина. І це зрозуміло: адже здійснити подорож до Святої Землі у давнину вимагало від пересічного уродженця європейського континенту не тільки неабиякої фізичної сили, але й тривалого часу та фінансових видатків. Тому така проща нерідко була справою усього життя людини. Звідси й така висока шана до кожного, хто повертався додому з пальмовим віттям в руках - знаком звершеного паломництва, та єрусалимським хрестом на одежі - свідченням того, що здолавши довгий і повний розмаїтих перешкод шлях, мандрівник власною рукою доторкнувся до однієї з найбільших святинь християнства - Голготи із місцем спасенного розп’яття, триденного погребіння і славного воскресіння Господнього.

Однак Христос живе і промовляє до світу не тільки на сторінках Євангелія - Він повсякчасно присутній і активно діяльний в історії спасіння людського роду. А недосконала людська природа самостійно, без Божої допомоги, здатна породити тільки недосконалість і гріх. Тому поряд із паломництвом до Святої Землі дедалі більшого поширення набуває із часом також практика прощ - мандрівок до святих місць, пов’язаних із чудесними знаками вияву Божого милосердя в пізніший, післяєвангельський період. А відтак зазнає зміни і сам традиційний підхід до паломництва до «землі Ісуса»: людина прагне поховати у Святій Землі власний гріх, отримати тут прощення своїх провин, окрилитися надією на власну спроможність принести достойні плоди покаяння. І нехай із розвитком науково-технічного прогресу навіть така далека подорож стає для нас дедалі зручнішою і комфортнішою, а маєво краси цього світу захоплює і розпорошує побожність наших думок, основна мета, яку ми ставимо перед собою, - це не тільки пізнати невідомі краї, але й осягнути певні духовні горизонти.

Тому ми наголошуємо на необхідності для душі кожного, хто пускається в дорогу саме з цією метою, Святих Таїнств Покаяння і Євхаристії. Адже результатом першої з них є прощення всіх свідомих і несвідомих гріхів та прогрішень, а суттю другої - благодарения Богу за Його невимовні благодіяння. Правдивою і корисною наша сповідь (незалежно від того, чи вона матиме місце на Святій Землі, чи в нашому парохіяльному храмі) буде тоді, коли ми щиро намагатимемося дотримуватися п’яти таких умов: 1) проведемо насправді ретельний іспит власного сумління, при якому воно, сумління, голос Бога у нашій душі, виявить нам всі наші провини; 2) збудимо в нашій душі правдивий жаль за заподіяні нами гріхи; 3) цілим нашим розумом і вольовим бажанням нашого єства постановимо собі зробити все, що тільки від нас залежне, щоби більше не припускатися гріха; 4) виповімо наші провини, не втаюючи жодної із них, перед священиком; 5) виконаємо накладену ним покуту з надією на те, що це бодай якоюсь мірою спричиниться до виправлення заподіяної нами шкоди та збільшення святості нашого життя у майбутньому.

отець Тереховський Роман - Паломництво до Святої Землі

Львів: Свічадо, 2016, 128 с.

БВМ 978-966-395-695-4

отець Тереховський Роман - Паломництво до Святої Землі - Зміст

ПРО НАШІ ЦІЛІ ТА СПОСОБИ ЇХ ОСЯГНЕННЯ

МУХРАКА

ХАЙФА

НАЗАРЕТ

КАНА

КАПЕРНАУМ

ГОРА БЛАЖЕНСТВ

ТАБХА

МЕНСА КРІСТІ

ТАБОР

МАГДАЛА

НАЇН

ВИТСАЇДА

ТВЕРІЯ

ЯФФА

ЙОРДАН

МОНАСТИР СВ. ЮРІЯ ХОЗЕВГГА

МОНАСТИР СВ. ГЕРАСИМА

ЄРИХОН

ВИТАНІЯ

ЕЙН-КАРЕМ

ВИФЛЕЄМ

ЄРУСАЛИМ

ХРАМ СВ. АННИ- КУПІЛЬ ВИФЕЗДА

ХРАМ НА МІСЦІ ПОГРЕБІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

ЕЛЕОНА - ПАТЕР НОСТЕР

ДОМІНУЄ ФЛЕВІТ

ДОРМІЦІОН

ГОРНІЙСІОН

ГЕТСИМАНІЯ

ЦЕРКВА СВ. ПЕТРА «ІН ГАЛЛІ КАНТУ»

ХРАМ ГРОБУ ГОСПОДНЬОГО АБО ВОСКРЕСІННЯ

АКАБА

АММАН

ВАДІХАРРАР

ДЖЕРАШ

ЙОРДАНІЯ

МАДАБА

МАКАВІР

НЕВО

ПЕЛЛА

ПЕТРА

УММАЛЬ-РАСАС

ХРЕСНА ДОРОГА

БОЖЕСТВЕННА ЛГГУРПЯ ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО ІВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО