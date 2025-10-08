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Мольтени - Звезды в астрологии, истории и культуре

Мольтени, Томас. — Звезды в астрологии, истории и культуре
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Reference, Cultural Studies Art, Philology Literature, Mythology Legends
Series Код вечности (5 books)

Испокон веков люди с восхищением следили за движением небесных сфер. Перемены в политике, экономике, обществе и церкви, судьбах стран и народов зачастую зависели от решений, согласованных с опытными толкователями положения планет. Светила имели влияние на государственные, финансовые, культурные и религиозные вопросы, военные победы и поражения. И как же удивительно, что во все времена личности, стоявшие во главе решающих событий и свершений, почти всегда втайне имели отношение к древней науке астрологии.

Если углубиться в исследование роли астрологии в подобных событиях, можно обнаружить скрытые и малоисследованные факты официальной истории, непосредственно связанные с изучением так называемых подвижных звезд.

Советы и указания, которые придворные астрологи давали своим покровителям, чаще всего носили устный характер. Крайне редко их предложения и рекомендации переносились на бумагу — слишком велик был риск. Тем не менее историки время от времени обнаруживают упоминания о звездах в летописях разных периодов, по большей части признанных маловажными или принадлежащих малоизвестным авторам. Другие наставления, под влиянием народной культуры утрированные едва ли не до заклинаний или проклятий, превратились в сказания и легенды.

Я решил глубже изучить, каким образом применялась астрология на практике, чтобы понять, действительно ли существовала связь между королями, императорами, правителями и их деяниями и положением звезд.

Почему грозного монгольского хана Тамерлана назвали «рожденным под счастливой звездой»? Зачем точную дату основания Багдада доверили вычислить астрологам? Ответы на эти вопросы история может дать, только разобравшись в законах звездного неба.

Многие правители не принимали серьезных решений, не осведомившись прежде у своих советников касательно астрологических прогнозов. Даже самые опытные мореплаватели не осмеливались выйти в открытое море при неблагоприятных погодных условиях, как и военачальники никогда не назначали дату сражения самостоятельно, а завоеватели не отправлялись в походы, не посоветовавшись сперва с личным астрологом-астрономом — единственным, кто мог определить по звездам счастливый знак.

Мольтени, Томас — Звезды в астрологии, истории и культуре

Пер. с ит. В. С. Сычевой. — М. : КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2025. — 288 с. — (Код вечности).
ISBN 978-5-3897-27151

Звезды в астрологии, истории и культуре - Содержание

  • Введение
  • ЗВЕЗДЫ В ИСТОРИИ
    • Власть древнего неба
  • ЗВЕЗДЫ И ГОСПОДСТВО РИМА
    • Гадание в эпоху Римской республики
    • Юлий Цезарь и De Astris
    • Август, империя и звездный путеводитель
    • Императоры-астрологи
    • Планетарий «Золотого дома» Нерона
    • Цицерон против предсказательной астрологии
    • Домициан и Адриан: господство звезд
    • Астрология: угроза христианству?
  • СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
    • Теодорих, Боэций и Кассиодор: вера и астрология
    • Король Эдвин и придворный астролог Пеллит
    • Король Артур, Мерлин и зодиак Круглого стола
    • Наследие Мерлина
    • Суеверия, легенды, пророчества
    • Исидор, Сисебут и возрождение Испании
    • Багдад: город звезд
    • Византийцы и использование астрологии
  • КАРОЛИНГСКИЕ КОРОЛИ И ЗВЕЗДНАЯ ПРЕМУДРОСТЬ
    • Карл Великий и Алкуин
    • Звездная мантия императора Генриха II
    • Арабская школа и возрождение всемирной астрологии
    • Скотт и Бонатти: пророчества при дворе Фридриха II
    • Фома Аквинский, звезды и Библия
  • ГВИДО БОНАТТИ: ГЛАВНЫЙ КОЛДУН СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
    • Форли: город Козерога
    • Битва при Монтаперти и рок
    • Книга астрономии
  • КОМЕТЫ, ЭПИДЕМИИ И ЗАТМЕНИЯ
    • Затмения и бедствия
    • Одиссея вело затмение?
    • Евангелия и затмения
    • Проклятие Хунериха
    • Кометы, катастрофы и бедствия
    • Война против неверных
    • Новая звезда
  • ЧИНГИСХАН: РАЗОРЕНИЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЗВЕЗД?
    • Повелитель «счастливого соединения звезд»
  • ВОЗРОЖДЕНИЕ: НАУКА О ЗВЕЗДАХ И ВОЙНА
    • Возрождение звездной культуры
    • Макиавелли и Кампанелла: небо и история
    • Астрология при дворе
    • Наука о звездах и великие полководцы
    • Полководцы удачи
    • Военные и астрология
    • Судьбы, соединенные на небесах: Муцио Аттендоло Сфорца и Браччо да Монтоне
    • Джон Хоквуд (Джованни Акуто)
    • Карл I Бургундский Смелый и Анджело Като
  • НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА, РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ В ИТАЛИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
    • Марсилио Фичино и Козимо I: астрология и политика
    • Книга о Солнце
    • Ошибочные и фатальные предсказания
    • Амулеты и Зодиак Римини
    • Звезды Сфорца и Монтефельтро
  • ГРОМКИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ
    • Антонио Арквато предсказывает Реформацию и разграбление Рима
    • Лука Гаурико и Папская власть
  • АСТРОЛОГИ И ВЛАСТЬ В ЕВРОПЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ
    • Колдовство Томмазо да Пиццано и освобождение Франции от англичан
    • Чосер, Джон Ди и Елизавета I
    • Магеллан, Руй Фалейру и кругосветное путешествие
    • Тихо Браге и Ураниборг
    • Смерть по звездам Генриха IV и Карла I
    • 1789: напророченная революция
    • Участь Генриха II, между Лукой Гаурико и Нострадамусом
    • Нострадамус не был астрологом
  • НЕБО ИЗ ТЮРЬМЫ
    • Опала предсказательной астрологии в новое время
    • Астрология в помощь Лютеру
    • Звезды помогают Церкви: Урбан VIII и Томмазо Кампанелла
  • КЕПЛЕР, МОРЕН, ГАЛИЛЕЙ И ЛИЛЛИ
    • Кеплер, Валленштейн и Тридцатилетняя война
    • XVII столетие: век астрологической реформы
    • Закат власти звездного неба
    • Восемнадцатый век и монархи, боявшиеся звезд
  • НАШИ ДНИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ АСТРОЛОГИИ
    • Президент, ведомый звездами: Рональд Рейган
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • Благодарности
  • Библиография
  • Примечания
  • Использованные изображения
Views 194
Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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