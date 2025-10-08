Мольтени, Томас. — Звезды в астрологии, истории и культуре

Мольтени - Звезды в астрологии, истории и культуре
Испокон веков люди с восхищением следили за движением небесных сфер. Перемены в политике, экономике, обществе и церкви, судьбах стран и народов зачастую зависели от решений, согласованных с опытными толкователями положения планет. Светила имели влияние на государственные, финансовые, культурные и религиозные вопросы, военные победы и поражения. И как же удивительно, что во все времена личности, стоявшие во главе решающих событий и свершений, почти всегда втайне имели отношение к древней науке астрологии.
Если углубиться в исследование роли астрологии в подобных событиях, можно обнаружить скрытые и малоисследованные факты официальной истории, непосредственно связанные с изучением так называемых подвижных звезд.
Советы и указания, которые придворные астрологи давали своим покровителям, чаще всего носили устный характер. Крайне редко их предложения и рекомендации переносились на бумагу — слишком велик был риск. Тем не менее историки время от времени обнаруживают упоминания о звездах в летописях разных периодов, по большей части признанных маловажными или принадлежащих малоизвестным авторам. Другие наставления, под влиянием народной культуры утрированные едва ли не до заклинаний или проклятий, превратились в сказания и легенды.
Я решил глубже изучить, каким образом применялась астрология на практике, чтобы понять, действительно ли существовала связь между королями, императорами, правителями и их деяниями и положением звезд.
Почему грозного монгольского хана Тамерлана назвали «рожденным под счастливой звездой»? Зачем точную дату основания Багдада доверили вычислить астрологам? Ответы на эти вопросы история может дать, только разобравшись в законах звездного неба.
Многие правители не принимали серьезных решений, не осведомившись прежде у своих советников касательно астрологических прогнозов. Даже самые опытные мореплаватели не осмеливались выйти в открытое море при неблагоприятных погодных условиях, как и военачальники никогда не назначали дату сражения самостоятельно, а завоеватели не отправлялись в походы, не посоветовавшись сперва с личным астрологом-астрономом — единственным, кто мог определить по звездам счастливый знак.
Мольтени, Томас — Звезды в астрологии, истории и культуре
Пер. с ит. В. С. Сычевой. — М. : КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2025. — 288 с. — (Код вечности).
ISBN 978-5-3897-27151
Звезды в астрологии, истории и культуре - Содержание
- Введение
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ЗВЕЗДЫ В ИСТОРИИ
- Власть древнего неба
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ЗВЕЗДЫ И ГОСПОДСТВО РИМА
- Гадание в эпоху Римской республики
- Юлий Цезарь и De Astris
- Август, империя и звездный путеводитель
- Императоры-астрологи
- Планетарий «Золотого дома» Нерона
- Цицерон против предсказательной астрологии
- Домициан и Адриан: господство звезд
- Астрология: угроза христианству?
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
- Теодорих, Боэций и Кассиодор: вера и астрология
- Король Эдвин и придворный астролог Пеллит
- Король Артур, Мерлин и зодиак Круглого стола
- Наследие Мерлина
- Суеверия, легенды, пророчества
- Исидор, Сисебут и возрождение Испании
- Багдад: город звезд
- Византийцы и использование астрологии
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КАРОЛИНГСКИЕ КОРОЛИ И ЗВЕЗДНАЯ ПРЕМУДРОСТЬ
- Карл Великий и Алкуин
- Звездная мантия императора Генриха II
- Арабская школа и возрождение всемирной астрологии
- Скотт и Бонатти: пророчества при дворе Фридриха II
- Фома Аквинский, звезды и Библия
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ГВИДО БОНАТТИ: ГЛАВНЫЙ КОЛДУН СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
- Форли: город Козерога
- Битва при Монтаперти и рок
- Книга астрономии
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КОМЕТЫ, ЭПИДЕМИИ И ЗАТМЕНИЯ
- Затмения и бедствия
- Одиссея вело затмение?
- Евангелия и затмения
- Проклятие Хунериха
- Кометы, катастрофы и бедствия
- Война против неверных
- Новая звезда
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ЧИНГИСХАН: РАЗОРЕНИЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЗВЕЗД?
- Повелитель «счастливого соединения звезд»
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ВОЗРОЖДЕНИЕ: НАУКА О ЗВЕЗДАХ И ВОЙНА
- Возрождение звездной культуры
- Макиавелли и Кампанелла: небо и история
- Астрология при дворе
- Наука о звездах и великие полководцы
- Полководцы удачи
- Военные и астрология
- Судьбы, соединенные на небесах: Муцио Аттендоло Сфорца и Браччо да Монтоне
- Джон Хоквуд (Джованни Акуто)
- Карл I Бургундский Смелый и Анджело Като
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НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА, РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ В ИТАЛИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
- Марсилио Фичино и Козимо I: астрология и политика
- Книга о Солнце
- Ошибочные и фатальные предсказания
- Амулеты и Зодиак Римини
- Звезды Сфорца и Монтефельтро
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ГРОМКИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ
- Антонио Арквато предсказывает Реформацию и разграбление Рима
- Лука Гаурико и Папская власть
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АСТРОЛОГИ И ВЛАСТЬ В ЕВРОПЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ
- Колдовство Томмазо да Пиццано и освобождение Франции от англичан
- Чосер, Джон Ди и Елизавета I
- Магеллан, Руй Фалейру и кругосветное путешествие
- Тихо Браге и Ураниборг
- Смерть по звездам Генриха IV и Карла I
- 1789: напророченная революция
- Участь Генриха II, между Лукой Гаурико и Нострадамусом
- Нострадамус не был астрологом
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НЕБО ИЗ ТЮРЬМЫ
- Опала предсказательной астрологии в новое время
- Астрология в помощь Лютеру
- Звезды помогают Церкви: Урбан VIII и Томмазо Кампанелла
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КЕПЛЕР, МОРЕН, ГАЛИЛЕЙ И ЛИЛЛИ
- Кеплер, Валленштейн и Тридцатилетняя война
- XVII столетие: век астрологической реформы
- Закат власти звездного неба
- Восемнадцатый век и монархи, боявшиеся звезд
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НАШИ ДНИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ АСТРОЛОГИИ
- Президент, ведомый звездами: Рональд Рейган
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Благодарности
- Библиография
- Примечания
- Использованные изображения
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