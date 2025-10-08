Мольтени, Томас. — Звезды в астрологии, истории и культуре

Испокон веков люди с восхищением следили за движением небесных сфер. Перемены в политике, экономике, обществе и церкви, судьбах стран и народов зачастую зависели от решений, согласованных с опытными толкователями положения планет. Светила имели влияние на государственные, финансовые, культурные и религиозные вопросы, военные победы и поражения. И как же удивительно, что во все времена личности, стоявшие во главе решающих событий и свершений, почти всегда втайне имели отношение к древней науке астрологии.

Если углубиться в исследование роли астрологии в подобных событиях, можно обнаружить скрытые и малоисследованные факты официальной истории, непосредственно связанные с изучением так называемых подвижных звезд.

Советы и указания, которые придворные астрологи давали своим покровителям, чаще всего носили устный характер. Крайне редко их предложения и рекомендации переносились на бумагу — слишком велик был риск. Тем не менее историки время от времени обнаруживают упоминания о звездах в летописях разных периодов, по большей части признанных маловажными или принадлежащих малоизвестным авторам. Другие наставления, под влиянием народной культуры утрированные едва ли не до заклинаний или проклятий, превратились в сказания и легенды.

Я решил глубже изучить, каким образом применялась астрология на практике, чтобы понять, действительно ли существовала связь между королями, императорами, правителями и их деяниями и положением звезд.

Почему грозного монгольского хана Тамерлана назвали «рожденным под счастливой звездой»? Зачем точную дату основания Багдада доверили вычислить астрологам? Ответы на эти вопросы история может дать, только разобравшись в законах звездного неба.

Многие правители не принимали серьезных решений, не осведомившись прежде у своих советников касательно астрологических прогнозов. Даже самые опытные мореплаватели не осмеливались выйти в открытое море при неблагоприятных погодных условиях, как и военачальники никогда не назначали дату сражения самостоятельно, а завоеватели не отправлялись в походы, не посоветовавшись сперва с личным астрологом-астрономом — единственным, кто мог определить по звездам счастливый знак.

Мольтени, Томас — Звезды в астрологии, истории и культуре

Пер. с ит. В. С. Сычевой. — М. : КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2025. — 288 с. — (Код вечности).

ISBN 978-5-3897-27151

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