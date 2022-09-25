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Пинакотека - Ватикан

Пинакотека - Ватикан
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Reference, Cultural Studies Art
Ватикан, самое маленькое государство Европы, находится на одном из живописных холмов Рима, на правом берегу Тибра. На протяжении веков Ватикан является резиденцией главы католической церкви папы римского, и за это время его правители собрали здесь бесценные художественные коллекции живописи, скульптуры, прикладного искусства и рукописей. История коллекции началась в 1506 году с приобретения папой Юлием II скульптуры Лаокоон и eго сыновья работы Агесандра Родосского, Полидора и Афинодора, найденной в виноградниках Эсквилина. С тех пор коллекция стремительно росла, и сегодня сокровища музеев Ватикана выставлены в апартаментах Борджиа, капелле Никколине, пинакотеке, библиотеке, музее Пио-Клементино, музее Кьярамонти, Сикстинской капелле, Египетском и Этрусском музеях, Станцах Рафаэля, Галерее гобеленов и Галерее географических карт.
Жемчужиной музейного комплекса по праву считается Ватиканская пинакотека, основанная во второй половине XVIII века. До этого времени картины, собранные несколькими десятками папских дворов, размещались в дворцовом коридоре, построенном в XVI веке архитектором Пирром Лигорио и расписанном два века спустя художниками Бернардино Нокки, Доменико дель Фрате и Антонио Марини. Идея создания живописной колекции принадлежит папе Пию VI (Браски, 1775-1799). Собранная им коллекция разместилась в Галерее картин, продолжившей Галерею канделябров, и стала ядром будущей Ватиканской пинакотеки.

Пинакотека - Ватикан

Автор текста: Елена Милюrина
ISBN 978-5-7793-4721-1

Пинакотека - Ватикан - Содержание

Пинакотека, Ватикан
  • Живопись XII-XIII веков
  • Живопись XIV века
  • Живопись XV века
  • Живопись XVI-XVIII веков
Указатель произведений
Views 252
Rating 5.0 / 5
Added 25.09.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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