Пинакотека - Ватикан

Ватикан, самое маленькое государство Европы, находится на одном из живописных холмов Рима, на правом берегу Тибра. На протяжении веков Ватикан является резиденцией главы католической церкви папы римского, и за это время его правители собрали здесь бесценные художественные коллекции живописи, скульптуры, прикладного искусства и рукописей. История коллекции началась в 1506 году с приобретения папой Юлием II скульптуры Лаокоон и eго сыновья работы Агесандра Родосского, Полидора и Афинодора, найденной в виноградниках Эсквилина. С тех пор коллекция стремительно росла, и сегодня сокровища музеев Ватикана выставлены в апартаментах Борджиа, капелле Никколине, пинакотеке, библиотеке, музее Пио-Клементино, музее Кьярамонти, Сикстинской капелле, Египетском и Этрусском музеях, Станцах Рафаэля, Галерее гобеленов и Галерее географических карт.

Жемчужиной музейного комплекса по праву считается Ватиканская пинакотека, основанная во второй половине XVIII века. До этого времени картины, собранные несколькими десятками папских дворов, размещались в дворцовом коридоре, построенном в XVI веке архитектором Пирром Лигорио и расписанном два века спустя художниками Бернардино Нокки, Доменико дель Фрате и Антонио Марини. Идея создания живописной колекции принадлежит папе Пию VI (Браски, 1775-1799). Собранная им коллекция разместилась в Галерее картин, продолжившей Галерею канделябров, и стала ядром будущей Ватиканской пинакотеки.