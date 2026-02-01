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Искусство Алмадель Соломона

Искусство Алмадель Соломона
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Occultism Paganism Witchcraft
Series Code Grimoire (21 books)

В настоящее время Алмаделъ («Искусство Алмадель Соломона») известна как четвертая книга Лемегетона, завершающая символическое следование от зла к благу, от ада к небесам: Гоэтия — вызывание демонов, обитателей ада, Теургия Гоэтия — работа с условно и добрыми и злыми духами, Паулина — описание и вызывание ангелов дней и часов, а также зодиакальных ангелов, Алмаделъ — общение с ангелами четырех высот мира или времен года. Доктор Радд в предисловии к Лемегетону говорит, что именно Алмаделъ и Паулина описывают небесных благих духов, к которым следует обращаться (в первую очередь) искателю божественного. И с практической точки зрения следовало бы расположить книги в обратном порядке (от Аишадели к Гоэтии), чтобы идущий путем магического искусства приступал сперва к общению с небесными духами — ангелами.

Алмадель (Алмодел, Алмандал, Алмандел) — это вариант переносного алтаря из воска, установленного на четырех свечах, который используется для вызывания специфических ангелов, управляющих ростом и плодородием во всех смыслах. Двадцать ангелов относятся к четырем временам года, четырем сторонам света и называются ангелами Высот мира. Эти Высоты представляют собой некую проекцию Высших Небес для управления материальным миром. Ангелы Высот иерархически подчинены зодиакальным ангелам и распределяют свое влияние (каждый из пяти ангелов соответствующей Высоты) по периодам, учитывая вхождение Солнца в знаки Зодиака.

Считается, что английские манускрипты Алмадели были переведены с латинского текста, который в свою очередь является переводом с греческого. Радд указывает, что первоначально книги Лемегетона — это искусство халдейских магов, рукописи которых хранились в Иерусалиме, затем были переведены на греческий и позже на латынь. Несмотря на то что греческого текста не сохранилось, в его пользу свидетельствует греческий термин Хора для обозначения Высот, а также частое использование начальной буквы h в латинских транскрипциях еврейских имен, как например Hel, Helion, Heloi и т. п. вместо принятого El, Elion, Eloi. Зачастую так передавалась придыхание в греческих словах при транскрибировании на латынь (ср.: Έλωΐ в Гигромантии Соломона).

Искусство Алмадель Соломона

(Серия Code Grimoire)

СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2018. — 68 с.

ISBN 978-5-6041848-1-3

Искусство Алмадель Соломона - Содержание

Предисловие

Искусство Алмадсль Соломона

Изготовление Алмадели - О первой Хора или Высоте (Восток) - О второй Хора или Высоте - О третьей Хора или Высоте - О четвертой Хора или Высоте - О должном времени для призывания ангелов - Призывание - Призывание из Sloanc MS 2731 - Алмадель из манускрипта Sloane 3648

Критическая реконструкция

Скрижаль и имена - Имена ангелов

Практические аспекты

Приложение

Литература

Views 400
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Added 01.02.2026
Author esxatos
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