В суждениях итальянских гуманистов о человеке природа занимает очень важное место. Все гуманисты признают силу природного в человеке. Для Маффео Веджо природа — вождь нашей жизни — обладает столь могучей силой, что бороться с ней — напрасный труд. Теоретически природа связана с Богом, но в сочинениях гуманистов она обретает все большую самостоятельность и, говоря о ней, гуманисты не всегда подтверждают ее деяния авторитетом Бога. А понимают природу как разумную, добрую, справедливую. Что же касается взгляда на природу человека, то у гуманистов он иной, нежели в Средневековье.

Средневековые мыслители понимали природу как извращенную первородным грехом, в результате чего человек по собственной воле не мог стремиться к добру и совершать добродетельные поступки без помощи божественной благодати. Этот взгляд изжить было нелегко, его отзвуки слышны даже и у некоторых гуманистов. Веджо то рассуждает в духе традиции, признавая склонность человека с рождения ко злу, то, ссылаясь на Платона, утверждает, что «человек не рождается абсолютно злым или добрым, но его природные свойства склоняются к тому и другому». И от воспитания зависит, в какую сторону семена добра и зла поднимутся.

Искусство и культура Европы эпохи Возрождения и раннего Нового времени

Сборник трудов в честь Всеволода Матвеевича Володарского

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 416 с.

(Серия «Humanitas»)

ISBN 978-5-98712-613-4

Искусство и культура Европы эпохи Возрождения и раннего Нового времени - Содержание

К юбилею Всеволода Матвеевича Володарского

Tabula gratulatoria

Человек в культуре Возрождения

Ревякина Н. В. Природа человека в итальянском гуманизме XV в.и современная наука

Софронова Л. В. К проблеме интерпретации посланий Эразма Серватию Рогеру (1487)

Приложение. Эразм Роттердамский. Послание Серватию. Пер. с лат. и комм. Л. В. Софроновой

Schmid A. (Munchen) Ein unbekanntes Autograph des Johannes Aventinus

Шмид А. (Мюнхен) Об одном неизвестном автографе Иоганна Авентина (резюме А. В. Доронина)

Дмитриева О. В. Добродетели шелкопряда: поэтическая энтомология Томаса Моффета и интеллектуальный патронат семьи Сидни

Изобразительное искусство: жанры и темы

Юсим М. А. Рыцарь Карпаччо

Сонина Т. В. Ювелирное искусство Франческо Франчи. Опыт реконструкции

Махо О. Г. Музыка в студиоло Федерико да Монтефельтро в Урбино и Губбио

Попова М.К. Pictura в книге эмблем Дж. Уизера

Религия и политика

Девятайкина Н. И., Бочкарев А. А. Тема веры и церкви в диалогах Петрарки, эпиграфах и ксилографиях к ним эпохи Реформации

Приложение. Франческо Петрарка. Диалог «О религии» (1,13) из трактата «О средствах против превратностей судьбы». Пер. с лат. и комм. Л.М. Лукьяновой

Новикова О. Э. Страсти по отечеству против твердости духа: Юст Липсий и утешение и утешение стоицизмом в эпоху религиозных войн

Приложение. Юст Липсий. О Постоянстве в дни общественных бедствий. Пер. с лат. и комм. О.Э. Новиковой

Schindling A. (Tubingen) Primus Truber / Primoz Trubar, ein slawischer Reformator in Wurttemberg

Шиндлинг А. (Тюбинген) Примус Трубер / Примож Трубар: об одном славянском реформаторе в Вюртемберге (резюме А.В. Доронина)

Дятлов В. А. (Чернигов) Курфюрст Фридрих Саксонский Мудрый (1463—1525).Политика и вера

Гусарова Т. П. Непридуманная жизнь комитатского нотария XVII в. в интерьере эпохи

Репрезентация власти и дипломатия

Бойцов М. А. Нюрнбергская гордость, «корона с дугой» и покойные императоры

Караваева Е. Э. Поминовение иностранных государей и репрезентация королевской власти в Англии в первой четверти XVI в

Домнина Е. Г. Шифры в дипломатии ранних Тюдоров: на материале личной переписки Томмазо Спинелли

Приложение. Письмо Томмазо Спинелли Леонардо Спинелли, Антверпен, 2 июля 1520 г.

История и космография: пути созидания нации

Доронин А. В. Братья Туискон и Гомер, друиды и пес аббата Тритемия: как немецкие гуманисты роднились с древними греками

Эльфонд И. Я. Origo francorum и истоки французской нации: французская историография раннего Нового времени

Кудрявцев О. Ф. Свод знаний о русских землях середины XVI в.: «Всеобщая космография» Себастьяна Мюнстера

Юридическая культура и практика

Варьяш И. И. Вассальные права и обязанности арагонских сарацин

Приложение. Королевские грамоты

Кириллова Е. Н. Один для всех: унификация ремесленных регламентов во Франции XVI—XVIII вв

Культура и социум

Цатурова С. К. «Дворянство знаний»: культура как стратегия консолидации французского чиновничестваXIII—XV вв

Русаковский О. В. Круг чтения вюртембергского бюргерства первой половины XVII в. по имущественным описям

Андерсон К. М. «Жизнь Роберта Оуэна»: автопортрет прагматичного мечтателя

Труды В.М. Володарского

Искусство и культура Европы эпохи Возрождения и раннего Нового времени - К юбилею Всеволода Матвеевича Володарского

Публикуемый сборник посвящается замечательному ученому и преподавателю, много послужившему пером и ярким и запоминающимся словом исторической науке, гуманитарному образованию и просвещению, — коллеге и другу Всеволоду Матвеевичу Володарскому. Ему 80. И он, как всегда, полон энергии и новых планов, жизнелюбия и творческого поиска. Круг научных интересов Всеволода Матвеевича образуют прежде всего проблемы истории ренессансной культуры в Германии, Швейцарии и Нидерландах, а также судьбы российского искусства XIX—XX вв. Труды Всеволода Матвеевича вошли в фундамент современной отечественной историографии, являя добрые примеры новаторского, несущего на себе печать самобытной авторской индивидуальности исследования.

О ком бы ни писал Всеволод Матвеевич — Ульрихе фон Гуттене, Томасе Мюнцере, Эразме Роттердамском, Теофрасте Парацельсе и иных представителях гуманистической и общественной мысли эпохи Возрождения в германоязычных странах, — он всегда верен источнику, бережно относится к подлинным «голосам из прошлого», давая им возможность благодаря своему дарованию беспристрастного, внимательного и чуткого наблюдателя минувшей действительности быть услышанными нами сегодня, стать внятными другой эпохе. Так же и в работах по истории искусства Всеволод Матвеевич позволяет читателю узнать и почувствовать тонкую семантику художественных форм произведений прославленных мастеров. Тех, кто знает Всеволода Матвеевича, не менее, чем печатные труды, впечатляют его устные выступления — доклады на конференциях и семинарах, учебные и публичные лекции. Он обладает Удивительной и несокрушимой способностью заворожить словом, знанием, умением «вжиться» в тему.

Слушая Всеволода Матвеевича, не чувствуешь никакой дистанции между собой и предметом, о котором он ведет речь. Особенно это характерно для лекций по истории искусства; о каком бы его периоде Всеволод Матвеевич ни рассказывал — о художественных произведениях эпохи Возрождения, живописи барокко, творчестве мастеров русского авангарда и др., - слушатель словом лектора невольно погружается в материал, не только глазами созерцает, но и душой переживает его. Всеволод Матвеевич богат учениками, которых десятилетиями наставлял, воспитывал, пестовал и которые вместе с ним продолжают разрабатывать теперь уже их общую тематику. Всеволод Матвеевич счастлив в друзьях-коллегах, ценящих и любящих его и вместе с ним возделывающих общее необозримое исследовательское поле под названием «культура Возрождения».

Несколько крупнейших научно-образовательных учреждений страны могут гордиться тем, что Всеволод Матвеевич трудился в них: Государственная Третьяковская галерея, Институт всеобщей истории Российской академии наук, Российский государственный гуманитарный университет; с ними и их сотрудниками у Всеволода Матвеевича сохраняются добрые деловые и дружеские отношения. Бесспорно, однако, что «домом родным» для Всеволода Матвеевича был и остается исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, где он сложился как историк и где он продолжает научную и педагогическую деятельность, передавая свои знания и исследовательские навыки новым и новым поколениям медиевистов. Публикуемый сборник — дань уважения и признательности коллег, друзей и учеников юбиляру, восхищения его качествами человека и ученого.