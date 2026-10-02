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Искусство Карла Густава Юнга

Искусство Карла Густава Юнга
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Cultural Studies Art

Альбом-исследование «Искусство Карла Густава Юнга» представляет художественное наследие К. Г. Юнга как существенную, а не периферийную сторону его интеллектуальной биографии. В книге собраны ранние рисунки и пейзажи, акварели, гуаши, произведения, связанные с «Красной книгой», мандалы, изображения Фанеса, Филемона, Атмавикту и других фигур активного воображения, деревянная и каменная пластика, а также материалы, позволяющие проследить связь визуального творчества Юнга с формированием аналитической психологии. Редакторы помещают эти работы в широкий контекст европейского модернизма, символизма, средневековой книжной традиции, истории цвета, алхимической и религиозной символики.

Особая ценность издания состоит в сочетании каталога произведений с исследовательскими эссе. Авторы рассматривают отношение Юнга к современному искусству, психологическую и символическую функцию цвета, происхождение и развитие его мандал, материальную технику «Красной книги», собрание художественных и этнографических предметов Юнга и его обращение к иллюминированным инициалам средневековых рукописей. В результате художественная деятельность Юнга предстаёт как лаборатория его основных идей — активного воображения, архетипа, Самости, индивидуации, взаимодействия сознательного и бессознательного, — но одновременно и как самостоятельная практика, в которой психическое переживание получает материальную форму.

Искусство Карла Густава Юнга

Редакция Фонда трудов К. Г. Юнга: Ульрих Хёрни, Томас Фишер, Беттина Кауфман. Пер. Данила Огородников. — М.: Касталия, 2026. — 294 с.
ISBN 978-5-908182-08-9

Искусство Карла Густава Юнга – Содержание

  • Предисловие

  • Ульрих Хёрни. Образы из бессознательного

    • Введение в художественные работы К. Г. Юнга

  • Томас Фишер, Беттина Кауфманн. К. Г. Юнг и современное искусство

  • Медея Хох. Концепции К. Г. Юнга о цвете в контексте современного искусства

  • Галерея

    1. Замки, города, батальные сцены

    1. Пейзажи

    1. Париж и его окрестности

    1. Морские пейзажи

    1. Дом в Кюснахте

    1. Внутренние образы и «Красная книга»

    1. Анима

    1. «Systema Mundi Totius»

    1. Мандалы

    1. Фанес

    1. Сферические видения

    1. Звёзды

    1. Кабиры и крылатый змей

    1. Филемон

    1. Атмавикту и прочие фигуры

    1. Змеи

    1. Камень в Боллингене

    1. Памятники

  • Дайана Финиелло Дзервас. Намеки на Самость

  • Джил Меллик. Материя и метод в «Красной книге»: некоторые находки

  • Томас Фишер. К. Г. Юнг — коллекционер

  • Ульрих Хёрни. Выборка иллюминированных инициалов в «Красной книге»

  • Карл Густав Юнг — жизнь и труды

  • Избранная библиография

  • Выставки

  • Участники проекта

  • О переводчиках

Views 54
Rating 5.0 / 5
Added 02.10.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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