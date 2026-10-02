Искусство Карла Густава Юнга
Альбом-исследование «Искусство Карла Густава Юнга» представляет художественное наследие К. Г. Юнга как существенную, а не периферийную сторону его интеллектуальной биографии. В книге собраны ранние рисунки и пейзажи, акварели, гуаши, произведения, связанные с «Красной книгой», мандалы, изображения Фанеса, Филемона, Атмавикту и других фигур активного воображения, деревянная и каменная пластика, а также материалы, позволяющие проследить связь визуального творчества Юнга с формированием аналитической психологии. Редакторы помещают эти работы в широкий контекст европейского модернизма, символизма, средневековой книжной традиции, истории цвета, алхимической и религиозной символики.
Особая ценность издания состоит в сочетании каталога произведений с исследовательскими эссе. Авторы рассматривают отношение Юнга к современному искусству, психологическую и символическую функцию цвета, происхождение и развитие его мандал, материальную технику «Красной книги», собрание художественных и этнографических предметов Юнга и его обращение к иллюминированным инициалам средневековых рукописей. В результате художественная деятельность Юнга предстаёт как лаборатория его основных идей — активного воображения, архетипа, Самости, индивидуации, взаимодействия сознательного и бессознательного, — но одновременно и как самостоятельная практика, в которой психическое переживание получает материальную форму.
Искусство Карла Густава Юнга
Редакция Фонда трудов К. Г. Юнга: Ульрих Хёрни, Томас Фишер, Беттина Кауфман. Пер. Данила Огородников. — М.: Касталия, 2026. — 294 с.
ISBN 978-5-908182-08-9
Искусство Карла Густава Юнга – Содержание
Предисловие
Ульрих Хёрни. Образы из бессознательного
Введение в художественные работы К. Г. Юнга
Томас Фишер, Беттина Кауфманн. К. Г. Юнг и современное искусство
Медея Хох. Концепции К. Г. Юнга о цвете в контексте современного искусства
Галерея
Замки, города, батальные сцены
Пейзажи
Париж и его окрестности
Морские пейзажи
Дом в Кюснахте
Внутренние образы и «Красная книга»
Анима
«Systema Mundi Totius»
Мандалы
Фанес
Сферические видения
Звёзды
Кабиры и крылатый змей
Филемон
Атмавикту и прочие фигуры
Змеи
Камень в Боллингене
Памятники
Дайана Финиелло Дзервас. Намеки на Самость
Джил Меллик. Материя и метод в «Красной книге»: некоторые находки
Томас Фишер. К. Г. Юнг — коллекционер
Ульрих Хёрни. Выборка иллюминированных инициалов в «Красной книге»
Карл Густав Юнг — жизнь и труды
Избранная библиография
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