Сарделло - Освобождение души от страха
Мы привыкли считать страх досадной помехой, с которой нужно бороться силой воли или таблетками. Роберт Сарделло, психолог и философ, предлагает нечто радикально иное. Он рассматривает страх не как врага, а как сигнал о том, что наша душа потеряла связь с миром.
Эта книга — не сборник советов по самовнушению, а глубокое руководство по «перепрошивке» своего восприятия реальности.
Роберт Сарделло - Освобождение души от страха
М: «Касталия», 2021. — 290 с.
ISBN 978-5-521-16221-5
Роберт Сарделло - Освобождение души от страха - Содержание
Вступление
Глава 1. Шагая навстречу опасностям страха
Глава 2. Тело в страхе
Глава 3. Терроризм, коллапс времени и гнев: новые проявления страха в мире
Глава 4. Многолетние страхи возвращаются с новой силой: деньги, отношения, страдания и смерть
Глава 5. Экология страха
Глава 6. Двойник
Глава 7. Любовь изгоняет страх
Глава 8. Творческая жизнь
Глава 9. Страх и сознание
Глава 8. Творческая жизнь
Глава 9. Страх и сознание
Примечания
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