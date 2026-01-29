Мы привыкли считать страх досадной помехой, с которой нужно бороться силой воли или таблетками. Роберт Сарделло, психолог и философ, предлагает нечто радикально иное. Он рассматривает страх не как врага, а как сигнал о том, что наша душа потеряла связь с миром.

Эта книга — не сборник советов по самовнушению, а глубокое руководство по «перепрошивке» своего восприятия реальности.

Роберт Сарделло - Освобождение души от страха

М: «Касталия», 2021. — 290 с.

ISBN 978-5-521-16221-5

Роберт Сарделло - Освобождение души от страха - Содержание

Вступление

Глава 1. Шагая навстречу опасностям страха

Глава 2. Тело в страхе

Глава 3. Терроризм, коллапс времени и гнев: новые проявления страха в мире

Глава 4. Многолетние страхи возвращаются с новой силой: деньги, отношения, страдания и смерть

Глава 5. Экология страха

Глава 6. Двойник

Глава 7. Любовь изгоняет страх

Глава 8. Творческая жизнь

Глава 9. Страх и сознание

Глава 8. Творческая жизнь

Глава 9. Страх и сознание

Примечания