Сингер - Границы души
«Границы души. Практика юнгианской психологии» Джун Сингер — развернутое введение в аналитическую психологию Карла Густава Юнга, написанное не как отвлеченный справочник терминов, а изнутри реальной психотерапевтической практики. Автор последовательно показывает, как юнгианский анализ движется от конкретных переживаний человека к обнаружению комплексов, архетипических образов и бессознательных конфликтов, а затем — к процессу индивидуации. Клинические случаи, сновидения, перенос и контрперенос, активное воображение, символический материал пациентов позволяют увидеть, каким образом теоретические понятия Персоны, Тени, Анимы, Анимуса и Самости функционируют в живой психике, а не только в системе Юнга.
Вторая важная линия книги связана с пределами собственно психотерапии. Сингер рассматривает психологические типы и проблемы коммуникации, место человека в обществе, религиозный опыт, переживание непознаваемого и отношение к смерти. Аналитическая психология предстает у нее не техникой устранения отдельных симптомов, а способом внимательного отношения к целостности человеческой жизни. Центральным становится юнговский принцип индивидуации: развитие личности требует не уничтожения ее противоречий, а сознательного отношения к ним и постепенной интеграции вытесненных или неразвитых сторон психики. Благодаря сочетанию теории и клинической практики книга выполняет одновременно образовательную, психотерапевтическую и мировоззренческую функцию и остается одним из наиболее доступных систематических введений в юнгианскую традицию. Обновленное англоязычное издание также специально перерабатывало клинический материал и темы гендерных отношений, психотерапевтических препаратов и психологической типологии. Cincinnati State Online Bookstore
Сингер Джун – Границы души – Практика юнгианской психологии
Сингер Джун. Границы души : Практика юнгианской психологии / Джун Сингер ; пер. В. Кима. — Касталия, 2026. — 340 с.
ISBN 978-5-908110-98-3
Сингер Джун – Границы души – Содержание
Предисловие к новому изданию
Введение
Часть I. Основы
Глава 1. Аналитик и анализанд
Глава 2. Комплексы днем и демоны ночью
Глава 3. От ассоциаций к архетипам
Глава 4. Нужны ли архетипы?
Часть II. Внутренний процесс
Глава 5. Индивидуация: процесс становления целостным
Глава 6. Персона и Тень
Глава 7. Анима и Анимус: внутренние противоположности
Глава 8. Циркумамбуляция Самости
Глава 9. Понимание наших сновидений
Глава 10. Продолжая сновидение: активное воображение
Часть III. Человек в мире
Глава 11. Психологические типы: ключ к коммуникации
Глава 12. Психика в мире
Часть IV. Анализ и человеческий дух
Глава 13. Религия и другие подходы к непознаваемому
Глава 14. Мы рождены умирающими
Примечания
Список использованных работ
Указатель
Собрание сочинений К. Г. Юнга
Структура обновленного издания включает четыре крупные части и четырнадцать глав; именно в пересмотренном издании глава о психологических типах перенесена в часть, посвященную человеку в мире, а отдельная глава «Психика в мире» дополняет социальное измерение анализа.
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