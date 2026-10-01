Сингер - Границы души

«Границы души. Практика юнгианской психологии» Джун Сингер — развернутое введение в аналитическую психологию Карла Густава Юнга, написанное не как отвлеченный справочник терминов, а изнутри реальной психотерапевтической практики. Автор последовательно показывает, как юнгианский анализ движется от конкретных переживаний человека к обнаружению комплексов, архетипических образов и бессознательных конфликтов, а затем — к процессу индивидуации. Клинические случаи, сновидения, перенос и контрперенос, активное воображение, символический материал пациентов позволяют увидеть, каким образом теоретические понятия Персоны, Тени, Анимы, Анимуса и Самости функционируют в живой психике, а не только в системе Юнга.

Вторая важная линия книги связана с пределами собственно психотерапии. Сингер рассматривает психологические типы и проблемы коммуникации, место человека в обществе, религиозный опыт, переживание непознаваемого и отношение к смерти. Аналитическая психология предстает у нее не техникой устранения отдельных симптомов, а способом внимательного отношения к целостности человеческой жизни. Центральным становится юнговский принцип индивидуации: развитие личности требует не уничтожения ее противоречий, а сознательного отношения к ним и постепенной интеграции вытесненных или неразвитых сторон психики. Благодаря сочетанию теории и клинической практики книга выполняет одновременно образовательную, психотерапевтическую и мировоззренческую функцию и остается одним из наиболее доступных систематических введений в юнгианскую традицию. Обновленное англоязычное издание также специально перерабатывало клинический материал и темы гендерных отношений, психотерапевтических препаратов и психологической типологии. Cincinnati State Online Bookstore

Сингер Джун – Границы души – Практика юнгианской психологии

Сингер Джун. Границы души : Практика юнгианской психологии / Джун Сингер ; пер. В. Кима. — Касталия, 2026. — 340 с.

ISBN 978-5-908110-98-3

Сингер Джун – Границы души – Содержание

Предисловие к новому изданию

Введение

Часть I. Основы Глава 1. Аналитик и анализанд Глава 2. Комплексы днем и демоны ночью Глава 3. От ассоциаций к архетипам Глава 4. Нужны ли архетипы?

Часть II. Внутренний процесс Глава 5. Индивидуация: процесс становления целостным Глава 6. Персона и Тень Глава 7. Анима и Анимус: внутренние противоположности Глава 8. Циркумамбуляция Самости Глава 9. Понимание наших сновидений Глава 10. Продолжая сновидение: активное воображение

Часть III. Человек в мире Глава 11. Психологические типы: ключ к коммуникации Глава 12. Психика в мире

Часть IV. Анализ и человеческий дух Глава 13. Религия и другие подходы к непознаваемому Глава 14. Мы рождены умирающими

Примечания

Список использованных работ

Указатель

Собрание сочинений К. Г. Юнга

Структура обновленного издания включает четыре крупные части и четырнадцать глав; именно в пересмотренном издании глава о психологических типах перенесена в часть, посвященную человеку в мире, а отдельная глава «Психика в мире» дополняет социальное измерение анализа.