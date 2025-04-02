Холлис - Осмысленная жизнь

Мы выброшены из амниотического моря в эту жизнь — привязаны к материи, к гравитации, к смертности. В каждом из нас горит свет, как вольфрамовая искра в лампочке, которая вспыхивает и разгорается на некоторое время, а затем угасает. Откуда и куда мы направляемся, остается загадкой. Кто мы такие на этой планете и с какой целью здесь оказались, тоже остается загадкой. Хотя в мире полно людей, которые расскажут вам, кто вы, что собой представляете и что вам следует делать, а чего не следует, они блуждают в дебрях собственного смятения, страха и потребности в общепринятых верованиях, чтобы сделать свой тревожный путь более спокойным.

Будете ли вы таким, какой вы есть, в этом кратком путешествии, которое мы называем жизнью, или будете ограничивать себя историей, контекстом или чужими навязчивыми воззваниями, в значительной степени зависит от вас. Нет ничего труднее, чем пройти этот путь как можно более осознанно и ответственно, но ни одна задача не привносит в нашу жизнь больше достоинства и смысла. Плавая в этом мерцающем море тайн, мы стремимся найти смысл в происходящем, понять, кто мы такие, к чему привязаны и к чему стремимся, в то время как эпохи идут своим бессмысленным чередом. И тогда нам необходимо осмыслить свое путешествие.

Итак, что может быть очевиднее первого пункта: выбор за нами. Однако так ли это? Мы выживаем в этой жизни, приспосабливаясь. Мы узнаём из нашего мира — семьи, популярной культуры, мировых событий, религиозного воспитания и многих других источников, — кто мы такие и что для нас приемлемо, а что — нет, как мы должны себя вести, как поступать, чтобы вписаться в общество, заслужить одобрение окружающих и преуспеть в том мире, в который нас выбросили волны. Исторически сложилось так, что каждая культура провозглашает, будто ее ценности, институты и порядки исходят от богов, священных текстов и почитаемых институтов. Эти «данности» наделены властью и полномочиями карать за нарушения любого рода. Сегодняшний ребенок, выросший в мире виртуальной реальности и видеоигр, точно так же восприимчив к этим воспитывающим и направляющим образам. Мы слишком часто становимся слугами своего окружения, учитывая нашу потребность вписываться в него, получать одобрение окружающих, держаться подальше от опасности.

Например, в 1940-х годах, когда я был ребенком, в обществе существовали довольно четкие социальные определения пола, общественных и экономических классов, расовой, этнической и религиозной принадлежности и определялись приемлемые варианты выбора. Отклонение от этих обязательных шаблонов приводило к суровым санкциям. Самой распространенной в обществе фразой, которую слышали я и мои ровесники, была: «Что подумают люди?» Известная японская пословица гласит: «Если гвоздь торчит, его нужно забить». Столкнувшись с таким давлением, любой ребенок начнет перенимать предрассудки своей семьи и племени, бояться чуждых ценностей людей из других культур и почти всегда держаться поближе к дому.

Холлис Джеймс - Осмысленная жизнь - Сквозь страхи — к своему предназначению

Перевод с английского. — Москва: Эксмо, 2025. — 192 с. — (Психология души. Путь к осмысленной жизни).

ISBN 978-5-04-197164-9

Холлис Джеймс - Осмысленная жизнь – Содержание

Предисловие

Глава 1. Выбор остается за вами

Глава 2. Пора повзрослеть

Глава 3. Отпустите старое

Глава 4. Восстановите свой авторитет

Глава 5. Стремитесь загладить свою вину

Глава 6. Выйдите из родительской тени

Глава 7. Пообещайте себе преодолеть застревание

Глава 8. Вернитесь к собственной миссии

Глава 9. Выберите путь роста

Глава 10. Какой дар вы утаиваете от мира?

Глава 11. Различайте старые паттерны саморазрушения

Глава 12. Расширьте свою картину мира

Глава 13. Выбирайте смысл, а не счастье

Глава 14. Воздайте должное тому, от чего вы отказались, и разрешите себе наконец быть самим собой

Глава 15. Изгоните призраков прошлого

Глава 16. Отпустите своих детей

Глава 17. Полюбите то, что вам в себе не нравится

Глава 18. Помните о разнице между работой, долгом и призванием

Глава 19. Выстройте зрелую духовность

Глава 20. Разрешите себе быть самим собой

Глава 21. Живите осмысленно — вопросами, а не ответами

Послесловие

Библиография

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