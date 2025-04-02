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Холлис - Осмысленная жизнь

Холлис, Джеймс - Осмысленная жизнь - Сквозь страхи — к своему предназначению
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

Мы выброшены из амниотического моря в эту жизнь — привязаны к материи, к гравитации, к смертности. В каждом из нас горит свет, как вольфрамовая искра в лампочке, которая вспыхивает и разгорается на некоторое время, а затем угасает. Откуда и куда мы направляемся, остается загадкой. Кто мы такие на этой планете и с какой целью здесь оказались, тоже остается загадкой. Хотя в мире полно людей, которые расскажут вам, кто вы, что собой представляете и что вам следует делать, а чего не следует, они блуждают в дебрях собственного смятения, страха и потребности в общепринятых верованиях, чтобы сделать свой тревожный путь более спокойным.

Будете ли вы таким, какой вы есть, в этом кратком путешествии, которое мы называем жизнью, или будете ограничивать себя историей, контекстом или чужими навязчивыми воззваниями, в значительной степени зависит от вас. Нет ничего труднее, чем пройти этот путь как можно более осознанно и ответственно, но ни одна задача не привносит в нашу жизнь больше достоинства и смысла. Плавая в этом мерцающем море тайн, мы стремимся найти смысл в происходящем, понять, кто мы такие, к чему привязаны и к чему стремимся, в то время как эпохи идут своим бессмысленным чередом. И тогда нам необходимо осмыслить свое путешествие.

Итак, что может быть очевиднее первого пункта: выбор за нами. Однако так ли это? Мы выживаем в этой жизни, приспосабливаясь. Мы узнаём из нашего мира — семьи, популярной культуры, мировых событий, религиозного воспитания и многих других источников, — кто мы такие и что для нас приемлемо, а что — нет, как мы должны себя вести, как поступать, чтобы вписаться в общество, заслужить одобрение окружающих и преуспеть в том мире, в который нас выбросили волны. Исторически сложилось так, что каждая культура провозглашает, будто ее ценности, институты и порядки исходят от богов, священных текстов и почитаемых институтов. Эти «данности» наделены властью и полномочиями карать за нарушения любого рода. Сегодняшний ребенок, выросший в мире виртуальной реальности и видеоигр, точно так же восприимчив к этим воспитывающим и направляющим образам. Мы слишком часто становимся слугами своего окружения, учитывая нашу потребность вписываться в него, получать одобрение окружающих, держаться подальше от опасности.

Например, в 1940-х годах, когда я был ребенком, в обществе существовали довольно четкие социальные определения пола, общественных и экономических классов, расовой, этнической и религиозной принадлежности и определялись приемлемые варианты выбора. Отклонение от этих обязательных шаблонов приводило к суровым санкциям. Самой распространенной в обществе фразой, которую слышали я и мои ровесники, была: «Что подумают люди?» Известная японская пословица гласит: «Если гвоздь торчит, его нужно забить». Столкнувшись с таким давлением, любой ребенок начнет перенимать предрассудки своей семьи и племени, бояться чуждых ценностей людей из других культур и почти всегда держаться поближе к дому.

Холлис Джеймс - Осмысленная жизнь - Сквозь страхи — к своему предназначению

Перевод с английского. — Москва: Эксмо, 2025. — 192 с. — (Психология души. Путь к осмысленной жизни).

ISBN 978-5-04-197164-9

Холлис Джеймс - Осмысленная жизнь – Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Выбор остается за вами

  • Глава 2. Пора повзрослеть

  • Глава 3. Отпустите старое

  • Глава 4. Восстановите свой авторитет

  • Глава 5. Стремитесь загладить свою вину

  • Глава 6. Выйдите из родительской тени

  • Глава 7. Пообещайте себе преодолеть застревание

  • Глава 8. Вернитесь к собственной миссии

  • Глава 9. Выберите путь роста

  • Глава 10. Какой дар вы утаиваете от мира?

  • Глава 11. Различайте старые паттерны саморазрушения

  • Глава 12. Расширьте свою картину мира

  • Глава 13. Выбирайте смысл, а не счастье

  • Глава 14. Воздайте должное тому, от чего вы отказались, и разрешите себе наконец быть самим собой

  • Глава 15. Изгоните призраков прошлого

  • Глава 16. Отпустите своих детей

  • Глава 17. Полюбите то, что вам в себе не нравится

  • Глава 18. Помните о разнице между работой, долгом и призванием

  • Глава 19. Выстройте зрелую духовность

  • Глава 20. Разрешите себе быть самим собой

  • Глава 21. Живите осмысленно — вопросами, а не ответами

Послесловие

Библиография

Об авторе

Views 464
Rating 4.9 / 5
Added 02.04.2025
Author brat Vadim
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4.9/5 (4)

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