Ещё в юности Карл Юнг, живший в Базеле, был увлечён рассказами о блестящем уме, эксцентричности Ницше и его погружении в перманентный психоз. Эти тома, расшифровка ранее неопубликованного частного семинара, раскрывают плоды его любопытства: работы Ницше, прочитанные в студенчестве, глубоко его тронули и оказывали постоянное влияние на его мышление. На этих сессиях уже достигший зрелого возраста Юнг неформально говорит с членами своего внутреннего круга о мыслителе, чьи работы не только впечатлили глубиной понимания человеческой природы, но и стали философским источником его собственных психологических и метапсихологических идей. Прежде всего, он показал, как замечательная книга «Так говорил Заратустра» выдаёт и гений Ницше.

Поскольку в то время записи семинаров не предназначались для публикации, Юнг позволяет себе шутить, резко отзываться о людях и событиях, раздражавших и зливших его, а также откровенно комментировать политические, экономические и другие проблемы своего времени. Этот семинар проходил в Цюрихе в 1930-х годах.

Группа собралась в мае и услышала от наставника предупреждение, что их ждёт путь очень напряжённый и тернистый: ведь если ум Ницше был крайне искажённым и заблудшим, то его «Заратустра» тем более был таковым, особенно учитывая специально придуманный для этой цели стиль — какой бы ни была эта цель! Но ничто их не устрашило, они начали занятия, и, как на предыдущих семинарах, возбуждение росло по мере того, как их предводитель (любивший горы) начал готовить их к путешествию, которому суждено было закончиться раньше запланированного срока: тревоги войны заглушали его все больше по мере наступления судьбоносного лета 1939 года.

Карл Густав Юнг - «Заратустра» Ницше. Записи семинаров, проведённых в 1934-1939 гг.- В 4-х томах - Том I (май 1934 - март 1935)

М.: Касталия, 2024. — 432 с.

ISBN 978-5-521-24198-9

Карл Густав Юнг - «Заратустра» Ницше - Записи семинаров, проведённых в 1934-1939 гг. - Том I - Содержание

Введение

Благодарности

Замечания о тексте

Члены семинара

Список библиографических сокращений