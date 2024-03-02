Эта книга об открытиях и исцелении. Она о том, как позволить Богу встретиться с вами лично. На этих страницах я хочу повести вас с собой в очень серьезное духовное исследование. Мы отправимся в самые сокровенные и глубокие места сердца человека, где происходят такие вещи, о которых нам не всегда хочется говорить.

Эта книга не предназначена стать всеобъемлющим трудом по вопросу эмоций. Она не предназначена для какого-то одного пола, как и не предназначена для того, чтобы представить теорию психологических особенностей личности. То, что вы найдете здесь, помогло мне принять истину во время переходных периодов моей жизни. Более того, я знаю, что Бог говорил мне о необходимости этого послания как части приготовления и взросления Его церкви последних дней. Я не думаю, что исцеление ядовитых эмоций предназначено для всех; это не является необходимым условием для того, чтобы быть духовным или ходить близко с Богом.

Моя цель в написании этой книги — в доступной форме представить основное понимание о состоянии эмоциональной целостности в жизни верующего. Моя цель — представить идеи, которые могут открыть двери для некоторых новых мыслей, способных привести вас на более высокие уровни христианского роста и начать в вас процесс исцеления. Я также хочу помочь вам, как личности, обрести качественно новую жизнь. Я не предлагаю никаких сверхбыстрых решений и никаких стопроцентно дежных гарантий, я лишь хочу поделиться тем, чему Бог научил меня.

Временами мне казалось, что мой способ представления был слишком прост, но Господь постоянно возвращал меня к моей несложной цели. Согласно Его воле я должна провозглашать постоянное исцеление, освобождение, святость, зрелость и здоровье для Тела Христова. Я хочу, чтобы эта книга стала ГОЛОСОМ.

Я могу согласиться с утверждением Кейта Миллера в его книге “Тайная жизнь души”. Он сказал: “Недавно несколько человек сказали мне, что их духовный путь и христианская жизнь вообще прекратились для них, что их вера не способна решить их внутренние трудности. Они отдали эти проблемы Богу, но Он, похоже, не притронулся к ним. Они не знают, в чем проблема — в том, что им недостает веры или в их собственной неспособности справиться со своей жизнью и взаимоотношениями. Многие люди — посредством духовных групп в церкви, через программы двенадцати шагов или на консультациях — осознали, что существует прежде не открытый уровень жизни внутри них”.

Мэри Элис Ислейб – Исцеление ядовитых эмоций - Битва за вашу истинную индивидуальность

Издание на русском языке, CITY OF LIGHT, International publishing company, 2000. – 242 с.

Мэри Элис Ислейб – Исцеление ядовитых эмоций – Содержание

Выражение признательности

Введение

1. В начале — стыд

2. Маленькая серая туча

3. Развенчивая мифы послания

4. Бог хочет, чтобы вы преуспевали во всем

5. Расположение Божьего сердца к личной целостности

6. Мир эмоций

7. Здоровые эмоции

8. Осторожно! Стыд как состояние души

9. Каждодневный стыд в нашем эмоциональном окружении

10. Первоначальная семейная жизнь

11. Резервуары любви

12. Прикрытия: пристрастия

13. Прикрытия: неуправляемые эмоции

14. Прикрытия: поведенческие роли

15. Прикрытия: отношения

16. Как дать Богу доступ к вашей душе

17. Процесс исцеления: этап понимания

18. Процесс исцеления: этап действий

Примечание автора