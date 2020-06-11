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Исократ - Речь к Никоклу

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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Educational, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Philology Literature
С самого открытия собственной риторической школы Исократ с учениками обсуждал, каким должен быть идеальный правитель, способный объединить греков в их противостоянии варварам. Однако речь К Никоклу (Ad Nicoclem) Исократ написал по другому поводу. Когда Никокл, ученик Исократа, унаследовал от своего отца Эвагора I Тевкрида царский престол в Саламине, Исократ обратился к нему с наставлениями, как правильно и долго властвовать, преумножая богатства государства и сохраняя любовь подданных.

Исократ - Речь к Никоклу - Учебное издание с введением и комментарием

Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, Москва, 2020
ISBN 978-5-87245-243-0

Исократ - Речь к Никоклу - Учебное издание с введением и комментарием - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • Адресат, цель написания
  • Аутентичность, возможные интерполяции
  • Жанр, название, датировка
  • Композиция и краткое содержание
  • Композиционные особенности
  • Стиль Исократа: общие замечания
  • Наставление: способы выражения
  • Кипрский цикл: взаимозависимость речей Эвагор, К Никоклу, Никокл
  • Рукописная традиция
  • Рецепция речи К Никоклу
К НИКОКЛУ (греческий текст с комментариями)
ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ (греческий текст)

Исократ - Речь к Никоклу - Учебное издание с введением и комментарием - Композиция и краткое содержание

Ознакомимся с кратким содержанием речи:
§§ 1-8 Вступление
Речь К Никоклу - это подарок Исократа царю, который, хотя и обладает великими богатствами, лишен правдивых наставников, способных рассказать о «принципах поведения в целом, о том, что следует иметь в виду и чем надо заниматься». Свою задачу Исократ видит в том, чтобы νομοθετεΐν ταΐς μοναρχίαις «дать надлежащие установления для монархического правления», что принесет пользу не только самому правителю, но и его подданным: правление первого будет более безопасным, законы для последних будут разумными и мягкими.
§§ 9-53 Основная часть
§§ 9-14: ИСТИННЫЙ ЦАРЬ: ЕГО ДОЛГ И КАЧЕСТВА
Исократ начинает с описания достойного правителя. Долг царя - избавление государства от бед, поддержание благополучия и расширение границ. Чтобы исполнить долг, он должен обладать следующими качествами:
Царь должен упражнять свой разум, свою душу и превосходить всех в добродетели; это залог успешного правления. Он должен быть воспитанным, а также усердным в деле морального и умственного совершенствования. Он должен общаться как с разумнейшими из своего окружения, так и со знаменитыми софистами и поэтами своего времени, через общение с которыми он сам станет των μεν έλαττόνων κριτήν, των δε μειζόνων άγωνιστήν «судьей менее знающих и соперником более сведущих».
Далее Исократ приводит целый ряд конкретных наставлений, которые можно свести к двум качествам истинного правителя: любовь к людям и любовь к своему городу (φιλάνθρωττον είναι δει και φιλόττολιν) (§ 15). Исходя из этого принципа, какие же именно советы давал Исократ Никоклу?
Views 589
Rating 5.0 / 5
Added 11.06.2020
Author professor Dmitry
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 6 years ago

Спасибо за хорошее издание Исократа! Этого автора надо знать новозаветникам, особенно тем, кто занимается ранней христианской риторикой!

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