С самого открытия собственной риторической школы Исократ с учениками обсуждал, каким должен быть идеальный правитель, способный объединить греков в их противостоянии варварам. Однако речь К Никоклу (Ad Nicoclem) Исократ написал по другому поводу. Когда Никокл, ученик Исократа, унаследовал от своего отца Эвагора I Тевкрида царский престол в Саламине, Исократ обратился к нему с наставлениями, как правильно и долго властвовать, преумножая богатства государства и сохраняя любовь подданных.

Исократ - Речь к Никоклу - Учебное издание с введением и комментарием

Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, Москва, 2020

ISBN 978-5-87245-243-0

Исократ - Речь к Никоклу - Учебное издание с введением и комментарием - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Адресат, цель написания

Аутентичность, возможные интерполяции

Жанр, название, датировка

Композиция и краткое содержание

Композиционные особенности

Стиль Исократа: общие замечания

Наставление: способы выражения

Кипрский цикл: взаимозависимость речей Эвагор, К Никоклу, Никокл

Рукописная традиция

Рецепция речи К Никоклу

К НИКОКЛУ (греческий текст с комментариями)

ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ (греческий текст)

Исократ - Речь к Никоклу - Учебное издание с введением и комментарием - Композиция и краткое содержание

Ознакомимся с кратким содержанием речи:

§§ 1-8 Вступление

Речь К Никоклу - это подарок Исократа царю, который, хотя и обладает великими богатствами, лишен правдивых наставников, способных рассказать о «принципах поведения в целом, о том, что следует иметь в виду и чем надо заниматься». Свою задачу Исократ видит в том, чтобы νομοθετεΐν ταΐς μοναρχίαις «дать надлежащие установления для монархического правления», что принесет пользу не только самому правителю, но и его подданным: правление первого будет более безопасным, законы для последних будут разумными и мягкими.

§§ 9-53 Основная часть

§§ 9-14: ИСТИННЫЙ ЦАРЬ: ЕГО ДОЛГ И КАЧЕСТВА

Исократ начинает с описания достойного правителя. Долг царя - избавление государства от бед, поддержание благополучия и расширение границ. Чтобы исполнить долг, он должен обладать следующими качествами:

Царь должен упражнять свой разум, свою душу и превосходить всех в добродетели; это залог успешного правления. Он должен быть воспитанным, а также усердным в деле морального и умственного совершенствования. Он должен общаться как с разумнейшими из своего окружения, так и со знаменитыми софистами и поэтами своего времени, через общение с которыми он сам станет των μεν έλαττόνων κριτήν, των δε μειζόνων άγωνιστήν «судьей менее знающих и соперником более сведущих».

Далее Исократ приводит целый ряд конкретных наставлений, которые можно свести к двум качествам истинного правителя: любовь к людям и любовь к своему городу (φιλάνθρωττον είναι δει και φιλόττολιν) (§ 15). Исходя из этого принципа, какие же именно советы давал Исократ Никоклу?