Исократ - Речь к Никоклу
С самого открытия собственной риторической школы Исократ с учениками обсуждал, каким должен быть идеальный правитель, способный объединить греков в их противостоянии варварам. Однако речь К Никоклу (Ad Nicoclem) Исократ написал по другому поводу. Когда Никокл, ученик Исократа, унаследовал от своего отца Эвагора I Тевкрида царский престол в Саламине, Исократ обратился к нему с наставлениями, как правильно и долго властвовать, преумножая богатства государства и сохраняя любовь подданных.
Исократ - Речь к Никоклу - Учебное издание с введением и комментарием
Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, Москва, 2020
ISBN 978-5-87245-243-0
Исократ - Речь к Никоклу - Учебное издание с введением и комментарием - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- Адресат, цель написания
- Аутентичность, возможные интерполяции
- Жанр, название, датировка
- Композиция и краткое содержание
- Композиционные особенности
- Стиль Исократа: общие замечания
- Наставление: способы выражения
- Кипрский цикл: взаимозависимость речей Эвагор, К Никоклу, Никокл
- Рукописная традиция
- Рецепция речи К Никоклу
К НИКОКЛУ (греческий текст с комментариями)
ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ (греческий текст)
Исократ - Речь к Никоклу - Учебное издание с введением и комментарием - Композиция и краткое содержание
Ознакомимся с кратким содержанием речи:
§§ 1-8 Вступление
Речь К Никоклу - это подарок Исократа царю, который, хотя и обладает великими богатствами, лишен правдивых наставников, способных рассказать о «принципах поведения в целом, о том, что следует иметь в виду и чем надо заниматься». Свою задачу Исократ видит в том, чтобы νομοθετεΐν ταΐς μοναρχίαις «дать надлежащие установления для монархического правления», что принесет пользу не только самому правителю, но и его подданным: правление первого будет более безопасным, законы для последних будут разумными и мягкими.
§§ 9-53 Основная часть
§§ 9-14: ИСТИННЫЙ ЦАРЬ: ЕГО ДОЛГ И КАЧЕСТВА
Исократ начинает с описания достойного правителя. Долг царя - избавление государства от бед, поддержание благополучия и расширение границ. Чтобы исполнить долг, он должен обладать следующими качествами:
Царь должен упражнять свой разум, свою душу и превосходить всех в добродетели; это залог успешного правления. Он должен быть воспитанным, а также усердным в деле морального и умственного совершенствования. Он должен общаться как с разумнейшими из своего окружения, так и со знаменитыми софистами и поэтами своего времени, через общение с которыми он сам станет των μεν έλαττόνων κριτήν, των δε μειζόνων άγωνιστήν «судьей менее знающих и соперником более сведущих».
Далее Исократ приводит целый ряд конкретных наставлений, которые можно свести к двум качествам истинного правителя: любовь к людям и любовь к своему городу (φιλάνθρωττον είναι δει και φιλόττολιν) (§ 15). Исходя из этого принципа, какие же именно советы давал Исократ Никоклу?
Спасибо за хорошее издание Исократа! Этого автора надо знать новозаветникам, особенно тем, кто занимается ранней христианской риторикой!