Перед вами удивительная книга, написанная удивительным человеком. Судьбу ее автора, раввина Исраэля Меира Лау, можно назвать типичной для европейского еврейства ХХ века. Родился он в 1937 году в Польше, в семье, принадлежащей к известной раввинской династии, продолжающейся уже более тысячелетия. После оккупации Польши нацистами попал в гетто, а оттуда, в итоге, в концлагерь Бухенвальд, где Исраэль Лау стал самым маленьким узником - ему было всего 7 лет. Но, несмотря на ужасную и, казалось бы, безысходную ситуацию, в которой оказался маленький еврейский мальчик, потерявший к тому моменту почти всю семью в Треблинке и Равенсбрюке, Всевышний ни на минуту не оставлял его, являя чудо за чудом ... В концлагере надзиратели приняли его за поляка и перевели из обреченной на гибель еврейской части лагеря в барак к советским военнопленным. Там о нем начал заботиться юный русский узник Федор Михайличенко, благодаря ему Исраэль смог выжить в лагерном аду и дождаться прихода американских солдат, освободивших Бухенвальд в апреле победного 1945 года.

Сразу же после окончания Второй мировой войны чудом выживший мальчик совершил алию в Эрец-Исраэль, где получил прекрасное религиозное образование и в 1960 году стал раввином. В 1993 году Исраэль Меир Лау занял пост главного раввина Израиля. В его жизни происходило еще много чудес, и многие чудеса дарил людям он сам. Но где бы он ни был и чем бы ни занимался - он никогда не забывал «Федора из Ростова», которому был обязан жизнью. Именно поэтому много лет спустя он решил найти этого человека, узнать, как сложилась его судьба, и поблагодарить за спасение. Найти Федора оказалось нелегкой задачей, и тут Всевышний явил еще одно чудо - об этом вы тоже сможете прочесть в этой книге.

Я очень рад возможности помочь в переводе и издании этой книги в России, так как считаю, что она очень своевременна и актуальна для российского общества.

В заключение хочу сердечно поблагодарить рапа Исраэля Меира Лау за то, что он первый понял и поддержал мою инициативу о внесении Дня Победы - 9 Мая - в еврейский религиозный календарь как Дня Спасения и Освобождения - 26 Ияра. Уверен, что эта книга поможет многим открыть глаза и понять, через какое страшное испытание прошел еврейский народ и каким чудом было его спасение.

Исраэль Меир Лау - Сквозь глубины - рассказ мальчика из Бухенвальда, который наконец вернулся домой Ростов - на - Дону, Феникс, 2015г. - 372 с. ISBN 978-5-222-25325-0

Исраэль Меир Лау - Сквозь глубины - рассказ мальчика из Бухенвальда, который наконец вернулся домой - Содержание

Часть первая. Не подними руки на ребенка

Первые воспоминания - гибель дома

Семья отца

Речь, спасшая мне жизнь

Бухенвальд - темный туннель и проблески света

Освобождение - «Отпусти меня, ибо взошла зарю>

Видение костей иссохших

Земля Израиля - «Кто эти, что летят, как облако ...»

" ... И как голуби - в голубятни свою..."

В мире Торы: отрочество

В мире Торы: юность

Огненные столпы

Посему покинет муж

Часть вторая. Por овна

И никто не говорил ни слова, ибо слишком велика боль

Препоясывающий Израиль могуществом

Кто в огне ... кто от меча ... кто измучится ... кто возвеличится

Ицхак Рабин - распавшееся звено

Встреча в Кастель-Гаидольфо

От Фиделя Кастро до Нельсона Манделы

Прешов - как вернулось древнее величие

В земле живых

Исраэль Меир Лау - Сквозь глубины - рассказ мальчика из Бухенвальда, который наконец вернулся домой - Первые воспоминания - гибель дома

Образ моего отца, стоящего на площади Умшлагплац, всегда будет сопровождать меня. Это первое детское воспоминание, запечатлевшееся в моем сознании.

Мне пять лет и четыре месяца, я мал ростом и перепуган. И изо всех сил вытягиваю шею, чтобы видеть отца, стоящего на Умшлагплац, что рядом с Большой синагогой в нашем городе, Пётркуве-Трыбунальском. Папа - со своей окладистой бородой, в раввинском костюме - стоит в центре площади, окруженный евреями. С одной стороны стоят мужчины, с другой - женщины и дети.

И я был там, на второй стороне, вместе с матерью и тринадцатилетним братом Шмуэлем-Милеком. Наш старший брат, шестнадцатилетний Толек-Нафтали, находился тогда на стекольном заводе «Гортензия» в Пётркуве, где он работал. Годом раньше его успели забрать из дома и послать в Освенцим. Два офицера СС, в черных мундирах с красной повязкой на рукаве, посреди которой красовалась свастика, ворвались с парадного входа в нашу квартиру и стали кричать на Нафтали, допытываясь, где раввин. Не найдя его, они забрали Нафтали с собой в гестапо, где пытали и допрашивали его в подвале, а 30 июня 1941 года посадили в грузовик, шедший прямо в Освенцим. Там его послали на принудительные работы, но он не переставал вынашивать план побега. На сороковой день после ареста ему удалось осуществить свой план, бежать из этого ада и вернуться домой.