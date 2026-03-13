Книга «Исследования сексуальности (январь 1928-го — август 1932-го)», изданная в рамках серии «Архивы сюрреализма», представляет собой уникальный документ эпохи, фиксирующий протоколы дискуссий группы французских сюрреалистов. Под редакцией Жозе Пьера и в переводе Ф. Брода это издание открывает доступ к интимным, интеллектуальным и зачастую провокационным дебатам, которые велись в кругу Андре Бретона. Основная идея книги заключается в попытке сюрреалистов применить метод коллективного психоанализа и абсолютной искренности к самой табуированной сфере человеческого бытия, чтобы разрушить буржуазную мораль и глубже понять природу подсознательных желаний.

Содержательная часть книги состоит из двенадцати «сеансов» — структурированных дискуссий, в которых участники (среди которых были Бретон, Арагон, Элюар, Дали и другие) отвечали на прямые и порой бесцеремонные вопросы о своих сексуальных предпочтениях, привычках и фантазиях. Эти беседы не были просто обменом пикантными подробностями; они представляли собой серьезный эксперимент по выявлению связи между либидо и творческим актом. Приложения к книге, включающие «Опрос о любви» и материалы о международных выставках, дополняют картину, показывая, как эротизм становился для сюрреалистов политическим инструментом и способом освобождения человеческого духа от социальных оков.

Текст книги обладает специфической энергетикой живого, нефильтрованного разговора, что делает его ценным источником для историков искусства, культурологов и психологов. Комментарии Жозе Пьера помогают современному читателю ориентироваться в контексте личных взаимоотношений участников и теоретических установок движения. Издание демонстрирует, что для сюрреализма сексуальность была не только темой для творчества, но и полем для радикального самопознания, где граница между частной жизнью и искусством практически стиралась.

(январь 1928-го- август 1932-го). - [Архивы Сюрреализма, т. V. С предисловием и комментариями Жозе Пъера] Пер. с фр٠/ Перевод Ф. Брод.

М.: Издательство “Логос”, Европейские издания. 2007. - 240 с.

ISBN 5-8163-0082-2 (978-5-8163-0082-7)

Исследования сексуальности - Содержание

Архивы сюрреалистов о сексуальности

Сеанс первый

Сеанс второй

Сеанс третий

Сеанс четвертый

Сеанс пятый

Сеанс шестой

Сеанс седьмой

Сеанс восьмой

Сеанс девятый

Сеанс десятый

Сеанс одиннадцатый

Сеанс двенадцатый

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЯ