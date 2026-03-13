Исследования сексуальности
Книга «Исследования сексуальности (январь 1928-го — август 1932-го)», изданная в рамках серии «Архивы сюрреализма», представляет собой уникальный документ эпохи, фиксирующий протоколы дискуссий группы французских сюрреалистов. Под редакцией Жозе Пьера и в переводе Ф. Брода это издание открывает доступ к интимным, интеллектуальным и зачастую провокационным дебатам, которые велись в кругу Андре Бретона. Основная идея книги заключается в попытке сюрреалистов применить метод коллективного психоанализа и абсолютной искренности к самой табуированной сфере человеческого бытия, чтобы разрушить буржуазную мораль и глубже понять природу подсознательных желаний.
Содержательная часть книги состоит из двенадцати «сеансов» — структурированных дискуссий, в которых участники (среди которых были Бретон, Арагон, Элюар, Дали и другие) отвечали на прямые и порой бесцеремонные вопросы о своих сексуальных предпочтениях, привычках и фантазиях. Эти беседы не были просто обменом пикантными подробностями; они представляли собой серьезный эксперимент по выявлению связи между либидо и творческим актом. Приложения к книге, включающие «Опрос о любви» и материалы о международных выставках, дополняют картину, показывая, как эротизм становился для сюрреалистов политическим инструментом и способом освобождения человеческого духа от социальных оков.
Текст книги обладает специфической энергетикой живого, нефильтрованного разговора, что делает его ценным источником для историков искусства, культурологов и психологов. Комментарии Жозе Пьера помогают современному читателю ориентироваться в контексте личных взаимоотношений участников и теоретических установок движения. Издание демонстрирует, что для сюрреализма сексуальность была не только темой для творчества, но и полем для радикального самопознания, где граница между частной жизнью и искусством практически стиралась.
Исследования сексуальности
(январь 1928-го- август 1932-го). - [Архивы Сюрреализма, т. V. С предисловием и комментариями Жозе Пъера] Пер. с фр٠/ Перевод Ф. Брод.
М.: Издательство “Логос”, Европейские издания. 2007. - 240 с.
ISBN 5-8163-0082-2 (978-5-8163-0082-7)
Исследования сексуальности - Содержание
Архивы сюрреалистов о сексуальности
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ
Сеанс первый
Сеанс второй
Сеанс третий
Сеанс четвертый
Сеанс пятый
Сеанс шестой
Сеанс седьмой
Сеанс восьмой
Сеанс девятый
Сеанс десятый
Сеанс одиннадцатый
Сеанс двенадцатый
Примечания
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Алфавитный список участников; 2. Частота посещений; 3. Общие замечания; 4. Заметки о некоторых участниках; 5. Опрос о любви; 6. Опрос; 7. Опрос о стриптизе; 8. Опрос об эротических представлениях; 9. О Международной выставке сюрреализма
