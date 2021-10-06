Источники по истории Русской Православной Церкви на Европейском Севере России XVI-XVII вв

Предлагаемый вниманию читателя сборник имеет, прежде всего, источниковедческую и регинальную направленность. Книга структурирована по нескольким разделам, внутри которых представлены актовые и делопроизводственные источники по истории Вологодской и Устюжской епархий. Это различные грамоты, наказы, сказки, челобитные XVI-XVII вв. В массе своей они ещё не опубликованы и выявлены в фондах Государственного архива Вологодской области, Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Российского государственного архива древних актов, Отдела рукописей Российской национальной библиотеки.

Структура сборника определяется основополагающими звеньями в организации самой Православной Церкви: это епархии, монастыри, приходские церкви. Подобранные источники освещают различные стороны церковногосударственных отношений той эпохи, порядок управления в церковных учреждениях разного уровня, хозяйственноэкономическую деятельность архиерейских кафедр и монастырей, внутренний строй духовных корпораций, их вклад в развитие письменности и книжной культуры Европейского Севера России. Отдельный раздел посвящён церковному регулированию семейно-брачной жизни людей традиционного общества, функционированию церковного суда. Внутри каждого раздела имеется своя нумерация источников.

В сборнике отражен институциональный подход, поскольку уделяется внимание таким важным институтам управления, как поповские старосты-заказчики, со стороны епархиальной власти, и выборные церковные старосты от городских и сельских приходских общин. Их тесное взаимодействие составляло характерную черту церковно-земского строя русского севера, исследованную в работах классиков отечественной историографии (М. М. Богословский, С. В. Юшков, Л. В. Камкин и др.). Названными авторами была высказана и обоснована плодотворная идея о триединстве на севере волости-общины- прихода, сбалансированном сочетании принципов назначаемости и выборности в функционировании системы церковного управления. Сборник снабжен словарем терминов, библиографическим списком, а также списками использованных архивных фондов и принятых сокращений.