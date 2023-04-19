От администрации Эсхатоса: Следующие книги располагаются не для рекламы содержащегося в них учения, а исключительно с апологетическими целями, для исследования.

Все без исключения стремятся обрести счастье и избежать неудач. От незначительных эпизодов в жизни одного человека до событий исторического значения — все по сути своей служит выражением наших непрекращающихся усилий стать более счастливыми.

Как же достичь счастья? Каждый из нас счастлив, когда исполняются его желания. Однако само слово “желание” зачастую не истолковывается в соответствии с его изначальным значением, так как существующие жизненные обстоятельства в большинстве случаев способствуют тому, что наши желания преследуют не добро, а зло. Желания, приводящие к неправедности, не возникают в изначальной душе человека, ибо ей хорошо известно, что они порождают лишь несчастья. Поэтому изначальная душа побуждает человека преодолевать те стремления, которые выливаются в зло, и следовать тем, которые ведут к добру. Даже ценой собственной жизни люди стремятся познать ту радость, которая способна пробудить их изначальную душу. Такова наша действительность: находясь под сенью смерти, мы ищем путь, который ведет к свету жизни.

Удалось ли кому-нибудь, потворствуя своим неправедным желаниям, испытать радость, к которой стремится изначальная душа? После удовлетворения подобных желаний у человека становится тяжело на сердце и он начинает испытывать угрызения совести. Какой родитель станет воспитывать своего ребенка в духе зла? Разве найдется учитель, прививающий своим ученикам неправедные чувства? Изначальной душой наделен любой человек, а ей присуще ненавидеть зло и превозносить добро.

Мун Сан-Мён - Божественный принцип

DIVINE PRINCIPLE. - Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства. - Переведено на русский язык и отпечатано в России с разрешения Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства. - Издательство «Ионий Центр». - Первое издание на русском языке. 1998 г.

ISBN 5-89117-018-3

Мун Сан-Мён - Божественный принцип - Содержание

Введение

Часть I

Глава 1. Принцип творения

Глава 2. Грехопадение

Глава 3. Эсхатология

Глава 4. Мессия: значение и цель его пришествия

Глава 5. Воскрешение

Глава 6. Предопределение

Глава 7. Христология

Часть II