Речь пойдет о формировании тоrо раздела человеческой мысли, который в последнее столетие обозначается то рациональной, то философской теолоrией. Разделение этих видов дискурса о сфере абсолютноrо и ее проявлении в нашей жизни через нормы физическоrо сущеrо и сущеrо собственно человеческоrо связано с тем, откуда происходит «инициатива». Это либо представители релиrиозной культуры, которые хотят адаптировать, рационализовать тот опыт, который лежит в основании их веры (о формах такой рационализации писал еще Рудольф Отто в книrе «Священное»). Либо же речь идет о ((внешней» рефлексии, комплементарной к самому феномену релиrии (или конкретной релиrии), но не санкционированной тем сообществом, которое является "держателем» релиrиозной повестки в социуме. В первом случае идет речь о рациональной, во втором - о философской теолоrии.

Истоки рациональной теологии: коллективная монография

Р. Б. Галанин, М. С. Никулин, М. А. Приходько [и др.]; под ред. Р. В. Светлова.

СПб.: Издательство РХГА, 2023. — 210 с. — (Античные исследования).

ISBN 978-5-907613-51-5

Истоки рациональной теологии – Содержание

Введение. Происхождение универсалий рациональной теологии

I. Досократическая мысль

1. Никулин М. С. Ионийская ноология: рецепция и критика

2. Никулин М. С. Ноология и рациональная теология италийцев

3. Галанин Р. Б. Софистика в поисках причин возникновения религии. Случай «Сизифа»

II. Платон, Аристотель, эллинизм

1. Галанин Р. Б. Религия Сократа

2. Светлов Р. В. Теология в контексте драматургии платоновских текстов

3. Светлов Р. В. Апофатика Платона

4. Светлов Р. В. «Алкивиад I» и происхождение «аргумента от аналогии»

5. Никулин М. С. Философия математики Платона в контексте его ноологии и теологии

6. Светлов Р. В. Концепция эвдемонии в контексте аристотелевской теологии

7. Галанин Р. Б. Теология Эрота в ранней Стое

III. Поздняя Античность