История церкви

Первое критическое историческое исследование II Ватиканского собора.

История II Ватиканского собора - в 5-ти томах

Том I

Навстречу новой эре в истории католичества

Провозглашение и подготовка собора январь 1959 - сентябрь 1962

Том II

Формирование соборного сознания

Первый период и перерыв между сессиями октябрь 1962 - сентябрь 1963

Том III Собор в разгаре

Второй период и перерыв между сессиями сентябрь 1963 - сентябрь 1964

Том IV

Соборная церковь

Третий период и перерыв между сессиями сентябрь 1964 - сентябрь 1965

Том V

Собор — поворотный момент в истории церкви

Четвертый период и завершение собора сентябрь - декабрь 1965

История II Ватиканского собора - том I - Навстречу новой эре в истории католичества - Провозглашение и подготовка собора январь 1959 - сентябрь 1962

под редакцией Джузеппе Альбериго русское издание под общей редакцией Алексея Бодрова и Андрея Зубова

ББИ св. апостола Андрея, Москва,

ISBN 5-89647-080-0

Серия «История Церкви»

История II Ватиканского собора - том I - Навстречу новой эре в истории католичества - Содержание

I. Сокращения и источники

II. Слова и выражения на языке оригинала,встречающиеся в тексте

Слово благодарности

А.Б. Зубов. Предисловие к русскому изданию

Предисловие к русскому изданию кардинала Франца Кёнига

Джузеппе Альбериго. Предисловие к итальянскому изданию 1965 - 1995: Через тридцать лет после II Ватиканского собора

ГЛАВА I. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СОБОРА. ОТ БЕЗОПАСНОЙ КРЕПОСТИ К ИСКУШЕНИЮ ПОИСКА [Джузеппе Альбериго]

ГЛАВА II. СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. МЕДЛЕННОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНЕРЦИИ (январь 1959 - октябрь 1962) [Этъен Фуйю]

Глава III. БОРЬБА ВОКРУГ ПОДГОТОВКИ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА (1960-1962) [Юзеф А.

ГЛАВА IV. ВНЕШНЯЯ ОБСТАНОВКА [Жозе Оскар Беоццо]

ГЛАВА V. НАКАНУНЕ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА (1 июля - 10 октября 1962 г.) [Клаус Виттштадт]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. К КАКОМУ СОБОРУ ГОТОВИТЬСЯ? [Джузеппе Альбериго]

Именной указатель

Предметный указатель

История II Ватиканского собора - Том II - Формирование соборного сознания

Общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодров, А. Зубов

Серия "История церкви"

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. 764 с.

ISBN 5-89647-087-8

История II Ватиканского собора - Том II - Формирование соборного сознания - Содержание

Предисловие

Сокращения

Источники и архивы

Глава I. БЕСПОКОЙНЫЕ ДНИ ОТКРЫТИЯ СОБОРА [Андрей Риккарди]

Глава II. СОБОР ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ [Джеральд П. Фогарти]

Глава III. ПРЕНИЯ ПО ЛИТУРГИИ [Матис Ламберигтс]

Глава IV. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АССАМБЛЕИ [Илари Рагу эр]

Глава V. ПЕРВЫЙ КОНФЛИКТ ПО ДОКТРИНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ [Джузеппе Руджьери]

Глава VI. ОБСУЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ [Матийс Ламберигтс]

Глава VII. ПО ТУ СТОРОНУ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ. ДИСКУССИЯ О ЦЕРКВИ [Джузеппе Руджьери]

Глава VIII. ДРАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ МЕЖДУ АКТАМИ. «ВТОРЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» И ИХ ПРОТИВНИКИ [Ян Гроотаерс]

Глава IX. «ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД» [Ян Гроотаерс]

Глава X. УРОКИ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА. «СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ» [Джузеппе Альбериго]

Именной указатель

Предметный указатель

История II Ватиканского собора - Tом III - Сформировавшийся собор

Общ. ред. Дж. Ашбериго, А. Бодров, А. Зубов

Серия «История церкви»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. 700 с.

ISBN 5-89647-088-6

История II Ватиканского собора - Tом III - Сформировавшийся собор - Содержание

Предисловие

Сокращения

Источники и архивы

Глава I. НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА: ЖАРКИЕ ДЕБАТЫ О ЦЕРКВИ [Альберто Меллони]

Глава II. ЕПИСКОПЫ И ЕПАРХИИ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (5-25 ноября 1963 года) [Жозеф Фамере]

Глава III. НАВСТРЕЧУ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ [Райнер Качинский]

Глава IV. ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ [Клод Семене]

Глава V. МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 1963-1964 годов [Евангелиста Виланова]

Заключение. НОВОЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБОРА [Джузеппе Альбериго]

Именной указатель

Предметный указатель

История II Ватиканского собора - Том IV - Соборная церковь

Общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодров, А. Зубов

Серия «История церкви»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007, 867 с.

ISBN 5-89647-103-3

История II Ватиканского собора - Том IV - Соборная церковь - Содержание

Предисловие

Сокращения и источники

Источники и архивы

ГЛАВА I. К ЭККЛЕЗИОЛОГИИ КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ [Юзеф А. Комончак]

ГЛАВА II. ДВЕ ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА И ОТНОШЕНИЕ К ИУДЕЯМ [Джованни Микколи

ГЛАВА III. ДОКТРИНАЛЬНОЕ И ПАСТОРАЛЬНОЕ: СХЕМА О БОЖЕСТВЕННОМ ОТКРОВЕНИИ [Хэнджо Зауэр]

ГЛАВА IV. СОБОР ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ЛИЦОМ К МИРЯНАМ [Хэнджо Зауэр]

ГЛАВА V. ЦЕРКОВЬ В МИРЕ (ECCLESIA AD EXTRA) [Норманн Таннер]

ГЛАВА VI. «ЧЕРНАЯ НЕДЕЛЯ» II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА (14 - 21 ноября 1964 года) [Луис Антонио Дж. Тагле]

ГЛАВА VII. МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД: ПОДГОТОВКА К ЗАВЕРШЕНИЮ СОБОРА [Рикардо Буригана и Джованпи Турбанти]

ГЛАВА VIII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ, ТУЧИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ [Джузеппе Альбериго]

Именной указатель

Предметный указатель

История II Ватиканского собора - Tом V - Собор - поворотный момент в истории Церкви

Общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодров, А. Зубов

Серия «История церкви»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. 882 с.

ISBN 978-5-89647-218-6

История II Ватиканского собора - Tом V - Собор - поворотный момент в истории Церкви - Содержание

Предисловие

Сокращения и источники

Источники и архивы

Глава I. НАВСТРЕЧУ ЧЕТВЕРТОМУ СОБОРНОМУ ПЕРИОДУ [Джованни Турбанти]

Глава II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАЧАЛАСЬ: ИСПЫТАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПЕРИОДА [Жиль Рутье]

Глава III. СОБОРНАЯ ПРОГРАММА: ЗАВЕРШЕНИЕ [Мауро Велати]

Глава IV. ЦЕРКОВЬ, ВОДИМАЯ СЛОВОМ БОЖЬИМ [Кристоф Теобальд]

Глава V. ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ СОБОРА [Питер Хюнерманн ]

Глава VI. ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР КАК ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ СВЕРШЕНИЕ [Лукас Вишер]

Глава VII. ЗАКРЫТИЕ СОБОРА И НАЧАЛО РЕЦЕПЦИИ ЕГО РЕШЕНИЙ [Джузеппе Альберто]

Глава VIII. ПЕРЕХОД К НОВОЙ СТАДИИ [Джузеппе Альбериго]

Источники, использовавшиеся при написании «Истории Второго Ватиканского собора» [Джузеппе Альбериго]

Именной указатель

Предметный указатель

Архиепископ Агостино Маркетто - Второй Ватиканский Собор - Контрапункт к истории

М.: Духовная библиотека, 2009. 160 с.

ISBN 88-209-7702-8

Архиепископ Агостино Маркетто - Второй Ватиканский Собор - Контрапункт к истории - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Глава I. К истории II Ватиканского Собора (провозглашение и подготовка) В связи с началом публикации одного издания

Глава II. К истории II Ватиканского Собора (первый период и первая интерсессия) Размышления над книгой по истории

Глава III. К истории II Ватиканского Собора (второй период и вторая интерсессия) Наблюдения над III томом книги по истории

Глава IV. К истории II Ватиканского Собора (третий период и третья интерсессия) Замечания к IV тому книги по истории

Глава V. Контрапункт к истории II Ватиканского Собора

Глава VI. Лица заключительного периода

Приложение I. Прочтение II Ватиканского Собора с особым вниманием к Русской Православной Церкви

1. Событие

2. Сочетание на Соборе Предания и обновления

3. Два примера сочетания Предания и обновления

Приложение II. Оглавление итальянского издания