История II Ватиканского собора
История церкви
Первое критическое историческое исследование II Ватиканского собора.
История II Ватиканского собора - в 5-ти томах
Том I
Навстречу новой эре в истории католичества
Провозглашение и подготовка собора январь 1959 - сентябрь 1962
Том II
Формирование соборного сознания
Первый период и перерыв между сессиями октябрь 1962 - сентябрь 1963
Том III Собор в разгаре
Второй период и перерыв между сессиями сентябрь 1963 - сентябрь 1964
Том IV
Соборная церковь
Третий период и перерыв между сессиями сентябрь 1964 - сентябрь 1965
Том V
Собор — поворотный момент в истории церкви
Четвертый период и завершение собора сентябрь - декабрь 1965
История II Ватиканского собора - том I - Навстречу новой эре в истории католичества - Провозглашение и подготовка собора январь 1959 - сентябрь 1962
под редакцией Джузеппе Альбериго русское издание под общей редакцией Алексея Бодрова и Андрея Зубова
ББИ св. апостола Андрея, Москва,
ISBN 5-89647-080-0
Серия «История Церкви»
История II Ватиканского собора - том I - Навстречу новой эре в истории католичества - Содержание
I. Сокращения и источники
II. Слова и выражения на языке оригинала,встречающиеся в тексте
Слово благодарности
А.Б. Зубов. Предисловие к русскому изданию
Предисловие к русскому изданию кардинала Франца Кёнига
Джузеппе Альбериго. Предисловие к итальянскому изданию 1965 - 1995: Через тридцать лет после II Ватиканского собора
ГЛАВА I. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СОБОРА. ОТ БЕЗОПАСНОЙ КРЕПОСТИ К ИСКУШЕНИЮ ПОИСКА [Джузеппе Альбериго]
ГЛАВА II. СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. МЕДЛЕННОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНЕРЦИИ (январь 1959 - октябрь 1962) [Этъен Фуйю]
Глава III. БОРЬБА ВОКРУГ ПОДГОТОВКИ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА (1960-1962) [Юзеф А.
ГЛАВА IV. ВНЕШНЯЯ ОБСТАНОВКА [Жозе Оскар Беоццо]
ГЛАВА V. НАКАНУНЕ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА (1 июля - 10 октября 1962 г.) [Клаус Виттштадт]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. К КАКОМУ СОБОРУ ГОТОВИТЬСЯ? [Джузеппе Альбериго]
Именной указатель
Предметный указатель
История II Ватиканского собора - Том II - Формирование соборного сознания
Общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодров, А. Зубов
Серия "История церкви"
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. 764 с.
ISBN 5-89647-087-8
История II Ватиканского собора - Том II - Формирование соборного сознания - Содержание
Предисловие
Сокращения
Источники и архивы
Глава I. БЕСПОКОЙНЫЕ ДНИ ОТКРЫТИЯ СОБОРА [Андрей Риккарди]
Глава II. СОБОР ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ [Джеральд П. Фогарти]
Глава III. ПРЕНИЯ ПО ЛИТУРГИИ [Матис Ламберигтс]
Глава IV. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АССАМБЛЕИ [Илари Рагу эр]
Глава V. ПЕРВЫЙ КОНФЛИКТ ПО ДОКТРИНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ [Джузеппе Руджьери]
Глава VI. ОБСУЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ [Матийс Ламберигтс]
Глава VII. ПО ТУ СТОРОНУ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ. ДИСКУССИЯ О ЦЕРКВИ [Джузеппе Руджьери]
Глава VIII. ДРАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ МЕЖДУ АКТАМИ. «ВТОРЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» И ИХ ПРОТИВНИКИ [Ян Гроотаерс]
Глава IX. «ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД» [Ян Гроотаерс]
Глава X. УРОКИ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА. «СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ» [Джузеппе Альбериго]
Именной указатель
Предметный указатель
История II Ватиканского собора - Tом III - Сформировавшийся собор
Общ. ред. Дж. Ашбериго, А. Бодров, А. Зубов
Серия «История церкви»
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. 700 с.
ISBN 5-89647-088-6
История II Ватиканского собора - Tом III - Сформировавшийся собор - Содержание
Предисловие
Сокращения
Источники и архивы
Глава I. НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА: ЖАРКИЕ ДЕБАТЫ О ЦЕРКВИ [Альберто Меллони]
Глава II. ЕПИСКОПЫ И ЕПАРХИИ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (5-25 ноября 1963 года) [Жозеф Фамере]
Глава III. НАВСТРЕЧУ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ [Райнер Качинский]
Глава IV. ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ [Клод Семене]
Глава V. МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 1963-1964 годов [Евангелиста Виланова]
Заключение. НОВОЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБОРА [Джузеппе Альбериго]
Именной указатель
Предметный указатель
История II Ватиканского собора - Том IV - Соборная церковь
Общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодров, А. Зубов
Серия «История церкви»
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007, 867 с.
ISBN 5-89647-103-3
История II Ватиканского собора - Том IV - Соборная церковь - Содержание
Предисловие
Сокращения и источники
Источники и архивы
ГЛАВА I. К ЭККЛЕЗИОЛОГИИ КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ [Юзеф А. Комончак]
ГЛАВА II. ДВЕ ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА И ОТНОШЕНИЕ К ИУДЕЯМ [Джованни Микколи
ГЛАВА III. ДОКТРИНАЛЬНОЕ И ПАСТОРАЛЬНОЕ: СХЕМА О БОЖЕСТВЕННОМ ОТКРОВЕНИИ [Хэнджо Зауэр]
ГЛАВА IV. СОБОР ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ЛИЦОМ К МИРЯНАМ [Хэнджо Зауэр]
ГЛАВА V. ЦЕРКОВЬ В МИРЕ (ECCLESIA AD EXTRA) [Норманн Таннер]
ГЛАВА VI. «ЧЕРНАЯ НЕДЕЛЯ» II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА (14 - 21 ноября 1964 года) [Луис Антонио Дж. Тагле]
ГЛАВА VII. МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД: ПОДГОТОВКА К ЗАВЕРШЕНИЮ СОБОРА [Рикардо Буригана и Джованпи Турбанти]
ГЛАВА VIII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ, ТУЧИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ [Джузеппе Альбериго]
Именной указатель
Предметный указатель
История II Ватиканского собора - Tом V - Собор - поворотный момент в истории Церкви
Общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодров, А. Зубов
Серия «История церкви»
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. 882 с.
ISBN 978-5-89647-218-6
История II Ватиканского собора - Tом V - Собор - поворотный момент в истории Церкви - Содержание
Предисловие
Сокращения и источники
Источники и архивы
Глава I. НАВСТРЕЧУ ЧЕТВЕРТОМУ СОБОРНОМУ ПЕРИОДУ [Джованни Турбанти]
Глава II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАЧАЛАСЬ: ИСПЫТАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПЕРИОДА [Жиль Рутье]
Глава III. СОБОРНАЯ ПРОГРАММА: ЗАВЕРШЕНИЕ [Мауро Велати]
Глава IV. ЦЕРКОВЬ, ВОДИМАЯ СЛОВОМ БОЖЬИМ [Кристоф Теобальд]
Глава V. ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ СОБОРА [Питер Хюнерманн ]
Глава VI. ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР КАК ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ СВЕРШЕНИЕ [Лукас Вишер]
Глава VII. ЗАКРЫТИЕ СОБОРА И НАЧАЛО РЕЦЕПЦИИ ЕГО РЕШЕНИЙ [Джузеппе Альберто]
Глава VIII. ПЕРЕХОД К НОВОЙ СТАДИИ [Джузеппе Альбериго]
Источники, использовавшиеся при написании «Истории Второго Ватиканского собора» [Джузеппе Альбериго]
Именной указатель
Предметный указатель
Архиепископ Агостино Маркетто - Второй Ватиканский Собор - Контрапункт к истории
М.: Духовная библиотека, 2009. 160 с.
ISBN 88-209-7702-8
Архиепископ Агостино Маркетто - Второй Ватиканский Собор - Контрапункт к истории - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Глава I. К истории II Ватиканского Собора (провозглашение и подготовка) В связи с началом публикации одного издания
Глава II. К истории II Ватиканского Собора (первый период и первая интерсессия) Размышления над книгой по истории
Глава III. К истории II Ватиканского Собора (второй период и вторая интерсессия) Наблюдения над III томом книги по истории
Глава IV. К истории II Ватиканского Собора (третий период и третья интерсессия) Замечания к IV тому книги по истории
Глава V. Контрапункт к истории II Ватиканского Собора
Глава VI. Лица заключительного периода
Приложение I. Прочтение II Ватиканского Собора с особым вниманием к Русской Православной Церкви
1. Событие
2. Сочетание на Соборе Предания и обновления
3. Два примера сочетания Предания и обновления
Приложение II. Оглавление итальянского издания
спасибо