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История II Ватиканского собора

История II Ватиканского собора - том I
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
Series История Церкви (2 books)

История церкви

Первое критическое историческое исследование II Ватиканского собора.

История II Ватиканского собора - в 5-ти томах

Том I

Навстречу новой эре в истории католичества

Провозглашение и подготовка собора январь 1959 - сентябрь 1962

Том II

Формирование соборного сознания

Первый период и перерыв между сессиями октябрь 1962 - сентябрь 1963

Том III Собор в разгаре

Второй период и перерыв между сессиями сентябрь 1963 - сентябрь 1964

Том IV

Соборная церковь

Третий период и перерыв между сессиями сентябрь 1964 - сентябрь 1965

Том V

Собор — поворотный момент в истории церкви

Четвертый период и завершение собора сентябрь - декабрь 1965

История II Ватиканского собора - том I - Навстречу новой эре в истории католичества - Провозглашение и подготовка собора январь 1959 - сентябрь 1962

под редакцией Джузеппе Альбериго русское издание под общей редакцией Алексея Бодрова и Андрея Зубова

ББИ св. апостола Андрея, Москва,

ISBN 5-89647-080-0

Серия «История Церкви»

История II Ватиканского собора - том I - Навстречу новой эре в истории католичества - Содержание

I. Сокращения и источники

II. Слова и выражения на языке оригинала,встречающиеся в тексте

Слово благодарности

А.Б. Зубов. Предисловие к русскому изданию

Предисловие к русскому изданию кардинала Франца Кёнига

Джузеппе Альбериго. Предисловие к итальянскому изданию 1965 - 1995: Через тридцать лет после II Ватиканского собора

  • ГЛАВА I. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СОБОРА. ОТ БЕЗОПАСНОЙ КРЕПОСТИ К ИСКУШЕНИЮ ПОИСКА [Джузеппе Альбериго]

  • ГЛАВА II. СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. МЕДЛЕННОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНЕРЦИИ (январь 1959 - октябрь 1962) [Этъен Фуйю]

  • Глава III. БОРЬБА ВОКРУГ ПОДГОТОВКИ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА (1960-1962) [Юзеф А.

  • ГЛАВА IV. ВНЕШНЯЯ ОБСТАНОВКА [Жозе Оскар Беоццо]

  • ГЛАВА V. НАКАНУНЕ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА (1 июля - 10 октября 1962 г.) [Клаус Виттштадт]

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ. К КАКОМУ СОБОРУ ГОТОВИТЬСЯ? [Джузеппе Альбериго]

Именной указатель

Предметный указатель

Том II - Формирование соборного сознания

История II Ватиканского собора - Том II - Формирование соборного сознания

Общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодров, А. Зубов

Серия "История церкви"

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. 764 с.

ISBN 5-89647-087-8

История II Ватиканского собора - Том II - Формирование соборного сознания - Содержание

Предисловие

Сокращения

Источники и архивы

  • Глава I. БЕСПОКОЙНЫЕ ДНИ ОТКРЫТИЯ СОБОРА [Андрей Риккарди]

  • Глава II. СОБОР ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ [Джеральд П. Фогарти]

  • Глава III. ПРЕНИЯ ПО ЛИТУРГИИ [Матис Ламберигтс]

  • Глава IV. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АССАМБЛЕИ [Илари Рагу эр]

  • Глава V. ПЕРВЫЙ КОНФЛИКТ ПО ДОКТРИНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ [Джузеппе Руджьери]

  • Глава VI. ОБСУЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ [Матийс Ламберигтс]

  • Глава VII. ПО ТУ СТОРОНУ ПОЛЕМИЧЕСКОЙ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ. ДИСКУССИЯ О ЦЕРКВИ [Джузеппе Руджьери]

  • Глава VIII. ДРАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ МЕЖДУ АКТАМИ. «ВТОРЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» И ИХ ПРОТИВНИКИ [Ян Гроотаерс]

  • Глава IX. «ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД» [Ян Гроотаерс]

  • Глава X. УРОКИ II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА. «СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ» [Джузеппе Альбериго]

Именной указатель

Предметный указатель

Tом III - Сформировавшийся собор

История II Ватиканского собора - Tом III - Сформировавшийся собор

Общ. ред. Дж. Ашбериго, А. Бодров, А. Зубов

Серия «История церкви»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. 700 с.

ISBN 5-89647-088-6

История II Ватиканского собора - Tом III - Сформировавшийся собор - Содержание

Предисловие

Сокращения

Источники и архивы

  • Глава I. НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА: ЖАРКИЕ ДЕБАТЫ О ЦЕРКВИ [Альберто Меллони]

  • Глава II. ЕПИСКОПЫ И ЕПАРХИИ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (5-25 ноября 1963 года) [Жозеф Фамере]

  • Глава III. НАВСТРЕЧУ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ РЕФОРМЕ [Райнер Качинский]

  • Глава IV. ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ [Клод Семене]

  • Глава V. МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 1963-1964 годов [Евангелиста Виланова]

Заключение. НОВОЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБОРА [Джузеппе Альбериго]

Именной указатель

Предметный указатель

Том IV - Соборная церковь

История II Ватиканского собора - Том IV - Соборная церковь

Общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодров, А. Зубов

Серия «История церкви»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007, 867 с.

ISBN 5-89647-103-3

История II Ватиканского собора - Том IV - Соборная церковь - Содержание

Предисловие

Сокращения и источники

Источники и архивы

  • ГЛАВА I. К ЭККЛЕЗИОЛОГИИ КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ [Юзеф А. Комончак]

  • ГЛАВА II. ДВЕ ДЕЛИКАТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА И ОТНОШЕНИЕ К ИУДЕЯМ [Джованни Микколи

  • ГЛАВА III. ДОКТРИНАЛЬНОЕ И ПАСТОРАЛЬНОЕ: СХЕМА О БОЖЕСТВЕННОМ ОТКРОВЕНИИ [Хэнджо Зауэр]

  • ГЛАВА IV. СОБОР ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ЛИЦОМ К МИРЯНАМ [Хэнджо Зауэр]

  • ГЛАВА V. ЦЕРКОВЬ В МИРЕ (ECCLESIA AD EXTRA) [Норманн Таннер]

  • ГЛАВА VI. «ЧЕРНАЯ НЕДЕЛЯ» II ВАТИКАНСКОГО СОБОРА (14 - 21 ноября 1964 года) [Луис Антонио Дж. Тагле]

  • ГЛАВА VII. МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД: ПОДГОТОВКА К ЗАВЕРШЕНИЮ СОБОРА [Рикардо Буригана и Джованпи Турбанти]

  • ГЛАВА VIII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ, ТУЧИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ [Джузеппе Альбериго]

Именной указатель

Предметный указатель

Tом V - Собор - поворотный момент в истории Церкви

История II Ватиканского собора - Tом V - Собор - поворотный момент в истории Церкви

Общ. ред. Дж. Альбериго, А. Бодров, А. Зубов

Серия «История церкви»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. 882 с.

ISBN 978-5-89647-218-6

История II Ватиканского собора - Tом V - Собор - поворотный момент в истории Церкви - Содержание

Предисловие

Сокращения и источники

Источники и архивы

  • Глава I. НАВСТРЕЧУ ЧЕТВЕРТОМУ СОБОРНОМУ ПЕРИОДУ [Джованни Турбанти]

  • Глава II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАЧАЛАСЬ: ИСПЫТАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПЕРИОДА [Жиль Рутье]

  • Глава III. СОБОРНАЯ ПРОГРАММА: ЗАВЕРШЕНИЕ [Мауро Велати]

  • Глава IV. ЦЕРКОВЬ, ВОДИМАЯ СЛОВОМ БОЖЬИМ [Кристоф Теобальд]

  • Глава V. ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ СОБОРА [Питер Хюнерманн ]

  • Глава VI. ВТОРОЙ ВАТИКАНСКИЙ СОБОР КАК ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ СВЕРШЕНИЕ [Лукас Вишер]

  • Глава VII. ЗАКРЫТИЕ СОБОРА И НАЧАЛО РЕЦЕПЦИИ ЕГО РЕШЕНИЙ [Джузеппе Альберто]

  • Глава VIII. ПЕРЕХОД К НОВОЙ СТАДИИ [Джузеппе Альбериго]

Источники, использовавшиеся при написании «Истории Второго Ватиканского собора» [Джузеппе Альбериго]

Именной указатель

Предметный указатель

Второй Ватиканский Собор

Архиепископ Агостино Маркетто - Второй Ватиканский Собор - Контрапункт к истории

М.: Духовная библиотека, 2009. 160 с.

ISBN 88-209-7702-8

Архиепископ Агостино Маркетто - Второй Ватиканский Собор - Контрапункт к истории - Содержание

Предисловие к русскому изданию

  • Глава I. К истории II Ватиканского Собора (провозглашение и подготовка) В связи с началом публикации одного издания

  • Глава II. К истории II Ватиканского Собора (первый период и первая интерсессия) Размышления над книгой по истории

  • Глава III. К истории II Ватиканского Собора (второй период и вторая интерсессия) Наблюдения над III томом книги по истории

  • Глава IV. К истории II Ватиканского Собора (третий период и третья интерсессия) Замечания к IV тому книги по истории

  • Глава V. Контрапункт к истории II Ватиканского Собора

  • Глава VI. Лица заключительного периода

Приложение I. Прочтение II Ватиканского Собора с особым вниманием к Русской Православной Церкви

  • 1. Событие

  • 2. Сочетание на Соборе Предания и обновления

  • 3. Два примера сочетания Предания и обновления

Приложение II. Оглавление итальянского издания

Views 993
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

G
gios76 2 years ago

спасибо

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