Історія Аскольдової Могили та Київського Пустинно-Микільського монастиря

Ця наукова праця є глибоким джерелом для вивчення сакральної топографії Києва, зосереджуючи увагу на одній з найдавніших та найбільш оповитих легендами місцевостей — Аскольдовій Могилі. Використовуючи багаті фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, автори ставлять за мету реконструювати історію Київського Пустинно-Микільського монастиря через призму публікацій ХІХ — початку ХХ століття. Основна ідея дослідження полягає у висвітленні ролі монастиря як одного з головних духовних та історичних центрів міста, що протягом століть зберігав пам’ять про першого київського князя-християнина та формував особливий культурний ландшафт дніпровських схилів.

Змістовна частина видання охоплює аналіз широкого кола джерел: від описів церковних істориків і краєзнавців до рідкісних періодичних видань того часу. У праці детально розглядається архітектурна еволюція монастирських споруд, зокрема Микільського собору («Великого Миколи») та церкви-ротонди на Аскольдовій Могилі. Читач знайде інформацію про монастирський некрополь, який у ХІХ столітті став одним із найпрестижніших у Києві, а також про розвиток пустинножительства у цій місцевості. Особлива увага приділяється тому, як формувався міф про Аскольда в офіційній історіографії та народному благочесті, та як монастирська спільнота опікувалася збереженням національної пам'яті в умовах імперського тиску.

Текст викладений у поєднанні академічної ґрунтовності та глибокої поваги до духовної спадщини минулого. Завдяки залученню історичних колекцій Вернадки, праця набуває особливої джерелознавчої цінності, дозволяючи побачити Київ очима дослідників позаминулого століття. Робота служить незамінним посібником для істориків, релігієзнавців та всіх, хто цікавиться київською старовиною. Це видання не лише повертає забуті сторінки монастирського літопису, а й нагадує про тяглість християнської традиції в Україні, яка крізь віки знаходить своє відображення у камінні та документах Аскольдової Могили.

Історія Аскольдової Могили та Київського Пустинно-Микільського монастиря за публікаціями ХІХ – початку ХХ ст. з фондів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Зб. документів і матеріалів. - укладач І. С. Шекера ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – 450 с.: 63 іл.

ISBN 978-966-02-9697-8

Історія Аскольдової Могили та Київського Пустинно-Микільського монастиря сягає сивої давнини. Існування Київського Пустинно-Микільського монастиря нерозривно пов’язано з історією України. Тривалий час обитель була одним з найбільших осередків православ’я і великим власником землі, мала покровительство українських гетьманів, польських королів і російських царів. Неодноразово її відновлювали, перебудовували старі та будували нові споруди. Однак ні історична, ні архітектурна цінність не змогла захистити монастир від повної ліквідації. Коли в 1934 р. столицю Української Соціалістичної Радянської Республіки перенесли з Харкова до Києва, почалося масове нищення сакральних споруд. Спочатку було розібрано дзвінницю, а потім протягом 1934–1936 рр. і сам Микільський собор. На місці трапезної монастиря тепеp готель «Салют». Зараз залишився лише прибутковий будинок монастиря по вул. Івана Мазепи, 11 – чотириповерхова споруда в стилі модерн, зведена в 1910-ті роки єпархіальним архітектором Євгеном Єрмаковим, тому що в 1923 р. її зробили комунальним будинком для робітників заводу Арсенал. Від найбагатшої обителі з більше ніж тисячолітньою історією залишилися лише цей прибутковий будинок, церква на Аскольдовій Могилі та бібліотека, яка наразі зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ).

Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського є одним з найбільших фондоутримувачів ретроспективних історико-культурних фондів країни, зокрема бібліотек закритих радянською владою монастирів. Відповідно до запитів користувачів, укладач провела у фондах спеціалізованого відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій пошук інформації про Аскольдову могилу та Пустинно-Микільський монастир у публікаціях ХІХ – початку ХХ ст., і подала відповідні уривки з опублікованих документів чи історичних та довідкових праць. Деякі з них містять застарілу інформацію, спростовану пізнішими науковими дослідженнями, але в сукупності вони безперечно становлять інтерес як історичні джерела, і демонструють загальну картину уявлень ХІХ – початку ХХ ст. про Аскольдову Могилу та Пустинно-Микільський монастир. У виданнях Україна представлена як частина території Російської імперії, її історія розглядалася саме з цієї позиції. Укладач збірника не прагнула надати оцінку тій чи іншій публікації, а перш за все ставила за мету виявити якомога більше інформації про Київський Пустинно-Микільський монастир та його бібліотеку, церкву, цвинтар на Аскольдовій могилі, Микільський собор, знайти відомості про персоналії, які безпосередньо були причетні до заснування, побутування та розбудови Микільського монастиря та його історичних пам’яток. Крім того, одним із завдань укладача було репрезентувати збережені книги з рукописного каталогу бібліотеки монастиря 1912 р. Цей документ зберігається в Інституті рукопису НБУВ дає уявлення про склад бібліотеки монастиря як культурної пам’ятки і є додатковим джерелом знань з історії обителі. Книги знаходяться у відділах бібліотечних зібрань та історичних колекцій, стародруків та рідкісних видань, рукописи – в Інституті рукопису.

Історія Аскольдової Могили та Київського Пустинно-Микільського монастиря – Зміст

Передмова

І. Історичні дослідження (уривки)

Берлинский М. Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города, так же показание достопамятностей и древностей оного - Краткое историческое сведение о монастырях Киевской митрополии - Самойлов Н. Киев в начале своего существования, блеске, славе, величии, разрушении и возобновлении; с историческим описанием двух первых церквей, сооруженных равноапостольным князем Владимиром, по восприятии святого крещения в 989 году, и существующих поныне в Киеве с планами и видами оных церквей - Закревский Н. Описание Киева - Троцкий П. Киево-Печерский Пустынно-Николаевский монастырь - Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники - Празднование девятисотлетия крещения русского народа в Киеве - Глазунов П. Храмы, построенные св. Владимиром и другими в его время - Слюсарев Д. Церкви и монастыри, построенные в Киеве князьями, начиная с сыновей Ярослава до прекращения киевского великокняжения - Троицкий С. Историческое описание Киевского Пустынно-Никольского монастыря - Титов Ф. И. Русская православная церковь в польско-литовском государстве в XVII–XVIII в. в. (1654–1795 г.) - Рункевич С. Г. Архиереи петровской эпохи в их переписке с Петром Великим

IІ. Інформація з довідників ХІХ – початку ХХ ст., де згадується Аскольдова Могила і Пустинно-Микілький монастир

Щекатов А. Словарь географический Российского государства - Долгоруков И. М. Славны бубны за горами, или Путешествие мое в Одессу и Киев в 1810 г. - Подробное и верное описание монастырей, находящихся в Российской Империи, расположенное по азбучному порядку - Рaтшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России - Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии - Указатель святыни и священных достопамятностей Киева, как в самом городе, так и в его окрестностях, для поклонников, посещающих святые места Киевские - Максимович И. П. Паломник Киевский, или путеводитель по монастырям и церквам Киевским, для богомольцев, посещающих святыню Киева - Семeнов-Тян-Шанский П. Географическо-статистический словарь Российской империи - К празднованию тысящелетия первого крещения россов в Киеве (с Оскольдовой Могилы) - Тезоименитство Оскольда в Киеве 9-го мая 1866 года - Археологический осмотр старокиевских церквей (из докладной записки, представленой в Церковно-археологическое общество при Киевской духовной академии членами оного П. Р. и Ф. Т. 1873 г. Дек. 6) - Тарановский Н. Путеводитель. Киев и его окрестности с топографическим планом и видами Киева - Тарановский Н. Прибавление к Путеводителю «Киев и его окрестности». Печерская Лавра и к ней главнейшие пути через город Киев - Захарченко М. М. Киев теперь и прежде - Петров Н. И. Киев, его святыни и памятники - Бублик В. Д. Путеводитель по Киеву и его окрестностям с адресным отделом, планом и фототипическими видами г. Киева - Сементовский Н. Киев, его святыни, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников - Православные русские обители: полное иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне - Титов Ф. Путеводитель при обозрении святынь и достопримечательностей Киево-Печерской лавры и г. Киева - Шамурина З. Киев - Стельмашенко М. Карманный путеводитель по Киеву с указанием трехдневного маршрута - Шероцкий К. В. Киев. Путеводитель. C планом г. Киева и 58 иллюстрациями

ІІІ. Документи з історії Аскольдової могили і Пустинно-Микільського монастиря (фрагменти)

Акты относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею - Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов - Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего Синода - Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи - Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Отделение ІІ (1721–1795 г.г.) - Исторические материалы Архива Киевского губернского правления - Речь, сказанная настоятелем Киево-Никольского монастыря архимандритом Поликарпом в церкви Киево-Печерской лавры, перед освященным Собором архипастырей Юго-Западного края, при наречении во епископа Уманского

ІV. Бібліотека Київського Пустинно-Микільського монастиря у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Відділ I. Рукописи - Відділ II. Святе Письмо - Відділ III. Тлумачення святого письма - Відділ IV. Твори святих отців церкви - Відділ V. Проповіді - Відділ VI. Житія святих - Відділ VII. Богослов’я - Відділ VIII. Пояснення богослужіння - Відділ IX. Книги місіонерські - Відділ X. Книги повчальні - Відділ XI. Книги історичні та географічні - Відділ XII. Книги сільськогосподарські - Відділ XIII. Журнали духовні - Відділ XIV. Книги іноземними мовами

Список використаних джерел та літератури

Анотований іменний покажчик