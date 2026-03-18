История евангельских христиан-баптистов - 1905—1944
Книга И. П. Плетта «История евангельских христиан-баптистов (1905–1944)» представляет собой учебное пособие, составленное на основе различных исторических источников. В издании рассматривается развитие движения евангельских христиан и баптистов в первой половине XX века.
Автор освещает важнейшие события церковной жизни, формирование общин, деятельность служителей и влияние исторических обстоятельств на развитие евангельского движения. Особое внимание уделяется периоду сложных общественных и политических изменений, которые оказали значительное влияние на жизнь верующих и церковных объединений.
Пособие предназначено для библейских курсов, студентов духовных учебных заведений и всех, кто интересуется историей евангельских христиан-баптистов и развитием протестантского движения.
Составил из разных источников И, П. Плетт - История евангельских христиан-баптистов 1905—1944 - Пособие для библейских курсов
Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2009. – 212 с.
История евангельских христиан-баптистов 1905—1944 – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПЕРИОД ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СВОБОДЫ, 1905-1909 ГОДЫ
ГЛАВА 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К БЕСПРАВНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ, 1910-1916 ГОДЫ
ГЛАВА 3. ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, 1917-1920 ГОДЫ
ГЛАВА 4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОЮЗОВ
ГЛАВА 5. ЖИЗНЬ ХРИСТИАН ПРИ НОВОМ СТРОЕ, 1921-1923 ГОДЫ
ГЛАВА 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗОВ, 1924-1928 ГОДЫ
ГЛАВА 7. ГОДЫ СТРАШНЫХ РЕПРЕССИЙ, 1929-1944 ГОДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
