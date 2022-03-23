Понятие «геноцид» сравнительно недавно закрепилось как в международных нормативных документах, так и в общественнополитическом дискурсе. Изучение геноцидов XX в. — задача, требующая междисциплинарного подхода, включающего исторические, юридические, социологические, культурологические и иные аспекты. Она не только представляет научную актуальность, но и имеет значительный общественный резонанс, связанный с осознанием после окончания Второй мировой войны важности прав человека — идеи, ставшей одной из главных ценностей Организации Объединенных Наций. Немаловажно и то, что на необходимость закрепления прав человека в международных нормативных документах оказал влияние самый известный геноцид XX в. — Холокост.

В исторической памяти российского общества центральным событием была и остается Великая Отечественная война. Холокост ввиду многих причин долгое время находился на периферии внимания как отечественных исследователей, так и широкой общественности, несмотря на то, что почти половина жертв Холокоста были гражданами СССР. Между тем, без изучения истории Холокоста невозможно полноценное представление об особенностях нацистского оккупационного режима на территории Советского Союза.

В последнее время наблюдается всплеск интереса к истории нацистских преступлений на территории нашей страны. Это, в частности, выражается в реализации масштабного проекта «Без срока давности», который «представляет часть серийной публикации и включает архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников, подтверждающие факт геноцида против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны».

История Холокоста и геноцидов. XX век: Учебное пособие для вузов

Под ред. И. А. Альтмана

М.: МИК, 2022. — 176 с.

ISBN 978-5-87902-407-4

История Холокоста и геноцидов. XX век: Учебное пособие для вузов - Содержание

Введение

Глава 1. Терминология. Источники. Историография

Глава 2. ООН и феномен геноцида

Глава 3. Геноцид армян в годы Первой мировой войны

Глава 4. Холокост как форма геноцида

Глава 5. Геноцид цыган

Глава 6. Геноцид в Руанде

Глава 7. Геноцид в Сребренице

Глава 8. Холокост и геноцид армян в художественноэстетическом дискурсе XX — начала XXI веков

Список рекомендованных источников и литературы