История и культура Японии
Очередной, 12-й выпуск ежегодника «История и культура Японии» отражает исследовательские направления, наиболее важные для отечественного японоведения, и представляет собой своеобразную коллективную монографию. По сложившейся традиции материалом для ежегодника являются работы ведущих российских японоведов, новейшие разработки университетских кафедр и институтов Российской академии наук в области изучения японской культуры, исследования из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других городов нашей страны, а также из научных центров Японии, где работают российские ученые. Впервые все эти разработки были представлены в виде докладов и сообщений на созванной уже в двадцать первый раз японистической конференции. В 2019 г. конференция «История и культура Японии» проходила в Институте классического Востока и античности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Хотя устроители заранее никак не ограничивали проблематику выступлений, чтобы охватить по возможности всё разнообразие тем и методов современных исследований по истории и культуре Японии, между статьями, подготовленными для ежегодника, прослеживаются очевидные содержательные связи, что позволило составителю и редакторам книги объединить их в несколько тематических разделов. Книгу открывает приветственное слово Сибасаки Томока — японской писательницы, чьи романы в последние годы получили признание во всем мире, в том числе и в России. Первым в книге идет литературный раздел: мы исходим из того, то в Японии начиная с древности именно поэзия и изящная проза занимали самое почетное место среди всех видов человеческой деятельности. Стихи, согласно Ки-но Цураюки (X в.), «без усилия движут Небо и Землю», а знания о словесности во многом задают образец для остальных областей традиционного теоретического знания в Японии. Статьи в этом разделе строятся в основном вокруг проблемы литературного жанра, его границ и возможностей, а также вокруг проблемы сюжета и его превращений в текстах разных жанров. Для тех, кто смотрит на японскую литературу извне, именно деление на жанры — иное, чем в литературах Запада, — составляет обычно одну из главных трудностей. Понять и объяснить, почему японские авторы пишут так, как пишут, какие условия им ставит привычный для них литературный жанр, — одна из самых сложных задач для японоведа.
История и культура Японии. Вып. 12
История и культура Японии. Вып. 12 Содержание
- Сибасаки Томока. Тема места и времени
- Литература: проблемы жанра и сюжета
- Л.М. Ермакова О перечнях и списках в японской литературе
- М.В. Торопыгина Интерпретация китайского сюжета «Ван Цзы-ю посещает Дая» в японской словесности XII–XIII вв.
- М.С. Коляда «Беседы о делах старины» в традиции поучительных рассказов
- А.С. Оськина Дорожные записи в дневнике монахини Абуцу «Идзаёи никки»: связь с литературной традицией
- Абуцу. Дорожные записи. Перевод и примечания А.С. Оськиной
- А.И. Ковалевская Взаимодействие драматических жанров и «Сказания о Ёсицунэ» на примере сюжетов об усмирении стихии и переходе заставы
- А.Ю. Борькина Дзиппэнся Икку и Сикитэй Самба — эклектика личности творца в контексте литературы гэсаку
- О.А. Забережная Жанровое своеобразие прозы Сиги Наоя
- Буддизм и синтоизм: высшие силы как милостивые и грозные
- Д.В. Трухан Крупнейшие землетрясения древней и раннесредневековой Японии и их интерпретация при императорском дворе
- Н.Н. Трубникова Уловки бодхисаттвы Каннон в «Аки-но ё-но нага-моногатари»
- Долгая повесть в осеннюю ночь (Аки-но ё-но нага-моногатари). Перевод и примечания Н.Н. Трубниковой
- А.А. Мухамедова От сверхъестественного существа к божеству Инари: представление о лисице-кицунэ в средневековой Японии
- А.Р. Садокова Бимбо:гами — Бог Бедности. Или Бог Богатства?
- Философская мысль: японские ответы на вселенские вопросы
- В.Ю. Климов Завещание господина Ходзё Удзицуна (1486–1541)
- Предсмертное письмо Хо:дзё: Удзицуна, «Хо:дзё: Удзицуна какиоки». Перевод и примечания В.Ю. Климова
- А.М. Горбылёв Концепция «Пути» в системе воспитания буси в середине — второй половине XVII в. в трактовке школы фехтования сэкиун-рю
- А.Н. Мещеряков Хага Яити и его «Десять этюдов о национальном характере»
- М.Г. Селимов Женская красота в трактовке писателя Танидзаки Дзюнъитиро на материале эссе «Любовь и сладострастие»
- Танидзаки Дзюнъитиро. Любовь и сладострастие. Перевод и примечания М.Г. Селимова
- Е.Л. Скворцова Проблема смерти в воззрениях японского философа Имамити Томонобу
- Научные знания: от традиционных к современным
- П.В. Голубева Модель описания правления императора в сочинении Китабатакэ Тикафуса «Дзинносётоки»
- М.В. Бабкова Заметки Кокана Сирэна в первой исторической хронике японского буддизма
- Е.К. Симонова-Гудзенко Зарубежные страны на картах типа Гё:ки
- М.М. Киктева Карта Японии из энциклопедии «Токай сэцуё: хяккацу:» («Энциклопедия для горожан»), Осака, 1801 г.
- С.И. Голубченко Акисато Рито: — основоположник жанра мэйсё дзуэ
- В.С. Фирсова История японских библиотек: путь из древности в Эдо
- 314 И.В. Мельникова Первые научные журналы в Японии
- Япония и внешний мир: впечатления и оценки
- Эннин Записи о паломничестве в Китай в поисках Закона Будды (Нитто: гухо: дзюнрээй ко:ки). Свиток второй. Перевод и комментарии Н.В. Власовой
- А.Б. Шарова Описание стран в географической энциклопедии Утида Масао «Ёти сиряку»: Голландия
- Утида Масао. Краткое описание мира. Голландия. Перевод и примечания А.Б. Шаровой
- Д.С. Букин Образ Японии в восприятии публицистов и политиков Великобритании во второй половине XIX — начале XX в.
- Л.В. Овчинникова Эффективность японской правовой системы в колониальной Корее
- К.В. Шуплецова Япония глазами Третьего рейха на примере работы «Самурай — рыцарь империи в чести и верности» идеолога Х. Корацца
- Россия и Япония: контакты в областях политики и искусства
- В.В. Щепкин От «красных людей» к «соседнему государству»: Мацудайра Саданобу и Россия
- К.М. Карташов Жизнь и судьба Дайкокуя Ко:даю: после возвращения в Японию
- О.В. Климова Вторая экспедиция лейтенанта Хвостова и мичмана Давыдова на Курильские острова в 1807 г. по журналу Давыдова
- А.В. Климов Миссия Н.Н. Муравьева в Эдо 1859 г.
- А.А. Егорова «Прелестные эскизы» и «Grotesque»: русские источники второй половины XIX в. об искусстве Японии
- А.А. Фёдорова Театр Кабуки в России (1928 г.): объект исследования, ностальгии, критики
- М.Н. Малашевская Русские миракли в произведениях современных японских литераторов на фоне российско-японских отношений в первое десятилетие после холодной войны
- М.С. Болошина Особенности рассмотрения русско-японских военных конфликтов в журналах «Мадо» и «Муза» конца ХХ — начала ХХI в.
- Искусство Японии в контексте мировой традиции
- М.В. Есипова Японская дзэнская флейта сякухати и суфийская флейта най. Типологическое или генетическое родство традиций?
- А.Ю. Паюк Синтез ориентализма и элементов Ренессанса в творчестве Фудзисимы Такэдзи (на примере картины «Девушка с орхидеей»)
- Е.О. Тягунова Движение син-ханга (новой гравюры) в начале XX в.: традиции и новации
- Н.Ф. Клобукова Тит Наосиро Като и «золотой век» японского православного пения
- А.П. Беляев Иноуэ Юити: включенное исключение (биография аутсайдерства по-японски)
- Культура повседневности: заданные правила и их осуществление
- М.В. Грачёв «Благородные мужи» в «стольном граде мира и спокойствия»: злонравие и злодейства знатных особ в эпоху Хэйан
- О.А. Хованчук Отражение цветовой культуры Японии в исторических документах
- Мураи Гэнсай Наслаждение от приема пищи. Главы 189, 190, 191. Перевод, предисловие и примечания О.А. Наливайко
- А.В. Кудряшова «Путь Чая» и финансово-промышленная олигархия Японии в эпоху Мэйдзи (1868–1912)
- К.А. Спицына, Д.В. Андреева Ипподром Нэгиси в Йокогаме: экскурс в историю
- А.С. Шиманская Понятие «камбан» в японской культуре и языке
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