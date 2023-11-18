БОГ НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ (Мал. 3, 6; Иак. 1,17), хотя на протяжении веков Его отношения с людьми не раз изменялись. От Авраама до Христа Его внимание было сконцентрировано на израильском народе; затем Бог на определенное время оставил израильский народ и занялся Церковью (Рим. 11,25). На протяжении XV веков до Рождества Христова действовал закон Моисея; после рождения Христа Св. Писание провозгласило, что мы находимся не под законом, а под благодатью (Рим. 6, 14; см. также Иоан. 1, 17).

Это не означает, что есть два способа спасения. Во все времена заслужить спасение своими делами было невозможно. Вера в Бога всегда была единственно необходимым условием спасения. Однако и без пролития крови нет спасения. До Рождества Христова в жертву Богу (по Его заповеди) приносили животных. Посредством этого люди признавали свои грехи и очищались от них (Лев. 17, 11; Евр. 10, 1—4), Затем в мир пришел Христос и умер за наши грехи. Он взял на Себя грехи, соделанные прежде (Рим. 3, 25), и искупил подзаконных (Гал. 4,4—5).

Таким образом, поскольку Бог не изменяется и спасение всегда зависело от веры в Него, Он совершил нечто совершенно новое, создав Свою Церковь. Для того чтобы понять Божье Слово, следует четко определить различие между законом и благодатью, израильским народом и Церковью.

Пол Р. Джексон – Доктрины и устройство баптистских церквей

Одесса: «Христианское просвещение», 1993. - Издание осуществлено при содействии РУССКОЙ МИССИИ БЛАГОВЕСТВИЯ. – 202 с.

ISBN 5-8324-0009-7

Пол Р. Джексон – Доктрины и устройство баптистских церквей – Содержание

Предисловие

1. Церковь — Тело Христа

2. Поместная церковь

3. Руководство церкви

4. Кто осуществляет контроль над церковью?

5. Церковные должности

6. Избрание пастора

7. Установления Господни

8. Церковная дисциплина

9. Назначение церкви

10. Музыка в церкви

11. Церковь и евангелизация

12. Миссионерская программа церкви

13. Бюджет церкви

14. Некоторые проблемы в церкви

15. Общение церкви

16. Межцерковные советы

17. Отличительные доктрины баптистов, или принципы веры

18. Символ веры, или кредо церкви

19. Церковный завет, исповедание веры и условия регистрации церкви

20. Устав церкви

Приложение А: бланки

Приложение Б: библиография