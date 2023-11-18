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Джексон - Доктрины и устройство баптистских церквей

Пол Р. Джексон – Доктрины и устройство баптистских церквей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

БОГ НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ (Мал. 3, 6; Иак. 1,17), хотя на протяжении веков Его отношения с людьми не раз изменялись. От Авраама до Христа Его внимание было сконцентрировано на израильском народе; затем Бог на определенное время оставил израильский народ и занялся Церковью (Рим. 11,25). На протяжении XV веков до Рождества Христова действовал закон Моисея; после рождения Христа Св. Писание провозгласило, что мы находимся не под законом, а под благодатью (Рим. 6, 14; см. также Иоан. 1, 17).

Это не означает, что есть два способа спасения. Во все времена заслужить спасение своими делами было невозможно. Вера в Бога всегда была единственно необходимым условием спасения. Однако и без пролития крови нет спасения. До Рождества Христова в жертву Богу (по Его заповеди) приносили животных. Посредством этого люди признавали свои грехи и очищались от них (Лев. 17, 11; Евр. 10, 1—4), Затем в мир пришел Христос и умер за наши грехи. Он взял на Себя грехи, соделанные прежде (Рим. 3, 25), и искупил подзаконных (Гал. 4,4—5).

Таким образом, поскольку Бог не изменяется и спасение всегда зависело от веры в Него, Он совершил нечто совершенно новое, создав Свою Церковь. Для того чтобы понять Божье Слово, следует четко определить различие между законом и благодатью, израильским народом и Церковью.

Пол Р. Джексон – Доктрины и устройство баптистских церквей

Одесса: «Христианское просвещение», 1993. - Издание осуществлено при содействии РУССКОЙ МИССИИ БЛАГОВЕСТВИЯ. – 202 с.

ISBN 5-8324-0009-7

Пол Р. Джексон – Доктрины и устройство баптистских церквей – Содержание

Предисловие

  • 1. Церковь — Тело Христа

  • 2. Поместная церковь

  • 3. Руководство церкви

  • 4. Кто осуществляет контроль над церковью?

  • 5. Церковные должности

  • 6. Избрание пастора

  • 7. Установления Господни

  • 8. Церковная дисциплина

  • 9. Назначение церкви

  • 10. Музыка в церкви

  • 11. Церковь и евангелизация

  • 12. Миссионерская программа церкви

  • 13. Бюджет церкви

  • 14. Некоторые проблемы в церкви

  • 15. Общение церкви

  • 16. Межцерковные советы

  • 17. Отличительные доктрины баптистов, или принципы веры

  • 18. Символ веры, или кредо церкви

  • 19. Церковный завет, исповедание веры и условия регистрации церкви

  • 20. Устав церкви

Приложение А: бланки

Приложение Б: библиография

Views 1 312
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

Y
youesxatos 3 years ago

Большая благодарность!
S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо!

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