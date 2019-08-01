История колливадского движения – Сборник
С колливадами, будучи еще студентом богословия, я «познакомился» через епископа Порфирия (Успенского), опубликовавшего отрывки из «Исповедания веры» преп. Никодима Святогорца. Я полюбил колливадов, занимаясь ими в Париже и помогая моему знакомому иеромонаху Римско-католической Церкви о. М.-Ж. Ле Гийу в его исследовании этой эпохи.
Несмотря на свое критическое отношение к спорам на Святой Горе и на определенные осуждения спорящих сторон, произнесенные Вселенской Патриархией, он написал, что колливады были течением более аутентичным, церковным и гибким, нежели то, которое представляли их противники.
История колливадского движения - Сборник
Издательство Пензенская духовная семинария, 2019 год — 256 с.
ISBN 978-5-99 08755-2-4
История колливадского движения – Сборник - Содержание
Предисловие к русскому переводу
Константин К. Папулидис - Движение колливадов
- Пролог
- Введение
Глава I - Лица
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1 Колливады
- Неофит Кавсокаливит
- Святитель Макарий Нотара
- Преподобный Никодим Святогорец
- Афанасий Паросский
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2 Антиколливады
- Феодорит из Янины
- Виссарион Рапсанский
Глава II - Предметы споров
- О коливе и дне совершения заупокойной литии
- О частом причащении Святых Таин
- Течение споров на Святой Горе
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Иные спорные вопросы того времени
- 1. О святых иконах
- 2. О церковном осуждении
- 3. О великом и малом освящении воды
- 4. О Честных Дарах и антидоре
- 5. Содержится ли в Причастии всё Тело и вся Кровь Господа?
- 6. О способе чтения священником тайных молитв Божественной литургии
- 7. О коленопреклонении в воскресные дни
- 8. Отношение простых христиан к мученичеству
- Литературное наследие колливадов
Глава III - Влияние колливадов на христианскую мысль
- 1. Святая Гора
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2. Вне пределов Святой Горы
- В Греции
- Влияние колливадов вне пределов Греции
- Следы непосредственного влияния
- Косвенное влияние колливадов
Глава IV - Избранные места из творений колливадов
- Преподобный Никодим Святогорец, «Невидимая брань», глава XLVI. Что есть умная молитва и какими способами может совершаться
- Преподобный Никодим Святогорец, «Увещательное руководство», глава X. , О хранении ума и сердца Сколькие и какие плоды может дать умная молитва
- Эпилог
Константин К. Папулидис - Житие святителя Макария Нотары
- Глава I
- А) Византия
- Б) Пелопоннес
- Глава II - Жизнь и труды Макария Нотары
- Глава III - Сочинения святителя Макария
- Глава IV - Макарий Нотара - святой Греческой Церкви
- Глава V - Отрывки из сочинений святителя Макария
- Письмо святителя к Вселенскому патриарху Софронию II (1774-1780)
- Письмо святителя Макария к скевофилаксу Рафаилу Синаиту
- Письма святителя Макария родственникам новомученика Феодора
- Эпилог
Первоначальное житие преподобного Никодима Святогорца
- Вместо предисловия
- Пояснения
- Оригинальность и великое значение настоящего Жития
- Обретение и первая публикация настоящего Жития
- Величие св. Никодима как учителя Церкви и греческого народа
Житие, деятельность и подвиги во славу нашей Церкви преподобного и славного и приснопамятного Никодима Монаха (1749-1809), описанные собратом его во Христе Евфимием иеромонахом.
- Причины, к составлению жития сего побудившие
- Полезно, но и необходимо
- Биография-рассказ «правдивый и беспристрастный»
- Происхождение, воспитание и образование
- «Был всеми любим»
- Знакомство со святогори,ами-«колливадами»
- Общежительный монах на Святой Горе
- Начало книжной деятельности: «Добротолюбие» (1777)
- Несостоявшееся путешествие в Румынию
- Пустынник-исихаст и келиот
- На Скиропуле (1777-78)
- В пустыне Капсалы (1778)
- Первые известные сочинения
- О горе и жалость утеряна такая замечательная книга!
- Великий подвиг «Пидалиона»
- Подвиг поста
- Пустынная Капсала — великий амвон
- Демонские искушения
- Великая немощь — истощение (1805)
- Убогий врач!
- «Колливад» защитник — исповедник
- Паралич от переутруждения (1809)
- Умираю причастите меня!
- Зашло умное солнце
- Лучи учений его просвещают
- Комментарии и послесловие греческого издателя к первоначальному житию преподобного Никодима Святогорца
Приложение
- Программа и доклады международной конференции 2005 г «50 лет со дня прославления преподобного Никодима Святогорца (1749-1809)
Библиография
История колливадского движения – Сборник – Движение колливадов
Поселившись в Фессалониках в 60-х годах прошлого века, я столкнулся с тем, что колливады приходились не по душе академическому богословию. Одна докторская диссертация о колливадах, одобренная на богословском факультете Фессалоникского Университета, вместо объективного обзора святогорских споров, уличала колливадов в анахронизме. В те годы существовало две работы: одна, принадлежавшая монаху Феоклиту Дионисиату и являвшаяся плодом аскетического и духовного осмысления, и другая, написанная Харилаем Циогасом (Χαρίλαος Τσιώγας) и бывшая плодом академического богословия. Первый труд поддерживал колливадов, второй — осуждал их.
С 70-х годов прошедшего века тема «движения колливадов» начинает освещаться в различных статьях, книгах, а также в докладах на конференциях, так что постепенно и в лоне академической богословской науки стали организовываться конференции, посвященные колливадам, а положения доктора богословия Харилая С. Циогаса перестали находить признание. Слава Богу, ныне колливадов признают как традиционное монашеское движение, которым гордится Греческая Церковь.
Ценность этого движения подтверждают и переводы сочинений колливадов, искренний интерес к ним со стороны наших единоверных братьев. В нашей Церкви у всех общие трудности, общая и брань ради совершенства.
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