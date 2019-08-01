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История колливадского движения – Сборник

История колливадского движения – Сборник
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, History, Ethics
С колливадами, будучи еще студентом богословия, я «познакомился» через епископа Порфирия (Успенского), опубликовавшего отрывки из «Исповедания веры» преп. Никодима Святогорца. Я полюбил колливадов, занимаясь ими в Париже и помогая моему знакомому иеромонаху Римско-католической Церкви о. М.-Ж. Ле Гийу в его исследовании этой эпохи.
Несмотря на свое критическое отношение к спорам на Святой Горе и на определенные осуждения спорящих сторон, произнесенные Вселенской Патриархией, он написал, что колливады были течением более аутентичным, церковным и гибким, нежели то, которое представляли их противники.

История колливадского движения - Сборник

Издательство Пензенская духовная семинария, 2019 год — 256 с.
ISBN 978-5-99 08755-2-4

История колливадского движения – Сборник - Содержание

Предисловие к русскому переводу
Константин К. Папулидис - Движение колливадов
  • Пролог
  • Введение
Глава I - Лица
  • 1 Колливады
    • Неофит Кавсокаливит
    • Святитель Макарий Нотара
    • Преподобный Никодим Святогорец
    • Афанасий Паросский
  • 2 Антиколливады
    • Феодорит из Янины
    • Виссарион Рапсанский
Глава II - Предметы споров
  • О коливе и дне совершения заупокойной литии
  • О частом причащении Святых Таин
  • Течение споров на Святой Горе
  • Иные спорные вопросы того времени
    • 1. О святых иконах
    • 2. О церковном осуждении
    • 3. О великом и малом освящении воды
    • 4. О Честных Дарах и антидоре
    • 5. Содержится ли в Причастии всё Тело и вся Кровь Господа?
    • 6. О способе чтения священником тайных молитв Божественной литургии
    • 7. О коленопреклонении в воскресные дни
    • 8. Отношение простых христиан к мученичеству
  • Литературное наследие колливадов
Глава III - Влияние колливадов на христианскую мысль
  • 1. Святая Гора
  • 2. Вне пределов Святой Горы
    • В Греции
    • Влияние колливадов вне пределов Греции
  • Следы непосредственного влияния
  • Косвенное влияние колливадов
Глава IV - Избранные места из творений колливадов
  • Преподобный Никодим Святогорец, «Невидимая брань», глава XLVI. Что есть умная молитва и какими способами может совершаться
  • Преподобный Никодим Святогорец, «Увещательное руководство», глава X. , О хранении ума и сердца Сколькие и какие плоды может дать умная молитва
  • Эпилог
Константин К. Папулидис - Житие святителя Макария Нотары
  • Глава I
  • А) Византия
  • Б) Пелопоннес
  • Глава II - Жизнь и труды Макария Нотары
  • Глава III - Сочинения святителя Макария
  • Глава IV - Макарий Нотара - святой Греческой Церкви
  • Глава V - Отрывки из сочинений святителя Макария
  • Письмо святителя к Вселенскому патриарху Софронию II (1774-1780)
  • Письмо святителя Макария к скевофилаксу Рафаилу Синаиту
  • Письма святителя Макария родственникам новомученика Феодора
  • Эпилог
Первоначальное житие преподобного Никодима Святогорца
  • Вместо предисловия
  • Пояснения
  • Оригинальность и великое значение настоящего Жития
  • Обретение и первая публикация настоящего Жития
  • Величие св. Никодима как учителя Церкви и греческого народа
Житие, деятельность и подвиги во славу нашей Церкви преподобного и славного и приснопамятного Никодима Монаха (1749-1809), описанные собратом его во Христе Евфимием иеромонахом.
  • Причины, к составлению жития сего побудившие
  • Полезно, но и необходимо
  • Биография-рассказ «правдивый и беспристрастный»
  • Происхождение, воспитание и образование
  • «Был всеми любим»
  • Знакомство со святогори,ами-«колливадами»
  • Общежительный монах на Святой Горе
  • Начало книжной деятельности: «Добротолюбие» (1777)
  • Несостоявшееся путешествие в Румынию
  • Пустынник-исихаст и келиот
  • На Скиропуле (1777-78)
  • В пустыне Капсалы (1778)
  • Первые известные сочинения
  • О горе и жалость утеряна такая замечательная книга!
  • Великий подвиг «Пидалиона»
  • Подвиг поста
  • Пустынная Капсала — великий амвон
  • Демонские искушения
  • Великая немощь — истощение (1805)
  • Убогий врач!
  • «Колливад» защитник — исповедник
  • Паралич от переутруждения (1809)
  • Умираю причастите меня!
  • Зашло умное солнце
  • Лучи учений его просвещают
  • Комментарии и послесловие греческого издателя к первоначальному житию преподобного Никодима Святогорца
Приложение
  • Программа и доклады международной конференции 2005 г «50 лет со дня прославления преподобного Никодима Святогорца (1749-1809)
Библиография

История колливадского движения – Сборник – Движение колливадов

Поселившись в Фессалониках в 60-х годах прошлого века, я столкнулся с тем, что колливады приходились не по душе академическому богословию. Одна докторская диссертация о колливадах, одобренная на богословском факультете Фессалоникского Университета, вместо объективного обзора святогорских споров, уличала колливадов в анахронизме. В те годы существовало две работы: одна, принадлежавшая монаху Феоклиту Дионисиату и являвшаяся плодом аскетического и духовного осмысления, и другая, написанная Харилаем Циогасом (Χαρίλαος Τσιώγας) и бывшая плодом академического богословия. Первый труд поддерживал колливадов, второй — осуждал их.
С 70-х годов прошедшего века тема «движения колливадов» начинает освещаться в различных статьях, книгах, а также в докладах на конференциях, так что постепенно и в лоне академической богословской науки стали организовываться конференции, посвященные колливадам, а положения доктора богословия Харилая С. Циогаса перестали находить признание. Слава Богу, ныне колливадов признают как традиционное монашеское движение, которым гордится Греческая Церковь.
Ценность этого движения подтверждают и переводы сочинений колливадов, искренний интерес к ним со стороны наших единоверных братьев. В нашей Церкви у всех общие трудности, общая и брань ради совершенства.
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Rating 5.0 / 5
Added 01.08.2019
Author brat Kliment
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5.0/5 (2)

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