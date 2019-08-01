С колливадами, будучи еще студентом богословия, я «познакомился» через епископа Порфирия (Успенского), опубликовавшего отрывки из «Исповедания веры» преп. Никодима Святогорца. Я полюбил колливадов, занимаясь ими в Париже и помогая моему знакомому иеромонаху Римско-католической Церкви о. М.-Ж. Ле Гийу в его исследовании этой эпохи.

Несмотря на свое критическое отношение к спорам на Святой Горе и на определенные осуждения спорящих сторон, произнесенные Вселенской Патриархией, он написал, что колливады были течением более аутентичным, церковным и гибким, нежели то, которое представляли их противники.

История колливадского движения - Сборник

Издательство Пензенская духовная семинария, 2019 год — 256 с.

ISBN 978-5-99 08755-2-4

История колливадского движения – Сборник - Содержание

Предисловие к русскому переводу

Константин К. Папулидис - Движение колливадов

Пролог

Введение

Глава I - Лица

1 Колливады Неофит Кавсокаливит Святитель Макарий Нотара Преподобный Никодим Святогорец Афанасий Паросский

2 Антиколливады Феодорит из Янины Виссарион Рапсанский



Глава II - Предметы споров

О коливе и дне совершения заупокойной литии

О частом причащении Святых Таин

Течение споров на Святой Горе

Иные спорные вопросы того времени 1. О святых иконах 2. О церковном осуждении 3. О великом и малом освящении воды 4. О Честных Дарах и антидоре 5. Содержится ли в Причастии всё Тело и вся Кровь Господа? 6. О способе чтения священником тайных молитв Божественной литургии 7. О коленопреклонении в воскресные дни 8. Отношение простых христиан к мученичеству

Литературное наследие колливадов

Глава III - Влияние колливадов на христианскую мысль

1. Святая Гора

2. Вне пределов Святой Горы В Греции Влияние колливадов вне пределов Греции

Следы непосредственного влияния

Косвенное влияние колливадов

Глава IV - Избранные места из творений колливадов

Преподобный Никодим Святогорец, «Невидимая брань», глава XLVI. Что есть умная молитва и какими способами может совершаться

Преподобный Никодим Святогорец, «Увещательное руководство», глава X. , О хранении ума и сердца Сколькие и какие плоды может дать умная молитва

Эпилог

Константин К. Папулидис - Житие святителя Макария Нотары

Глава I

А) Византия

Б) Пелопоннес

Глава II - Жизнь и труды Макария Нотары

Глава III - Сочинения святителя Макария

Глава IV - Макарий Нотара - святой Греческой Церкви

Глава V - Отрывки из сочинений святителя Макария

Письмо святителя к Вселенскому патриарху Софронию II (1774-1780)

Письмо святителя Макария к скевофилаксу Рафаилу Синаиту

Письма святителя Макария родственникам новомученика Феодора

Эпилог

Первоначальное житие преподобного Никодима Святогорца

Вместо предисловия

Пояснения

Оригинальность и великое значение настоящего Жития

Обретение и первая публикация настоящего Жития

Величие св. Никодима как учителя Церкви и греческого народа

Житие, деятельность и подвиги во славу нашей Церкви преподобного и славного и приснопамятного Никодима Монаха (1749-1809), описанные собратом его во Христе Евфимием иеромонахом.

Причины, к составлению жития сего побудившие

Полезно, но и необходимо

Биография-рассказ «правдивый и беспристрастный»

Происхождение, воспитание и образование

«Был всеми любим»

Знакомство со святогори,ами-«колливадами»

Общежительный монах на Святой Горе

Начало книжной деятельности: «Добротолюбие» (1777)

Несостоявшееся путешествие в Румынию

Пустынник-исихаст и келиот

На Скиропуле (1777-78)

В пустыне Капсалы (1778)

Первые известные сочинения

О горе и жалость утеряна такая замечательная книга!

Великий подвиг «Пидалиона»

Подвиг поста

Пустынная Капсала — великий амвон

Демонские искушения

Великая немощь — истощение (1805)

Убогий врач!

«Колливад» защитник — исповедник

Паралич от переутруждения (1809)

Умираю причастите меня!

Зашло умное солнце

Лучи учений его просвещают

Комментарии и послесловие греческого издателя к первоначальному житию преподобного Никодима Святогорца

Приложение

Программа и доклады международной конференции 2005 г «50 лет со дня прославления преподобного Никодима Святогорца (1749-1809)

Библиография

История колливадского движения – Сборник – Движение колливадов

Поселившись в Фессалониках в 60-х годах прошлого века, я столкнулся с тем, что колливады приходились не по душе академическому богословию. Одна докторская диссертация о колливадах, одобренная на богословском факультете Фессалоникского Университета, вместо объективного обзора святогорских споров, уличала колливадов в анахронизме. В те годы существовало две работы: одна, принадлежавшая монаху Феоклиту Дионисиату и являвшаяся плодом аскетического и духовного осмысления, и другая, написанная Харилаем Циогасом (Χαρίλαος Τσιώγας) и бывшая плодом академического богословия. Первый труд поддерживал колливадов, второй — осуждал их.

С 70-х годов прошедшего века тема «движения колливадов» начинает освещаться в различных статьях, книгах, а также в докладах на конференциях, так что постепенно и в лоне академической богословской науки стали организовываться конференции, посвященные колливадам, а положения доктора богословия Харилая С. Циогаса перестали находить признание. Слава Богу, ныне колливадов признают как традиционное монашеское движение, которым гордится Греческая Церковь.

Ценность этого движения подтверждают и переводы сочинений колливадов, искренний интерес к ним со стороны наших единоверных братьев. В нашей Церкви у всех общие трудности, общая и брань ради совершенства.