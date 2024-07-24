История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения

Цель данного учебника — систематическое, комплексное освещение истории культуры эпохи Возрождения в странах Западной и Центральной Европы. Культура этого времени обладает неповторимым своеобразием. Она сохраняет черты преемственности с традициями средневекового периода, но представляет собой уже иной по характеру тип культуры, обусловленный историческим процессом перехода к новому времени.

Культура эпохи Возрождения славится поразительным обилием ярких талантов, множеством достижений в разных областях творчества, шедеврами искусства и литературы, которые принадлежат к наивысшим созданиям человечества. Тесно связанная с общественной, политической и другими сторонами жизни эпохи, она отличается исключительной многогранностью и не лишена противоречий, которые проявляются не только в специфике общих тенденций ее развития, но и в индивидуальном вкладе в культуру многих ее деятелей из разных стран Европы. Хронологические рамки эпохи Возрождения неодинаковы для различных регионов и сфер культуры. В целом, однако, она охватывает период с конца XV по первые десятилетия XVII в., и лишь в Италии, где зародилась новая культура, пора Возрождения начинается раньше, уже с середины XIV в. Само понятие «Возрождение» (rinascita, rinascentia) возникло в Италии XVI в. как некий итог осмысления культурного новаторства эпохи. Этой метафорой обозначали первый со времен античности (как тогда считали) блестящий расцвет литературы, гуманитарных наук и искусства, наконец-то наступивший после долгого, почти тысячелетнего упадка культуры. Время «упадка» получило тогда пренебрежительное наименование «средние века», и понадобилось несколько столетий, чтобы по достоинству были оценены также и крупнейшие культурные достижения средневекового периода. С XIX в. применительно к эпохе Возрождения в науке утвердился французский термин «Ренессанс» (Renaissance), прочно вошедший в русскую речь. Он употребляется как равнозначный понятию «Возрождение», но чаще используется при стилевой характеристике культурного своеобразия эпохи.

Культура Возрождения — не то же самое, что культура эпохи Возрождения. Первое из этих понятий относится к новым, собственно ренессансным явлениям, веяниям, тенденциям. Второе — гораздо шире, оно включает наряду с ренессансной культурой также и иные культурные феномены: средневековые традиции, которые продолжают существовать, и новые культурные процессы, неренессансные по характеру, в том числе связанные с воздействием Реформации и Контрреформации. Основное внимание в учебнике уделено тем явлениям и особенностям культуры эпохи Возрождения, которые определяют ее новаторский характер, но они освещаются во взаимосвязях и конфликтах с другими, нередко не менее масштабными и характерными культурными факторами.

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения

учебник для вузов

под редакцией Л. М. Брагиной

2-е изд., испр. и доп.

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 414 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-06005-8

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения - Оглавление

Коллектив авторов

Введение

Глава 1. Культура возрождения в Италии во второй половине XIV — XV веке

Глава 2. Культура возрождения в Италии XVI века

Глава 3. Культура Германии в конце XV — XVI веке

Глава 4. Культура Швейцарии в конце XV — XVI веке

Глава 5. Культура Нидерландов в конце XV — XVI веке

Глава 6. Культура Англии в конце XV — начале XVII века

Глава 7. Культура Франции в конце XV — начале XVII века

Глава 8. Культура стран Пиренейского полуострова в конце XV — начале XVII века

Глава 9. Культура стран Северной Европы в XVI — начале XVII века

Глава 10. Культура Чехии в XV — начале XVII века

Глава 11. Культура Польши, Литвы, Белоруссии и Украины в середине XV — XVI веке

Глава 12. Культура Венгрии в конце XV — начале XVII века

Глава 13. Культура Далмации, Хорватии, Словении и Словакии в XV—XVI веках

Глава 14. Быт европейских стран в эпоху Возрождения

Библиография

Новые издания по дисциплине «Сравнительная культурология» и смежным дисциплинам