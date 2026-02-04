На 2019-2021 рр. припав цілий ряд ювілейних дат, пов’язаних з печатками вітчизняного п’ятидесятництва. У 2019 р. виповнилося століття слов’янській П’ятидесятниці в США. У 2020 р. - столітній ювілей західноукраїнського п’ятидесятництва, а в 2021 р. - 100 років початку руху християн євангельської віри на чолі з Іваном Воронаєвим.

Втім, необхідність у виданні історії вітчизняного п’ятидесятництва пов’язана не тільки з ювілеєм. Попри достатньо тривалу історію, вітчизняний рух хрещених Святим Духом досі не став об’єктом прискіпливого дослідження. Цей факт обумовлений насамперед природою п’ятидесятництва з акцентом на вербальність, а також радянським атеїстичним експериментом, який змусив віруючих боротися за виживання й унеможливив історичні розвідки. В умовах незалежності України рух значно оновився через еміграцію та стрімке поповнення новонаверненими, які менше цікавляться попередніми етапами історії п’ятидесятництва. Однак останнім часом завдяки отриманому доступу до архівних матеріалів радянської доби, включно з донедавна засекреченими справами, п’ятидесятницькі історичні студії отримали додатковий поштовх для розвитку. Інтерес до історії руху посилюється, завдяки розвитку сучасного вітчизняного п’ятидесятництва, зростання його суспільної ролі, а також процесу пентекостелізації значних сегментів сучасного християнства, що не оминув й Україну.

Історія п’ятидесятництва в Україні

Ювілейне видання до 100-річчя започаткування п’ятидесятницького руху

Авторський колектив: Борноволоков Олег, Гура Віталій, Коваль Дмитро, Мокієнко Михайло, Онуфрійчук Роман, Хром’як Михайло. – Київ : Саміт-книга, 2021. — 520 с.: іл.

ISBN 978-966-986-379-9

Історія п’ятидесятництва в Україні - Зміст

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА І. ПОЧАТКИ ВІТЧИЗЯНОГО П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВА

1.1. П’ятидесятницький рух в Америці

1.2. Біографія Івана Воронаєва: ранній період

1.3. Служіння Воронаєва в Америці та повернення на Батьківщину

ЧАСТИНА II. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВА В 20-30 рр. XX ст.

2.1. Євангельські християни Святої П’ятидесятниці 2.2. Зародження та служіння Союзу християн віри євангельської на території України 2.3. Рух християн євангельської віри в Радянській Україні 2.4. Буковинське п’ятидесятництво

ЧАСТИНА Ш. ВІТЧИЗНЯНЕ П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВО В 1940-1988 рр.

3.1. Християни євангельської віри у воєнні та перші повоєнні роки

3.2. П’ятидесятницькі церкви в складі Всесоюзної ради євангельських християн-баптистів

3.3. Формування та розвиток незареєстрованого п’ятидесятництва в Україні

3.4. П’ятидесятництво на Закарпатті

ПІСЛЯМОВА

Список використаних джерел

Список скорочень