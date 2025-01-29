История религий мира – Учебник

Из всей известной нам истории человеческой культуры одной из самых ранних и до сих пор существующих форм духовного отношения человека к миру является религия. Путь ее крайне сложен и неоднозначен: религия имеет немалое число видов, типов и форм своего проявления. С религией связаны взлеты нравственного развития человечества, духовные подвиги людей, вплоть до альтруизма, но также и религиозные войны, унесшие с собой огромное число человеческих жизней.

Основным вопросом, который рано или поздно задает себе каждый человек, всегда был и остается вопрос о смысле жизни. Поиски ответа на него порой оказываются трудными и мучительными. И не всегда человек может найти для себя окончательный ответ на этот главный вопрос своего существования. Огромную роль на этом пути для многих людей всегда играла и продолжает играть религия, с которой связан генезис практически всех основных видов человеческой культуры.

Религиозные идеи и представления людей с давних пор нередко служили основой, источником культурного вдохновения и творчества. Некоторые периоды в истории культуры выявили высочайший уровень развития искусства и науки, правовых отношений, форм хозяйственной деятельности, несмотря на то, что общество подчинялось исключительно религиозным нормам. Высокие образцы архитектуры, скульптуры, изобразительного искусства в таких культурах, как египетская, ассиро-вавилонская, древнеиндийская, древнегреческая и римско-эллинистическая, неразрывно связаны с религиозным мировоззрением.

Длительная эпоха Средневековья от Запада до Востока в самых главных своих проявлениях связана с религией. Пение и музыка, искусство пластики, театральное искусство у всех народов происходят из религиозного культа. Религиозные сюжеты лежат в основе выдающихся творений художественной литературы.

Религии принадлежат самые древние тексты, имеющие целостное для того времени содержание, но сохраняющие непреходящую культурную ценность до настоящего времени. В этих текстах отношение человека к миру, к обществу и к самому себе выражено через призму сверхчувственной реальности, существование которой, при всех различиях, путем аксиоматического типа мышления признается всеми религиями мира. На этом основании самые главные, сокровенные религиозные тексты признаны всеми верующими священными.

История религий мира – Учебник

И.Г. Палий, О.А. Богданава, В.Ю. Васечко [и др.]. — Москва: РИОР: ИНФРА-М,2024. — 375с. +

Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование).

ISBN 978-5-369-01586-5 (РИОР)

ISBN 978-5-16-012284-7 (ИНФРА-М, print)

ISBN 978-5-16-105168-9 (ИНФРА-М, online)

История религий мира – Учебник – Содержание

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ. РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ

1.1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

Литература

1.2. Происхождение и ранние формы религии

Первобытные формы религии

Теории происхождения религии

Первобытные верования: шаманизм

Литература

1.3. Верования древних славян

Первый этап. Поклонение упырям и берегиням

Второй этап. Поклонение Роду и рожаницам

Третий этап. Формирование развитой политеистической религии

Литература

Глава 2. ДРЕВНИЕ РЕЛИГИИ

2.1. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ: ИНДУИЗМ

Социокультурные условия формирования и развития индуизма

Ведийская религия

Брахманы и араньяки

Упанишады

Космогония индуизма (веды и упанишады)

Этика Вед и Упанишад

Ведические методы познания

Кастовый строй и семья

Брахманический период развития индуизма

Причины трансформации брахманизма в индуизм

Особенности индуизма

Эпическая литература индуизма: Махабхарата и Рамаяна

2.2. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ: ДЖАЙНИЗМ

Онтология джайнизма

Этика джайнизма

Идеал святого человека в джайнизме

Дуализм джайнизма

Литература

2.3. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО ИРАНА

Священная книга зороастризма

Космогония и эсхатология зороастрийства

Учение о Зерване

Теогония зороастризма

Антропогонический миф зороастризма

Морально-этическая система зороастризма

Посты в зороастризме

Требования к питанию в зороастризме

Зороастрийский культ

Зороастризм в современном мире

Литература

2.4. РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Литература

2.5. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ: КОНФУЦИАНСТВО

Литература

2.6. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ: ДАОСИЗМ

Литература

2.7. ИУДАИЗМ — ДРЕВНЕЙШАЯ МОНОТЕИСТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ

История иудаизма

Священные книги

Догматика иудаизма

Этика иудаизма

Культ

Современность

Литература

Глава 3. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

3.1. БУДДИЗМ

Буддизм: происхождение и сущность

Литература

Основные направления и школы буддизма

Литература

3.2. ХРИСТИАНСТВО

Происхождение и сущность христианства

Христианская этика

Христианский культ

Сущность христианства

Литература

3.3. ХРИСТИАНСТВО: ПРАВОСЛАВИЕ КАК РЕЛИГИЯ ОТКРОВЕНИЯ

Литература

3.4. ХРИСТИАНСТВО: КАТОЛИЦИЗМ

Исторические условия и социокультурные детерминанты возникновения католицизма

Философские традиции и теоретические источники становления католицизма

Особенности вероучения. Католичество и православие

Католический культ, религиозные обряды и праздники

Основные этапы эволюции католицизма

Роль и значение католической религии в современном мире

Католицизм в России

Литература

3.5. ХРИСТИАНСТВО: ПРОТЕСТАНТИЗМ (ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СУЩНОСТЬ)

Литература

3.6. ИСЛАМ

Вера в Судный день

Вера в предопределение с его добром и злом

Основные направления и школы в исламе. Ислам в современном мире

Мазхабы

Ислам в современном мире

Литература

3.7. ДИХОТОМИЯ В ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ

Литература

Глава 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИИ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ

4.1 ПОНЯТИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ

4.3. ПСЕВДОХРИСТИСТИАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

4.4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНТИХРИСТИАНСКИХ И НЕХРИСТИАНСКИХ КУЛЬТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Литература

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ИЛИ ЗАЧЕТУ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ГЛОССАРИЙ