История русской церкви 1917-1997 - Протоиерей Владислав Цыпин

История Русской Церкви - 9 - Цыпин
История Русской Церкви
Девятая, заключительная, книга «Истории Русской Церкви» посвящена судьбе православия в России в XX столетии, времени небывалом в истории нашего Отечества по интенсивности и сложности исторических событий: революционные перевороты 1917 г., превратившие крупнейшую православную империю в страну, где правили безбожники, восстановление патриаршества после двухсотлетней «синодальной» зависимости от власть предержащих и ни с чем не сравнимые гонения, направленные на тотальное истребление православных и полное уничтожение Церкви; сонмы мучеников и исповедников веры Христовой; Великая Отечественная война и разгром фашизма; новые гонения после короткого периода патриотического и духовного подъема; крушение тоталитарного атеистического режима, возрождение Церкви и духовной жизни в обнищавшей и раздираемой на части России; попытки извне и изнутри разделить единую Церковь, ее противостояние усилившимся в конце столетия соблазнам сектантства, еретических уклонений и просто пропаганде насилия и разврата — все это в неполные 80 лет.
В то же время эти события создают единую уникальную эпоху в судьбе Русской Церкви, которая до сих пор еще не завершена: мы все время обращаемся к постановлениям Собора 1917—1918 гг. как к действующему источнику церковного права, до сих пор боремся с обновленчеством, принимающим иные формы, чем в 20-х гг., еще не прославлены в сонме святых многие мученики за веру и исповедники, не преодолены окончательно и негативные явления ушедшей в прошлое зависимости Церкви от враждебного ей государства. Именно поэтому задача исследователя, взявшего на себя труд описания живой, продолжающейся церковно-исторической эпохи, существенно отлична от задач, стоящих перед исследователями завершенных периодов истории,— здесь не может быть ни всеобъемлющих обобщений, ни окончательных выводов и приговоров. Вполне сознавая это, автор настоящего исследования протоиерей Владислав Цыпин стремится к более точному и продуманному описанию событий, фактов и людских судеб, предпочитая не давать им оценку, а представить суждения о них самих участников событий. В этом смысле настоящая книга является, несомненно, лишь введением в историю Русской Церкви XX в., материалом для будущих капитальных исследований, собранным и систематизированным одним из свидетелей этой эпохи.
Протоиерей Владислав Цыпин - История Русской Церкви - Книга девятая - История русской церкви 1917-1997
Москва 1997 - 831 с., 863 с илл.
ISBN 5-7302-0815-4
Протоиерей Владислав Цыпин - История Русской Церкви - Книга девятая - История русской церкви 1917-1997 - Содержание
От редакции
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 1917-1997
Глава I. Поместный Собор 1917—1918 гг
1. На пути к Собору
2. Открытие Собора
3. Реакция Собора на крушение Российского государства
4. Защита Церкви на Соборе
5. Восстановление патриаршества
6. Реакция Собора на приход к власти большевиков
7. Избрание и поставление Патриарха
8. Завершение первой сессии Собора
9. Вторая сессия Собора
10. Третья сессия Собора
Глава II. Русская Церковь при Святейшем Патриархе Тихоне (1917—1925)
1. Декрет об отделении Церкви от государства; начало гонений
2. Гонения на Церковь в 1918 г
3. Русская Церковь в период гражданской войны
4. Осквернение святых мощей
5. Брожение и расколы
6. Изъятие церковных ценностей
7. Обновленческий раскол
8. Петроградский процесс
9. Противостояние обновленческому расколу
10. Обновленческий собор 1923 г
11. Освобождение Святейшего Патриарха Тихона
12. Церковная жизнь после освобождения Святейшего Патриарха Тихона
13. Обновленческий раскол на Украине
14. Ужесточение гонений на Церковь в конце 1924 г
15. Кончина Святейшего Патриарха Тихона
16. «Завещание» Патриарха Тихона
Глава III. Русская Церковь во главе с Местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Петром
1. Борьба Церкви с обновленческим расколом в 1925 г
2. Обновленческий собор 1925 г
3. Арест патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра
Глава IV. Русская Церковь при Местоблюстителе патриаршего престола митрополите Петре и Заместителе Местоблюстителя митрополите Сергии (1925—1936)
1. Вступление митрополита Сергия в должность Заместителя Местоблюстителя и григорианский раскол
2. Первый период заместительства митрополита Сергия
3. Заместительство митрополита Иосифа и архиепископа Серафима
4. Издание «Декларации» после освобождения митрополита Сергия и реакция на нее
5. Оппозиция Заместителю Местоблюстителя. Непоминающие
6. Русская Православная Церковь в годы «великого перелома»
7. Гонения на Церковь в годы «безбожной пятилетки»
8. Церковная жизнь на Украине в середине 30-х гг
9. Гонения на Церковь в 1935—1936 гг
10. Убийство священномученика митрополита Петра
11. Биография патриаршего Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра
Глава V. Церковная жизнь на канонической территории Московского Патриархата за пределами Советского Союза (1918—1940)
1. Кишиневская епархия
2. Финская Православная Церковь
3. Эстонская Православная Церковь
4. Латвийская Православная Церковь
5. Литовская епархия
6. Незаконное учреждение автокефалии православной Церкви в Польше
7. Униатская экспансия в Западной Белоруссии и на Волыни
8. Попытки полонизации и украинизации православной Церкви в Польше
9. Гонения на православную Церковь в Польше
10. Православная Церковь в Польше, оккупированной Германией
Глава VI. Русская Православная Церковь при Местоблюстителе патриаршего престола митрополите Сергии (1936—1943)
1. Русская Церковь в годы «большого террора» (1937—1939)
2. Церковь в предвоенные годы. Возвращение в юрисдикцию Патриархии западных земель
3. Русская Церковь в Великую Отечественную войну
4. Церковная жизнь на оккупированных территориях
Глава VII. Русская Православная Церковь при Патриархе Сергии (1943—1944)
1. Встреча в Кремле
2. Архиерейский Собор 1943 г. и избрание Патриарха Сергия
3. Патриарх Сергий во главе Церкви
4. Кончина Святейшего Патриарха Сергия и его биография
Глава VIII. Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Алексии I (Снманском) (1944—1970)
1. Период местоблюстительства митрополита Алексия
2. Поместный Собор 1945 г
3. Церковная жизнь в первые послевоенные годы
4. Преодоление расколов
5. Львовский Собор
6. Взаимоотношения с православными Церквами и инославным миром в послевоенные годы
7. Московское совещание глав и представителей православных Церквей 1948 г
8. Церковная жизнь на рубеже 40—50-х гг
9. Церковная жизнь в середине 50-х гг
10. Взаимоотношения с православными и инославными Церквами в 50-е гг
11. Начало хрущевских гонений на Церковь
12. Архиерейский Собор 1961 г
13. Гонения на Церковь в 1-й половине 60-х гг
14. Внешние связи Русской Церкви в период хрущевских гонений
15. Русская Церковь в последние годы первосвятительского служения Патриарха Алексия 1
16. Взаимоотношения с православными и инославными Церквами в последние годы патриаршества Алексия 1
17. Кончина Святейшего Патриарха Алексия I
18. Биография Святейшего Патриарха Алексия 1
Глава IX. Русская Церковь при Святейшем Патриархе Пимене (1970—1990)
1. Период местоблюстительства (1970—1971)
2. Поместный Собор 1971 г
3. Русская Православная Церковь в 70-х гг
4. Русская Церковь в 80-х гг
5. Внешние связи Русской Церкви в 80-х гг
6. Церковь в канун юбилея 1000-летия Крещения Руси
7. Юбилейные торжества и Поместный Собор 1988 г
8. Русская Церковь в конце 80-х гг
9. Кончина Святейшего Патриарха Пимена и его биография
Глава X. Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Алексии II
1. Поместный Собор 1990 г. и избрание Патриарха Алексия II
2. Биография Святейшего Патриарха Алексия II
3. Русская Православная Церковь в первые месяцы патриаршества Алексия II
4. Архиерейский Собор в декабре 1990 г
5. Церковная жизнь в период распада союзного государства
6. Церковная жизнь на Украине в 1991—1992 гг
7. Архиерейский Собор в марте 1992 г
8. Новый раскол на Украине
9. Архиерейский Собор в июне 1992 г
10. Церковная жизнь на Украине в 1992—1996 гг
11. Раскол в Молдавской епархии
12. Русская Православная Церковь в 1992—1994 гг
13. Архиерейский Собор 1994 г
14. Церковная жизнь в 1995—1996 гг
15. Внешние связи Русской Церкви в 90-х гг
16. Архиерейский Собор 1997 г
Глава XI. Церковная диаспора
1. Бегство из России
2. Карловацкий Собор
3. Разделения в диаспоре
4. Православная Церковь в Северной Америке в 20—30-е гг
5. Церковная диаспора в 30-х гг
6. Русское церковное зарубежье во вторую мировую войну
7. Русское церковное зарубежье в первые послевоенные годы
8. Зарубежные епархии в юрисдикции Московского Патриархата во 2-й половине XX в
9. Православная Церковь в Северной Америке в 50—60-х гг
10. Японская Автономная Православная Церковь
11. Константинопольский экзархат в 50—70-х гг
12. Русская Зарубежная Церковь во 2-й половине XX в
13. Украинские автокефалисты в диаспоре
Глава XII. Религиозное просвещение
1. Разрушение системы духовного образования в годы революции и гражданской войны
2. Духовное образование в 20-х гг
3. Богословские школы в диаспоре
4. Возрождение духовного образования в 40-х гг
5. Духовные школы в 50-х гг
6. Духовное образование в период хрущевских гонений
7. Духовные школы в 60-х гг
8. Духовные школы в 70—80-х гг
9. Богословское образование в 90-х гг
10. Религиозное образование в 90-х гг
11. Церковная наука
12. Церковная печать
Примечания
- Покров Пресвятой Богородицы над Россией
- Святая Русь
- Епархии Русской Православной Церкви (1917—1997)
- Архиереи Русской Православной Церкви (1917—1997)
- Действующие монастыри Русской Православной Церкви (на 1 марта 1997 г.)
- Основные события церковной и государственной истории новейшего периода (1917-1997)
Указатель имен
Указатель географических, этнических и церковно-административных наименований
Протоиерей Владислав Цыпин - История Русской Церкви - Книга девятая - История русской церкви 1917-1997 - От редакции
Книга начинается описанием Поместного Собора 1917-1918 гг. и завершается решениями архиерейского Собора 18-23 февраля 1997 г. Придерживаясь хронологического принципа, автор избирает деление на главы по времени служения первоиерархов Русской Православной Церкви, отступая от него только в главах 5 и 11, посвященных церковной истории русской эмиграции и зарубежных епархий, и в главе 12, в которой развитие духовного образования и науки представлено как единый исторический процесс. Исходя из доступных сегодня материалов, автор описывает преимущественно историю епископата и высшего церковного управления, причем, как специалист в области церковного права, протоиерей Владислав уделяет большое внимание канонической и церковно-юридической стороне. В то же время за пределами его исследования, ограниченного объемом издания, неизбежно остаются важнейшие стороны жизни Церкви — судьба монастырей, приходская жизнь и т. д., требующие своих историков.
Помимо авторского текста в книге представлены традиционные для настоящего издания справочно-библиографические материалы, с небольшими, однако, изменениями. Учитывая, что в 20-50-х гг. одной из форм гонений на Церковь было требование постоянных перемещений епископата на кафедрах (часто за год архиерей менял 2-3 кафедры), хронологический принцип составления списка архиеерев по кафедрам был заменен на более простой — алфавитный. Список монастырей, составленный по времени их открытия, заменяется алфавитным списком действующих монастырей на 1 марта 1997 г.
* * *Автор настоящего труда — протоиерей Владислав Цыпин, доцент Московской Духовной Академии, автор книг: «История Русской Православной Церкви. 1917-1990 / Учебник для православных духовных семинарий» (М., 1994), «Русская Церковь. 1917-1925» (М., 1996), «Церковное право» (М.,1996), многочисленных статей в сборниках, журналах, других периодических изданиях. Протоиерей Владислав Цыпин исполняет обязанности ответственного секретаря Учебного комитета при Священном Синоде, является членом синодальных комиссий по канонизации святых, богословской и др.
