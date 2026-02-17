История Русской Церкви
В основу настоящего издания положена тринадцатитомная «История Русской Церкви» высокопреосвященного Макария, митрополита Московского и Коломенского, выдающегося церковного ученого XIX века.
Первое же его сочинение по истории Киевской Духовной Академии привлекло к себе внимание ученых, а вышедшее в 1846 г. исследование иеромонаха Макария «История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как Введение в историю Русской Церкви» стало свидетельством появления в русской исторической науке нового выдающегося исследователя. С 1857 г., будучи епископом Винницким и ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии, преосвященный Макарий начал издавать свою «Историю Русской Церкви», последний том которой увидел свет уже после кончины знаменитого ученого, почившего в сане митрополита Московского и Коломенского.
Новое издание «Истории Русской Церкви» было бы неполным, если бы остановилось там, где оборвался фундаментальный труд митрополита Макария — на истории Церкви второй половины XVII в.
Две новые книги, посвященые Синодальному периоду в истории Русской Церкви (1721—1917 гг.) и истории Церкви в XX в., написаны современными церковными историками. Эти периоды нашей истории наименее исследованы, здесь еще нет общепризнанных трудов, нет и устоявшихся точек зрения. Тем более, что за прошедшие десятилетия история Церкви последних веков намеренно искажалась, предавалась забвению, а документальные и художественные свидетельства исторической судьбы Русской Церкви зачастую просто уничтожались.
История Русской Церкви в XX в. — это 70 лет бесправного положения, угнетения и уничтожения Церкви, это эпоха массовых жестоких репрессий, едва ли сравнимых по своим масштабам даже с гонениями в первые века христианства. Но прежде всего — это история того, как в условиях притеснений, преследований и открытых гонений многочисленные сонмы святителей, священников, монашествующих и простых русских людей явили высоту, величие и благородство христианского духа и свидетельствовали свою верность Христу праведной мученической кровью. Их подвигом и заступничеством Божией Матери Господь сохранил Церковь Русскую.
При создании истории Русской Церкви XX в. историки будут опираться не только на уже увидевшие свет частные исследования, не только на неопубликованные и архивные материалы, но и на церковное предание, хранящее многие события и характерные черты церковной жизни, не зафиксированные в документах или других письменных источниках. Интерес к недавно вышедшей книге протоиерея Владислава Цыпина «История Русской Православной Церкви. 1917—1990» свидетельствует о необходимости всестороннего исследования истории Церкви XX столетия, о важности осмысления духовного опыта прошедших десятилетий.
Ныне издаваемая «История Русской Церкви», как наиболее полное на сегодняшний день исследование, принесет пользу не только специалистам-историкам, не только учащимся, но и всем, кому небезразлична история нашей Родины.
митрополит Московский и Коломенский Макарий - Булгаков - История Русской Церкви
Москва, Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994-1997
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга первая - История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как введение в историю Русской Церкви
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Москва 1994 - 400 с.
ISBN 5-7302-0771-9
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга первая - История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как введение в историю Русской Церкви - История христианства на Руси до равноапостольного князя Владимира и современная историческая наука
Прошло около 130 лет после последнего издания книги митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) «История христианства на Руси до равноапостольного князя Владимира как Введение в историю Русской Церкви». Книга стала библиографической редкостью. Но ценность ее не только в этом, а прежде всего в том, что, несмотря на большой — по человеческим меркам — отрезок времени, прошедший после последнего издания, не появилось ни одного труда на эту тему, о котором можно было бы сказать, что он заменил книгу митрополита Макария. Не умаляя значения соответствующих разделов в трудах Е. Е. Голубинского, А. В. Карташева и ряда других изданий по истории Русской Церкви, а также многочисленных статей, появившихся за минувшие 130 лет, следует подчеркнуть, что они все вместе не могут заменить творения митрополита Макария.
Многое выделяет книгу митрополита Макария из литературы по истории Церкви. Поражает эрудиция автора — нет практически не только ни одного древнего источника, относящегося к рассматриваемой теме, который не был бы использован автором, но и ни одной русской или зарубежной книги или статьи, затрагивающей вопросы гражданской и церковной истории, которые ускользнули бы от пристального взгляда митрополита. Нельзя не отметить и того, что всем этим множеством разноязычных источников и новейшей литературы митрополит пользуется творчески, им проведена огромная работа с источниками и критически осмыслена литература нового времени.
Уже современники митрополита Макария обратили внимание на особенность его научной деятельности — на его удивительную способность излагать доступно и просто самый сложный и запутанный материал. Это достигается ясностью мысли автора и замечательным умением не только анализировать, но и систематизировать обширный материал. В полной мере эта особенность проявилась и при создании «Истории христианства на Руси до равноапостольного князя Владимира». Книга поражает строгостью и продуманностью построения, системной подачей материала.В ней нет отдельно идей, мыслей и отдельно фактов, выводы органически включены в изложение и рассмотрение конкретных исторических обстоятельств и событий.
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга вторая - История Русской Церкви в период совершенной зависимости ее от Константинопольского патриарха (988—1240)
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Москва, 1995 - 704 с
ISBN 5-7302-0771-9
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга вторая - История Русской Церкви в период совершенной зависимости ее от Константинопольского патриарха (988—1240) - Содержание
От редакции
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД СОВЕРШЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЕЕ ОТ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХА (988-1240). 1—3 тома
Предисловие
Общий взгляд на этот период и его отделы
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ. СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ОТ ПЕРВОГО ЕЕ МИТРОПОЛИТА СВЯТОГО МИХАИЛА ДО ИЗБРАНИЯ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА (988-1051). ТОМ1
Вступление
Глава I. Первоначальные пределы Русской Церкви и ее первая иерархия
Глава II. Первые храмы в России и состояние богослужения
Глава III. Первые училища в России и памятники духовного просвещения и учения
Глава IV. Первоначальное церковное законоположение в России и преимущества русского духовенства
Глава V. Первые монастыри в России и состояние веры и нравственности
Глава VI. Первоначальное отношение Русской Церкви к другим Церквам и обществам христианским
ОТДЕЛ ВТОРОЙ. СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ОТ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА ДО ИЗБРАНИЯ МИТРОПОЛИТА КЛИМЕНТА СМОЛЯТИЧА (1051-1147). ТОМ 2
Глава I. Иерархия и паства
Глава II. Киево-Печерский монастырь и другие обители
Глава III. Духовное просвещение, учение и письменность
Глава IV. Состояние богослужения
Глава V. Церковное управление и преимущества духовенства
Глава VI. Состояние веры и нравственности
Глава VII. Отношение Русской Церкви к другим Церквам и обществам религиозным
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ. СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ОТ МИТРОПОЛИТА КЛИМЕНТА СМОЛЯТИЧА ДО НАЧАЛА ВТОРОГО ПЕРИОДА, ИЛИ ДО МИТРОПОЛИТА КИРИЛЛА II (1147-1240). ТОМ З
Вступление
Глава I. Иерархия и паства
Глава II. Монастыри
Глава III. Богослужение
Глава IV. Духовное просвещение, учение и письменность
Глава V. Церковное управление и преимущества духовенства
Глава VI. Состояние веры и нравственности
Глава VII. Отношение Русской Церкви к другим Церквам
Примечания
Приложения
Комментарии
Список источников и литературы
Покров Пресвятой Богородицы над Россией
Святая Русь
Архиереи Русской Православной Церкви (кои. X — сер. XIII в.)
Монастыри, основанные иа Руси в 988—1240 гг
Основные события русской церковной и государственной истории (978-1240)
Указатель имен
Географический указатель
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга четвертая - Часть вторая - История Русской Церкви период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240 — 1589) - Отдел Отдел I - Состояние Русской Церкви от митрополита Кирилла II до митрополита святого Ионы, или в период монгольский (1240—1448)
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Москва, 1996 - 690 с + 47 с. илл
ISBN 5-7302-0813-8
В третью книгу многотомного юбилейного издания «История Русской Церкви» высокопреосвященного Макария, митрополита Московского и Коломенского, вошли 4 и 5 тома его «Истории Русской Церкви», посвященные Русской Церкви в период монголо-татарского ига.
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга четвертая - Часть вторая - История Русской Церкви период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240 — 1589) - Отдел Отдел I - Состояние Русской Церкви от митрополита Кирилла II до митрополита святого Ионы, или в период монгольский (1240—1448) - Содержание
Вступление
Глава I. Иерархия
I. Первые четыре митрополита (1243—1354):
1. Кирилл II
2. Максим
3. Петр
4. Феогност
II. Время святительства митрополита Алексия (1354—1378)
III. Смутное время в митрополии и митрополит Киприан (1378—1406)
IV. Время святительства митрополита Фотия и его преемники (1410—1448)
V. Русские епархии
Глава II. Паства
I. Умножение паствы: успехи православной веры между монголами
II. Успехи православной веры в Литве и состояние там православия
III. Обращение к христианству жителей Перми
IV. Уменьшение православной паствы от раскола стригольников
Глава III. Монастыри
I. Монастыри в Юго-Западной России
II. Монастыри в Восточной России:
III. Монастыри в Новгородской области и других северных
IV. Устройство и внутреннее состояние монастырей
Глава IV. Богослужение
I. Святые храмы, иконы и кресты
II. Святые мощи, праздники и посты
III. Богослужебные книги и отдельные чинопоследования
IV. Святые таинства и другие священнодействия
V. Церковное пение и церковные вещи
ТОМ 5
Глава V. Церковное право
I. Правила и постановления собственно церковные:
II. Гражданские узаконения на пользу Церкви:
III. Приложение этих церковных и гражданских законов к жизни: управление Русской Церкви:
Глава VI. Духовная литература
I. Во 2-й пол. XIII в
II. В XIV в
III. В 1-й пол. XV в.
IV. Переводная и южно-славянская литература у нас в монгольский период
Глава VII. Состояние веры и нравственности
1. Общий взгляд на это состояние
2. Приверженность русских к св. вере и Церкви и примеры противного
3. Приверженность к св. храмам и обителям и примеры противного
4. Уважение к пастырям Церкви и примеры противного
5. Милосердие к бедным и несчастным и примеры немилосердия и бесчеловечия
6. Главный недостаток времени — грубость и жестокость
7. Другие недостатки: суеверия, языческие обычаи, страсть к вину, сквернословие и прочее
Глава VIII. Отношение Русской Церкви к другим Церквам
I. К Церкви Греческой
II. К Церкви Римской
III. Флорентийский Собор
Примечания
Приложения Том 4
- 1. О митрополите Кирилле II
- 2. О Геронтии измене и Галицкой митрополии в конце XIII и начале XIV в
- 3. Жития святого Петра митрополита и самый текст одного из них, написанного епископом Прохором
- 4. О Сейте еретике
- 3. Патриаршая грамота 1347 г. о подчинении вновь Волынских епархий митрополиту Киевскому
- 6. О митрополите Феодорите — из патриаршей грамоты 1354 г
- 7. О поставлении митрополита Алексия — из патриаршей грамоты 1354 г
- 8. О переселении наших митрополитов из Киева во Владимир — из патриаршей грамоты 1354 г
- 9. О поставлении митрополита Романа
- 10. Послание патриарха 1370 г. к Новгородскому владыке Алексию
- 11. Патриаршие грамоты 1370 г. к великому князю Димитрию Иоанновичу и митрополиту Алексию
- 12. Патриаршие грамоты 1370 г. к смоленскому и другим русским князьям
- 13. Соборное деяние 1371 г. о поставлении Антония, митрополита Галицкого
- 14. О настольной грамоте 1393 г. митрополиту Фотию
- 15. Когда закрылись епархии Белгородская и Юрьевская
- 16. О русских епархиях в монгольский период
- 17. Отрывки из жития Ордынского царевича Петра
- 18. Отрывки из жития святого Стефана Пермского
- 19. Где и когда родился преподобный Сергий Радонежский
- 20. Отрывки из жития преподобного Сергия Радонежского
- 21. Отрывки из жития преподобного Кирилла Белоезерского
- 22. Свидетельства о монастырях многолюдных, лаврах, монастырьках
- 23. Сказание об обретении мощей святого Иоанна, архиепископа Новгородского
- 24. Правило Максима, митрополита Русского
- 25. Указание богослужебных книг, сохранившихся от монгольского периода
- 26. Разрешительная молитва митрополита Киприана и стихира на Успение Богоматери митрополита Григория Самвлака
- 27. Разности в чине проскомидии по Служебникам XIV—XV вв
- 28. Послание митрополита Фотия во Псков об Агнцах и прочее
- 29. Благословение и указ Новгородского владыки Иоанна (после 1410 г.) о проскомисании святым мученикам Гурию, Самону и Авиву
- 30. Патриаршая грамота 1393 г. митрополиту Киевскому о низложении Луцкого епископа
Том 5
- 1. Свидетельства о существовании у нас славянской Кормчей в домонгольский период
- 2. Правила митрополитов Петра и Фотия о вдовых священниках
- 3. Две патриаршие грамоты 1393 г. к новгородцам по случаю споров их с митрополитом о месячном суде
- 4. О сочинениях митрополита Киевского Кирилла II
- 5. Сказание о. Андрея о мученической кончине Михаила, князя черниговского, и боярина его Феодора
- 6. Отрывок из поучения св. Петра митрополита
- 7. Поучение владыки Сарайского Матфия
- 8. Древние списки этого поучения, и может ли оно быть признано за сочинение митрополита Кирилла I
- 9. О послании против стригольников, приписываемом Цареградскому патриарху Антонию
- 10. Обзор сочинений митрополита Григория Самвлака
- 11. Грамота Цареградского патриарха к великому князю московскому Василию Дмитриевичу (ок. 1393 г.)
- 12. Грамота Цареградского патриарха к митрополиту Киевскому о пособии (1397)
Комментарии и справочно-библиографические материалы
Комментарии
- Список источников и литературы, использованных высокопреосвященным Макарием в 4—5 томах «Истории Русской Церкви»
- Новая литература по истории Русской Православной Церкви 988—1448 гг
- Покров Пресвятой Богородицы над Россией
- Святая Русь
- Епархии Русской Православной Церкви (кон. X — сер. XV в.)
- Архиереи Русской Православной Церкви (1240—1448)
- Монастыри, основанные на Руси в 1240—1448 гг
- Основные события русской церковной и государственной истории (1240-1448)
Указатель имен
Указатель географических, этнических и церковно-административных наименований
Список иллюстраций
Список сокращений
Да фундаментальное исследование. Целый том посвящен Истории Христианства на Руси до князя Владимира.
Решили сделать это наиболее полное исследование по истории Русской Церкви - оно уже стновится редким и важно сохранить его в самом лушем виде!