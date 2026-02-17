Первое же его сочинение по истории Киевской Духовной Академии привлекло к себе внимание ученых, а вышедшее в 1846 г. исследование иеромонаха Макария «История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как Введение в историю Русской Церкви» стало свидетельством появления в русской исторической науке нового выдающегося исследователя. С 1857 г., будучи епископом Винницким и ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии, преосвященный Макарий начал издавать свою «Историю Русской Церкви», последний том которой увидел свет уже после кончины знаменитого ученого, почившего в сане митрополита Московского и Коломенского.

Новое издание «Истории Русской Церкви» было бы неполным, если бы остановилось там, где оборвался фундаментальный труд митрополита Макария — на истории Церкви второй половины XVII в.

Две новые книги, посвященые Синодальному периоду в истории Русской Церкви (1721—1917 гг.) и истории Церкви в XX в., написаны современными церковными историками. Эти периоды нашей истории наименее исследованы, здесь еще нет общепризнанных трудов, нет и устоявшихся точек зрения. Тем более, что за прошедшие десятилетия история Церкви последних веков намеренно искажалась, предавалась забвению, а документальные и художественные свидетельства исторической судьбы Русской Церкви зачастую просто уничтожались.

История Русской Церкви в XX в. — это 70 лет бесправного положения, угнетения и уничтожения Церкви, это эпоха массовых жестоких репрессий, едва ли сравнимых по своим масштабам даже с гонениями в первые века христианства. Но прежде всего — это история того, как в условиях притеснений, преследований и открытых гонений многочисленные сонмы святителей, священников, монашествующих и простых русских людей явили высоту, величие и благородство христианского духа и свидетельствовали свою верность Христу праведной мученической кровью. Их подвигом и заступничеством Божией Матери Господь сохранил Церковь Русскую.

При создании истории Русской Церкви XX в. историки будут опираться не только на уже увидевшие свет частные исследования, не только на неопубликованные и архивные материалы, но и на церковное предание, хранящее многие события и характерные черты церковной жизни, не зафиксированные в документах или других письменных источниках. Интерес к недавно вышедшей книге протоиерея Владислава Цыпина «История Русской Православной Церкви. 1917—1990» свидетельствует о необходимости всестороннего исследования истории Церкви XX столетия, о важности осмысления духовного опыта прошедших десятилетий.

Ныне издаваемая «История Русской Церкви», как наиболее полное на сегодняшний день исследование, принесет пользу не только специалистам-историкам, не только учащимся, но и всем, кому небезразлична история нашей Родины.