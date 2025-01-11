Русская Церковь - Век двадцатый - Свидетельства современников - 1-2

Ставший достоянием истории XX век был для Православной Церкви в России, пожалуй, наиболее трагическим периодом ее тысячелетнего бытия. Небывалые гонения, насилия, стремление полностью уничтожить саму веру в Бога, искоренить церковные традиции — вот, пожалуй, как можно охарактеризовать политику безбожных властей, в течение более чем 70 лет строивших на территории бывшей Российской империи «самое справедливое» общество.

История церкви в документах и свидетельствах очевидцев

Русская Церковь - Век двадцатый - История Русской Церкви XX века в свидетельствах современников - Том I - 1900—1917 - Конец Синодального периода - Книга 2

Автор вст. статьи С.Л. Фирсов

ISBN 978-5-699-76860-8 (Эксмо)

Русская Церковь - Век двадцатый - История Русской Церкви XX века в свидетельствах современников - Том I - 1900—1917 - Конец Синодального периода - Книга 2 - Содержание

«ВОЗНИКАЛИ ЖАРКИЕ БИТВЫ...» ДУХОВЕНСТВО В ПОЛИТИКЕ И В ДУМЕ

ГА. Гапон. История моей жизни

А.Е. Карелин. Девятое января и Гапон. Воспоминания

И. И. Павлов. Из воспоминаний о «Рабочем Союзе» и священнике Гапоне

Протопр. Георгий Шавельский. В школе и на службе

Митр. Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни

Прот. Федор Никонович. Из дневника

«СВЯТАЯ ЗАДАЧА — ГОТОВИТЬ ДОБРЫХ ПАСТЫРЕЙ...» ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Митр. Арсений (Стадницкий). Из дневников

И.Д. Андреев. Из письма Н.Н. Глубоковскому

Apxuen. Никон (Рождественский). Из писем архиеп. Арсению (Стадницкому)

Митр. Евлогий (Георгиевский). Из писем митр. Киевскому и Галицкому Флавиану (Городецкому)

Митр. Антоний (Храповицкий). Из писем митр. Киевскому и Галицкому Флавиану (Городецкому)

Из письма еп. Арсению (Стадницкому)

Е.П. Смелов. Воспоминания о годах обучения в Санкт-Петербургской духовной семинарии (1912-1918 гг.)

Еп. Арсений (Жадановский). Из воспоминаний

А.Ф. Лосев. Из воспоминаний, записанных В.В. Бибихиным

Митр. Вениамин (Федненков). О вере, неверии и сомнении

На рубеже двух эпох

Н.Н. Глубоковский. С.-Петербургская Духовная Академия... (1884-1914 гг.)

Архиеп. Никон (Рождественский). Из дневника

С.Н. Постников. Из воспоминаний об Академии

М.Э. Поснов. Из письма Н.Н. Глубоковскому

Е.Л. Четверухина. Друзья и сподвижники

Протопр. Георгий Шавельский. Русская Церковь пред революцией

В школе и на службе

Свящ. Владимир Елховский. Из воспоминаний

«ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ ЗАБОТ...» МИССИОНЕРСКОЕ ДЕЛО

Е.П. Смелов. Из воспоминаний

Mump. Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни

Архиеп. Николай (Касаткин). Из дневников

Архиеп. Зиновий (Дроздов). Из писем

Прот. Иоанн Восторгов. Из писем обер-прокурору Св. Синода П.П. Извольскому

Митр. Нестор (Анисимов). Из воспоминаний

Протопр. Георгий Шавельский. В школе и на службе

Прот. Николай Князев. Из воспоминаний (1947 г.)

Патриарх Московский и всея России Тихон (Беллавин). Из писем еп. Алеутского и Северо-Американского Тихона

Прот. Петр Булгаков. Из статьи «Патриарший курс»

Прот. Александр Рождественский. Из воспоминаний о Святейшем Патриархе Тихоне

«ОТВЕРГАЕТ ВСЯКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ...» ВОКРУГ Л.Н. ТОЛСТОГО

А.А. Киреев. Из дневников

Митр. Антоний (Вадковский). Письмо К.П. Победоносцеву по поводу подготовки синодального акта о Л.Н. Толстом

С.А. Толстая. Письмо митр. Антонию (Вадковскому)

Митр. Антоний (Вадковский). Ответ графине С.А. Толстой на ее письмо по поводу оповещения Святейшего Синода об отпадении от Православной Церкви графа Л.Н. Толстого

Из писем и телеграмм митр. Антонию (Вадковскому) по поводу отлучения Л.Н. Толстого от Церкви

М.А. Новоселов. Открытое письмо графу Л.Н. Толстому по поводу его ответа на постановление Св. Синода от 29 мая 1901 г.

Митр. Антоний (Вадковский). Письмо графине С.А. Толстой в Крым по поводу болезни Л.Н. Толстого

A. В. Богданович. Из дневников

Е.В. Духонина. Из дневников

Прот. Иоанн Кронштадтский. Из дневников

С.А. Нилус. Из дневников

B. Ф. Джунковский. Уход графа Л.Н. Толстого из Ясной Поляны; его кончина

ИМ. Концевич. Истоки душевной катастрофы Л.Н. Толстого

Прот. Владимир Быков. Тихие приюты для отдыха страдающей души

Д.П. Маковицкий. Из «Яснополянских записок»

Архим. Варсонофий (Плиханков). Из бесед с духовными чадами

Митр. Серафим (Чичагов). Из письма графине С.С. Игнатьевой

Свящ. Константин Аггеев. Из письма Д.В. Философову

Прот. Сергий Булгаков. Из письма В.Ф. Эрну

Н.Н. Глубоковский. За тридцать лет (1884-1914 гг.)

«ВСТРЕЧА ДУХОВЕНСТВА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ...» РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ И ОБЩЕСТВА

З.Н. Гиппиус. Из дневников

Задумчивый странник. О Розанове

Дмитрий Мережковский

С. К. Маковский. На Парнасе Серебряного века

Н.А. Бердяев. Из письма З.Н. Гиппиус

Самопознание

Прот. Константин Аггеев. Письма П.П. Кудрявцеву

В.Ф. Эрн. Из письма А.В. Ельчанинову

Свящ. Павел Флоренский. Из письма В.В. Розанову

Н.Д. Жевахов. Из воспоминаний

Н.С. Арсеньев. Годы юности в Москве

Ф.А. Степун. Бывшее и несбывшееся

Н.Ю. Фиолетова. История одной жизни

Н.Д. Нелидов. Отец Григорий Петров

КС. Родионов. Воспоминания

А.А. Киреев. Из дневников

Свящ. Иоанн Ильигорский. Из воспоминаний о бывшем свящ. Григории Петрове

Митр. Арсений (Стадницкий). Из дневника

А. В. Карташев. Мои ранние встречи с о. Сергием

«ОБЕ СТОРОНЫ ДАЛЕКИ ОТ ОБЪЕКТИВНОСТИ...» СПОР ОБ ИМЕНИ БОЖИЕМ

Схиепископ Петр (Ладыгин). Краткое описание биографии меня, недостойного епископа

Митр. Вениамин (Федченков). Имяславие

Иеросхимонах Антоний (Булатович). Из письма М.А. Новоселову

М.А. Новоселов. Из письма свящ. Павлу Флоренскому

И.П. Щербов. Из письма свящ. Павлу Флоренскому

Свящ. Павел Флоренский. Из письма И.П. Щербову

Пером. Пантелеймон (Успенский). Из письма М А Новоселову

Ф.Д. Самарин. Из письма М.А. Новоселову

С. А. Аскольдов. Из письма В.Ф. Эрну

Е.Н. Трубецкой. Из писем М.К. Морозовой

Схимонах Иларион (Домрачев). Из письма о. Вуколу

Свящ. Павел Флоренский. Из письма иеросхимонаху Антонию (Булатовичу)

«НИКТО БОЛЕЕ НЕ СТАРАЛСЯ РАЗРУШИТЬ ЭТУ СТЕНУ...» ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ И ЕЕ ОКРУЖЕНИЕ

A. В. Богданович. Из дневников

Н.Д. Жевахов. Из воспоминаний

B. И. Коковцов. Из моего прошлого

АЛ. Мосолов. При дворе последнего императора

Протопр. Георгий Шавельский. Из воспоминаний

Русская Церковь пред революцией

A. И. Стридович. Начало Распутина

C. П. Белецкий. Григорий Распутин

Прот. Тимофей Буткевич. Из биографических материалов и ... воспоминаний

Архиеп. Серафим (Соболев). Письмо архиеп. Вениамину (Федченкову)

Митр. Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох

Еп. Варнава (Беляев). Тернистым путем к небу

Н.Д. Жевахов. Из воспоминаний

B. А. Жуковская. Мои воспоминания о Григории Ефимовиче Распутине

В.Н. Коковцов. Из моего прошлого

П.Г. Курлов. Гибель императорской России

Архиеп. Никон (Рождественский). Письмо архиеп. Арсению (Стадницкому)

М.В. Родзянко. Крушение империи

Л.А. Тихомиров. Из дневников

Протопр. Георгий Шавельский. Русская Церковь пред революцией

Из воспоминаний

В школе и на службе

«ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖАЖДЕТ СОЛДАТСКАЯ ДУША...» ЦЕРКОВЬ И ВОЙНА

Прот. Андрей Богословский. Впечатления военного священника на перевязочном пункте

Архиеп. Зиновий (Дроздов). Из писем

В. И. Семенов. Бой при Цусиме

Архим. Сергий (Сребрянский). Из дневника

Протопр. Георгий Шавельский. Из воспоминаний

В школе и на службе

А. И. Деникин. Очерки русской смуты

Митр. Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни

П.Н. Краснов. Душа армии

А.Н. Купреянова. Провинциальные очерки

Свящ. Павел Флоренский. Из письма В.В. Розанову

Протопр. Георгий Шавельский. Из воспоминаний

В школе и на службе

Архим. Спиридон (Кисляков). Из автобиографии

«ВЕЛИКИЙ НОВЫЙ ПРАЗДНИК...» ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВЯТЫХ

A. А. Киреев. Из дневников

Митр. Арсений (Стадницкий). Из дневника

B. М. Волконский. Саров

Прот. Илия Четверухи. Чудесные явления в рассказах очевидцев

Еп. Арсений (Жадановский). Из воспоминаний

A. А. Мосолов. Прославление мощей преподобного Серафима Саровского

Император Николай II. Из дневников

Вел. кн. Сергей Александрович. Из дневников

Вел. кнг. Елисавета Феодоровна. Из письма баттенбергской принцессе Виктории

Вел. кнг. Ольга Александровна. Из дневников

Н.А. Вельяминов. Из воспоминаний

B. П. Шнейдер. Саровские торжества. Июль 1903 г. (месяц в Сарове)

В. Ф. Джунковский. Из воспоминаний

Митр. Нестор (Анисимов). Из письма архиеп. Евсевию (Никольскому)

«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ...» ЭПИЛОГ

Вел. кн. Александр Михайлович. Из воспоминаний

Примечания

Список использованных источников

Основные события российской церковной истории в период 1900-1917 гг. Хронологический указатель

Список используемых сокращений