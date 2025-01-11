Ставший достоянием истории XX век был для Православной Церкви в России, пожалуй, наиболее трагическим периодом ее тысячелетнего бытия. Небывалые гонения, насилия, стремление полностью уничтожить саму веру в Бога, искоренить церковные традиции — вот, пожалуй, как можно охарактеризовать политику безбожных властей, в течение более чем 70 лет строивших на территории бывшей Российской империи «самое справедливое» общество.

Разумеется, в разные периоды этого 70-летия репрессивная государственная машина действовала по-разному: разгул насилия 1920-х— 1930-х сменялся весьма двусмысленным «перемирием» сталинского псевдоцерковного «ренессанса», на смену которому приходили гонения «либерального» Н.С. Хрущева и «научная» борьба с религией его «многозвездного» преемника. Однако стратегия оставалась неизменной: полное вытеснение религии и Церкви из всех сфер жизни общества, низведение ее на уровень маргинального института, не имеющего влияния на советского человека.

Русская Церковь - Век двадцатый - История Русской Церкви XX века в свидетельствах современников - Том I - 1900—1917 - Конец Синодального периода - Книга 1

Автор вст. статьи СЛ. Фирсов

Москва, Эксмо, ПСТГУ, 2014. — 860 с. — (Православная библиотека)

ISBN 978-5-699-76860-8 (Эксмо)

ISBN 978-5-7429-0463-2 (ПСТГУ)

ISBN 978-5-699-76856-1 (Эксмо) (т. 1)

ISBN 978-5-7429-0800-5 (ПСТГУ) (т. 1)

Русская Церковь - Век двадцатый - История Русской Церкви XX века в свидетельствах современников - Том I - 1900—1917 - Конец Синодального периода - Книга 1 - Содержание

От редакции

Русская церковь на заре xx века: основные этапы исторического пути

В молитвенном единении с народом

Император Николай

Из дневников

Письмо вел. кнг. Ксении Александровне

Императрица Александра Феодоровна. Запись в дневнике Николая II

Вел. кн. Сергей Александрович. Из писем вел. кн. Павлу Александровичу

С.Д. Шереметев. Из дневников

С. К. Буксгееден. Из воспоминаний

«НАСТАНЕТ ЛИ КОГДА ПРОСВЕТ?..» ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Еп. Арсений (Жадановский). Из воспоминаний

Архиеп. Николай (Касаткин). Из дневников

Архиеп. Никон (Рождественский). Из писем

К.П. Победоносцев. Из писем графу С.Д. Шереметеву

Свящ. Сергий Дуршин. В своем углу

Mump. Серафим (Чичагов). Из писем графине С. С. Игнатьевой

С. А. Нилус. На Берегу Божьей Реки

Архиеп. Никон (Рождественский). Из дневников

М.М. Пришвин. Из дневников

Еп. Арсений (Жадановский). Из «Духовного дневника»

A. Д. Беляев. «Печально что-то и страшно»

Митр. Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох

Протопр. Георгий Шавелъский. Русская Церковь пред революцией

B. И. Гурко. Черты и силуэты прошлого

«ПРИМАТ СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ...» ОБЕР-ПРОКУРОРЫ И СИНОД

С.Ю. Витте. Из воспоминаний

А.А. Киреев. Из дневников 1900-1903 гг.

A. В. Богданович. Из дневников

B. Н. Воейков. С царем и без царя

Е.А. Чернышева-Самарина. Александр Дмитриевич Самарин

Н.Н. Глубоковский. За тридцать лет (1884-1914 гг.)

Митр. Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни

Н.Д. Жевахов. Из воспоминаний

Протопр. Георгий Шавельский. Русская Церковь пред революцией

Из воспоминаний

В школе и на службе

«ИНИЦИАТИВА ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМЫ...» НА ПУТИ К СОБОРУ

СМ. Волконский. Из воспоминаний

Митр. Арсений (Стадницкий). Из дневников

К 77. Победоносцев. Из переписки

Из писем К.П. Победоносцева к Николаю II

С.Ю. Витте. Работы во исполнение Указа 12 декабря

Митр. Евлогий (Георгиевский). Викарный епископ (1903-1905)

А. В. Богданович. Из дневников

А.А. Киреев. Из дневника

Митр. Антоний (Храповицкий). Из писем митр. Флавиану (Городецкому)

Митр. Евлогий (Гюргиевский). Из писем митр. Флавиану (Городецкому)

Прот. Александр Устьинский. Письмо В.В. Розанову

Прот. Дмитрий Якшин. Из письма генералу А.А. Кирееву

Вел. кнг. Елисавета Феодоровна. Из письма Николаю II (май 1909 г.)

П.Н. Милюков. Из воспоминаний

Протопр. Георгий Шавельский. Из воспоминаний

Митр. Антоний (Вадковский). Из письма генералу АЛ. Кирееву

«НА АРХИЕРЕЙСКИХ КАФЕДРАХ..» ПОРТРЕТЫ ИЕРАРХОВ

Еп. Арсений (Жадановский). Из воспоминаний: митр. Макарий (Невский)

Митр. Арсений (Стадницкий). Из дневников

А. В. Богданович. Из дневников

М.В. Вадковский. Мои воспоминания о митр. Антонии

Митр. Вениамин (Федченков). Еп. Иннокентий Херсонский

Владыка. Записки об архиеп. Феофане (Быстрове)

Н.Н. Глубоковский. За тридцать лет (1884-1914 гг.)

Из письма В.В. Розанову

A. И. Деникин. Путь русского офицера

Б. В. Никольский. Из дневника

Л. А. Тихомиров. Из дневников

Свящ. Александр Ельчанинов. Епископ-старец (Воспоминания о еп. Антонии Флоренсове)

Н.Д. Жевахов. Из воспоминаний

B. А. Керенский. Митр. Антоний

В. О. Ключевский. Из дневников

Прот. Николай Князев. Из воспоминаний

A. Н. Наумов. Из уцелевших воспоминаний

Архиеп. Никон (Рождественский). Из письма К.П. Победоносцеву

Митр. Серафим (Чичагов). Из письма графине С. С. Игнатьевой

Е.Л. Четверухина. Друзья и сподвижники

Протопр. Георгий Шавельский. Русская Церковь пред революцией

Из воспоминаний

В школе и на службе

Н. 77. Розанов. Второе сословие. Мои воспоминания о жизни московского духовенства в последнее пятидесятилетие перед революцией

П.П. Стремоухое. Моя борьба с еп. Гермогеном и Илиодором

Свящ. Евгений Елховский. Из воспоминаний

Прот. Михаил Чельцов. В чем причина церковной разрухи в 1920-1930-х гг.

Вел. кн. Андрей Владимирович. Из дневников

«НАРОДНЫЙ СВЯЩЕННИК.» ОТЕЦ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

Еп. Арсений (Жадановский). Из воспоминаний: Отец Иоанн Кронштадтский

B. Т. Верховцева. Из воспоминаний об отце Иоанне Кронштадтском

В. Ф. Джунковский. 1908 год. Кончина отца Иоанна Кронштадтского

Митр. Евлогий (Георгиевский). Из воспоминаний

Из письма мцтр. Киевскому и Галицкому. Флавиану (Городецкому)

Свящ. Иоанн Ильигорский. Из воспоминаний об отце Иоанне Кронштадтском и бывшем свящ. Гр. Петрове

B. С. Макаров. Как была излечена болезнь адмирала Макарова I

А.А. Киреев. Из дневников

Митр. Нестор (Анисимов). Из воспоминаний: Юность

Архиеп. Никон (Рождественский). Письмо о. Иоанну Кронштадтскому

Прот. Иоанн Кронштадтский. Письмо еп. Никону (Рождественскому)

Архиеп. Евдоким (Мещерский). Два дня в Кронштадте. Из дневника студента

И.Л. Щеглов. У отца Иоанна Кронштадтского

Митр. Вениамин (Федченков). Отец Иоанн

Митр. Серафим (Чичагов). Слово перед панихидою в сороковой день кончины отца Иоанна Кронштадтского

И. К. Сурский. Мученичество отца Иоанна: Сообщение инокини Евфросинии Туликовой

Прот. Василий Шустин. Запись об о. Иоанне Кронштадтском

C. Ю. Витте. Из воспоминаний

Протопр. Георгий Шавельский. В школе и на службе

«В ТОЛЩЕ НАРОДНОЙ...» БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО

Протопр. Георгий Шавельский. Русская Церковь пред революцией

Из жизнеописания прот. Валентина Амфитеатрова

AM. Воронец. Воспоминания об отце Алексее Мечеве

Еп. Арсений (Жадановский). Из воспоминаний

Я. 77. Розанов. Второе сословие. Мои воспоминания о жизни московского духовенства в последнее пятидесятилетие перед революцией

С.И. Фуделъ. Из воспоминаний

С.А. Нилус. Отец Егор Чекряковский

Е.А. Дюшен-Крашенинникова. Путешествие к отцу Георгию Коссову

Из летописи жизни села Царевщина Самарской губернии

Протопр. Георгий Шавельский. Русская Церковь пред революцией

Из воспоминаний

В школе и на службе

«ПРИВЛЕЧЕНИЕ МИРСКИХ СИЛ К ЦЕРКОВНОЙ РАБОТЕ...» ПРАВОСЛАВНЫЕ БРАТСТВА

Протопр. Георгий Шавельский. Русская Церковь пред революцией

А.А. Киреев. Из дневников

Аббат Альбер Грасье. Доброе дело в России: Крестовоздвиженское трудовое братство, основанное Н.Н. Неплюевым

Я. И. Жидков. Немного о себе. Автобиография

«СЛУЖЕНИЕ БОГУ И БЛИЖНЕМУ...» МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ

В, Ф. Джунковский. 1910 год. Посвящение великой княгини Елисаветы Феодоровны и 18 сестер Марфо-Мариинской обители служения Богу и ближнему

Монахиня Надежда (Бреннер). Из воспоминаний

Н.С. Балуева-Арсеньева. Великая княгиня Елисавета Феодоровна (из личных воспоминаний)

Вел. кнг. Елисавета Феодоровна. Из письма Николаю II от января 1912 г.

«РАДОСТЬ КРОТКОГО, ЛЮБЯЩЕГО ДУХА..» МОНАСТЫРИ В ЦЕРКОВНОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ И НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Свящ. Владимир Быков. Тихие приюты для отдыха страдающей души

Митр. Вениамин (Федченков). Святой старец отец Нектарий (Тихонов)

Свящ. Сергий Дурылин. Из воспоминаний

И.М. Концевич. Оптина Пустынь и ее время

B. Ф. Марцинковский. Записки верующего

Иером. Никон (Беляев). Из дневника

C. А. Нилус. Из записок

Елена Шамонина. Воспоминания о Батюшке

Свящ. Василий Тигров. Святой уголок

Г.Н. Трубецкой. Поездка в Оптину Пустынь

Прот. Василий Шустин. Из записей об оптинских старцах

Мария Азаневская. Воспоминания об оптинском старце Варсонофии (Плиханкове)

Еп. Арсений (Жадановский). Из воспоминаний

Митр. Вениамин (Федченков). Зосимова пустынь

B. Ф. Марцинковский. Записки верующего

Е.Л. Четверухина. Из воспоминаний

Старец Алексий Зосимовой Пустыни

И.А. Бердяев. Из воспоминаний

C. И. Фудель. Из воспоминаний

Л А. Тихомиров. Из дневников

Вел. кнг. Елисавета Феодоровна. Из писем Николаю II

К.Д. Бендеров. Соловецкий монастырь

И. С. Карпов. По волнам житейского моря

Митр. Евлогий (Ееоргиевский). Из воспоминаний

С.А. Нилус. Голос веры из мира торжествующего неверия. Поездка в Саровскую пустынь

Свящ. Петр Поляков. Из путевых набросков и впечатлений паломника

В. В. Розанов. По тихим обителям

Митр. Евлогий (Гюргиевский). Из воспоминаний

A. С. Глинка-Волжский. В обители преподобного Серафима

Свящ. Николай Кузьмин. Поездка в Саров

Н.Н. Лендер (Путник). Поездка в Саровскую пустынь

Митр. Евлогий (Георгиевский). [Леснинский монастырь]

[Почаевская лавра]

B. Ф. Марцинковский. Записки верующего

Свящ. Павел Флоренский. Из письма В.В. Розанову

Игумен Филимон (Никитин). Что вспомнилось о Валааме

Е.Л. Четверухина. Из воспоминаний

C. И. Фудель. Из воспоминаний

Свящ. Владимир Быков. Тихие приюты для отдыха страдающей души

Еп. Арсений (Жадановский). Схиигумения Фамарь (Марджанова)

Архиеп. Никон (Рождественский). Из дневников

Протопр. Георгий Шавельский. Русская Церковь пред революцией

Митр. Арсений (Стадницкий). Из дневников

2015-04-29