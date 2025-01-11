Настоящее издание является второй частью проекта «История Русской Церкви XX века в свидетельствах современников» и охватывает самый трагический и в то же время самый героический период новейшей церковной истории: от Февральской революции 1917 г. до начала Второй мировой войны в 1939 г. Первая веха вполне очевидна: это отход от прежнего покровительства государства Церкви с последующим (после октября 1917-го) развертыванием жесточайших антицерковных гонений. Вторая дата знаменует собой ту новую ситуацию, в которой, после начала мировой войны и присоединения к СССР новых территорий, чье население было в значительной мере православным, неожиданным образом возникла потребность в сотрудничестве Советского государства и Церкви, что привело к заметному улучшению положения Московской Патриархии в военные и первые послевоенные годы. В эти два с небольшим послеоктябрьских десятилетия Русская Церковь понесла величайшие потери как в материальном, так и в человеческом измерении, но в то же время украсилась невиданным в ее истории сонмом святых.

Документы личного происхождения - дневники, частная переписка, мемуары (воспоминания) - всегда представляли большой интерес для исторической науки, в том числе для истории Русской Православной Церкви. Они отражают мысли, чувства, действия непосредственных участников событий своего времени, дополняя официальный корпус документов. Своеобразие этих текстов личного происхождения как исторических источников заключается, прежде всего, в том, что явления и факты реальной жизни того или иного исторического периода отражены в них через личностное восприятие конкретных людей - современников этих событий, несут отпечаток индивидуальности авторов. В то же время, учитывая субъективность такого рода документов, историку их нельзя воспринимать некритически.

Большинство включенных в издание текстов ранее публиковались, однако в комплексе информация, заключенная в них, уникальна и содержит не только субъективную оценку тех или иных отдельных исторических событий, но и позволяет получить, с привлечением и других документальных источников, довольно объективное представление о ходе исторического процесса в рассматриваемый период в целом.

В двухтомник включены фрагменты дневников, памятных записок, мемуаров и частных писем, опубликованных в вышедших как до 1991 г., так и в последующий период отдельных изданиях и сборниках, а также в периодической печати. Некоторые документы, в частности из фондов ЦА ФСБ РФ, публикуются впервые.

В сборник включены воспоминания, дневники и письма практически всех слоев населения России: представителей духовенства, общественно-политических деятелей, творческой и научной интеллигенции, рабочих, крестьян.

Русская Церковь. Век двадцатый. История Русской Церкви XX века в свидетельствах современнников. Том 2: 1917-1939: Русская Церковь в годы гонений. Книга 1

М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2021. - 996 с.

ISBN 978-5-7429-1276-7

ISBN 978-5-7429-1328-3 (Кн. 1)

Русская Церковь. Век двадцатый. История Русской Церкви XX века в свидетельствах современнников. Том 2: 1917-1939: Русская Церковь в годы гонений. Книга 1 - Содержание

От редакции

Свящ. Александр Мазырин. Русская Церковь, революция и ленинско-сталинский террор (1917-1939)

«УБЕРИТЕ ЭТО КРЕСЛО!» ПРОЛОГ

«МОЛЧАНИЕ И ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО...» МЕЖДУ ФЕВРАЛЕМ И ОКТЯБРЕМ

«ВСЕ В РУЦЕ БОЖИЕЙ!..» КРЕСТНЫЙ ПУТЬ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

«СЕРДЦЕ И СОВЕСТЬ ЦЕРКВИ» Всероссийский Поместный Собор

«МЫ БЫЛИ БЕССИЛЬНЫ...» ЦЕРКОВЬ И БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

«ЧТО БЫ ВЫ НИ СКАЗАЛИ, Я ОСЕНЮ СЕБЯ КРЕСТОМ...» КРАСНЫЙ ТЕРРОР. СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОТИВ ЦЕРКВИ

«Я НЕ ЗА СЕБЯ БОЮСЬ...» СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН

«ПАСТЫРЬ НЕ УХОДИТ ОТ ПАСТВЫ...» АРХИЕРЕИ: ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ

«В СТРАШНОМ ГРЕХЕ РАЗДЕЛЕНИЯ...» ОБНОВЛЕНЧЕСКИЙ РАСКОЛ

«В ПОИСКАХ СВЯТОЙ РУСИ...» ЦЕРКОВЬ В «КАТАКОМБАХ»

ПРИМЕЧАНИЯ