История Русской Церкви

Четвертая книга «Истории Русской Церкви» включает в себя шестой, седьмой и восьмой тома одноименного труда Макария, митрополита Московского и Коломенского, посвященные церковной жизни в Восточнорусской митрополии в период с 1448 по 1589 г. Это время автокефалии Русской Церкви или, по оценке митрополита Макария, руководствовавшегося принципом канонической зависимости Русской митрополии от Константинопольского патриарха,— завершающий этап длительного «периода постепенного перехода... к самостоятельности (1240-1589)». Но высокопреосвященный автор замечает, что самостоятельность Русской Церкви в это время «не была еще полная и совершенная».

Четвертая книга издается в двух частях. Первая часть состоит из шестого и седьмого томов «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова). Комментарии к тексту первой части написаны архимандритом Макарием (Веретенниковым). Во вторую часть входит восьмой том «Истории Русской Церкви», сопровождаемый комментариями о. Владислава Цыпина, архимандрита Макария (Веретенникова) и А. А. Тури-лова, а также справочно-библиографические материалы ко всей книге.

Переводы иноязычных текстов выполнены М. В. Асмусом. Иллюстрации подобраны диаконом Георгием (Мартыновым).

митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга четвертая - Часть первая - История Русской Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240 — 1589) - Отдел второй Состояние Русской Церкви от митрополита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разделения ее на две митрополии (1448 — 1589)

ISBN 5-7302-0772-7

митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга четвертая - Часть вторая - Содержание

Вступление

Глава I. Митрополит Иона; самостоятельность Русской Церкви и разделение ее на две митрополии

1. Иона — до поставления его в митрополита

2. Поставление Ионы в митрополита

3. Самостоятельность Русской Церкви и возведение ее на степень первой митрополии:

4. Соединение под властию митрополита Ионы всех епархий, восточнорусских и литовских, и попечение его о последних

5. Участие митрополита Ионы в делах гражданских

Глава II. Митрополия Восточнорусская, или Московская: ее первосвятители и ход главнейших в ней событий

I. Три первые митрополита в княжение Иоанна II

1. Феодосий

2. Филипп I

3. Геронтий

II. Два последние митрополита в княжение Иоанна III

1. Зосима, последователь ереси жидовствующих

2. Симон

III. Митрополиты в княжение Василия Иоанновича и в малолетство Иоанна IV

1. Варлаам

2. Даниил

3. Иоасаф: его избрание и поставление на митрополию, его действия и насильственное свержение с престола

IV. Митрополит Макарий

1. Его избрание и поставление на митрополию, его предшествовавшее служение Церкви

2. Участие митрополита Макария в делах гражданских и отношение к нему великого князя

3. Церковная деятельность Макария: два Собора о праздниках в честь русских святых

4. Собор Стоглавый и его соборная книга

5. Новые ереси и заблуждения и Соборы на них:

6. Максим Грек в Твери и Сергиевой лавре

7. Кончина митрополита Макария и суждение о нем

V. Остальные митрополиты настоящего периода

1. Афанасий

2. Филипп II

3. Кирилл III - лютость во дни его царя Иоанна; казни новгородцев, в особенности новгородского духовенства и владыки; страшное бедствие в Москве от набега крымского хана; кончина митрополита Кирилла

4. Антоний

5. Дионисий

Глава III. Расширение Московской митрополии и ее епархии

1. Епархии Московской митрополии в начале настоящего периода

2. Приобретения Московской митрополии на севере — в епархии Пермской, новые успехи христианства между зырянами

3. В епархии Новгородской:

4. Приобретения Московской митрополии на востоке и юге; епархия Казанская:

5. Приобретения Московской митрополии на западе:

6. Епархии Московской митрополии под конец настоящего периода

7. Степени этих епархий

8. Пределы этих епархий

Глава IV. Монастыри

I. Монастыри в средней полосе России

II. Монастыри в северной полосе России

III. Различие монастырей и их внутреннее устройство

IV. Нравственное состояние монастырей и монашества

Глава V. Духовная литература

Предварительные сведения об училищах в России, библиотеках, книгопечатании, списывании книг и состоянии просвещения в народе и духовенстве

I. Духовная литература настоящего периода до борьбы с жидовствующими

II. Духовная литература во время борьбы с жидовствущими

1. Новгородский архиепископ Геннадий и его Библия

2. Преподобный Иосиф Волоколамский и его «Просветитель»

3. Другие сочинения преподобного Иосифа Волоколамского:

4. Писатели, бывшие или сторонниками преподобного Иосифа, или его противниками:

5. Послания других писателей:

6. Жития святых

III. Духовная литература во дни Максима Грека и митрополита Даниила

1. Максим Грек: его переводы и исправления книг

2. Его сочинения:

3. Митрополит Даниил и его «Соборник»

4. Другой сборник сочинений Даниила:

5. Сочинения Даниила, встречающиеся порознь в разных рукописях:

6. Суждение о Данииле как писателе

7. Другие писатели того времени

IV. Духовная литература при митрополите Макарии и после него до конца настоящего периода:

1. Значение митрополита Макария как литературного деятеля

2. Его сочинения

3. Его Чети-Минеи

4. Его влияние на современную литературу; жития святых, написанные по его поручению, благословению и вообще под его влиянием:

5. Поп Сильвестр и Домострой

6. Два послания Сильвестра к князю Шуйскому-Горбатому

7. Новгородский архиепископ Феодосий и его послания

8. Инок Зиновий и его «Истины показание»

9. Другое полемическое сочинение, приписываемое Зиновию — «Послание многословное»:

10. Жития святых, написанные под конец настоящего периода

11. Путешествие ко святым местам купца Трифона Коробейникова

Примечания

Приложения

1. Послание митрополита Ионы к литовским епископам о непризнавании лжемитрополита Григория

2. « Рукописание Даниила епископа», Владимирского

3. «Начало паскалии преложно на осмую тысящу лет» Геннадия, архиепископа Новгородского

Комментарии

митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга четвертая - Часть вторая - От редакции

События церковной и государственной истории XV-XVI вв. на многие века определили ход дальнейшей жизни России и Русской Церкви. В самом начале этого периода, в 1458—1461 гг., произошло разделение Русской митрополии на две: Восточнорусскую, или Московскую, и Западнорусскую, или Киевскую (Литовскую). Лишь спустя два столетия, в 1687 г., после присоединения Малороссии к России, актом Константинопольского патриарха Дионисия была подтверждена зависимость Киевской митрополии от Московского патриархата.

В 1453 г. под ударами турок османов пал Константинополь, православная Византийская империя прекратила свое существование. Вскоре турки завоевывают Сербию (1459), Албанию (1468) и другие православные страны. Русь остается единственной в мире православной державой. В конце XV столетия происходит окончательное свержение золотоордынского ига на Руси, а в 1547 г. великий князь московский Иоанн IV венчается на царство.

Укрепление Русского государства, стремление власти к единодержавию, борьба великих князей с вечевым Новгородом, удельными князьями и расширение державных пределов на севере и востоке, окончательное покорение астраханских и казанских земель — все это государственное строительство происходило с благословения Русской Церкви и под ее попечением. Избрание Русского митрополита Собором русских епископов по воле великого князя крепко связало власть церковную и великокняжескую. Русские митрополиты этого времени поддерживали движение к объединению и укреплению государства. Эти требования светской власти не казались Церкви чрезмерными, а положение, при котором великий князь, а позже царь, активно вмешивался в дела церковные, не было для христиан XV—XVI вв. ни в коей мере унизительно. Ибо в эпоху, когда Русь осталась одна во враждебном окружении мусульман и католиков, не духовенство только, а вся паства Русской Церкви, весь народ православный, и прежде всего царь, стали хранителями истинной веры.

И потому ни одно событие, будь то покорение Новгорода, тяготевшего к католической Литве, или брак великого князя Иоанна III с царевной Софией, породнивший династию Рюриковичей с угасавшим греческим императорским родом Палеологов, или завоевание Казани — ничто не совершалось без благословения Церкви и ее помощи. По мнению С. М. Соловьева, учреждение, например, архиепископской кафедры в Казани и прибытие туда святителя Гурия, явилось «завершением покорения Казани: великого подвига, совершенного для торжества христианства над мусульманством».

Но когда власть светская восставала против законов христианской жизни, когда государь забывал о своем долге христианина и хранителя православия, Церковь возвышала свой голос, и ее первосвятители смело заступались за невинных и обличали нечестивых, пополняя собою, как святитель Филипп, сонм мучеников за веру православную.

В эти годы Русская Церковь дала России множество учителей и святителей, преподобных подвижников и аскетов, начинателей и устроителей новых обителей. Учреждались и росли монастыри на просвещенных евангельской истиной северных и восточных окраинах, по всей земле возводились новые храмы и часовни. Особое значение приобрели распространение и утверждение в обителях строгого монашеского устава, укрепление христианской нравственности, богослужебной дисциплины.

Но в то же время Русской Церкви пришлось выдержать натиск ереси жидовствующих, грозившей погубить чистоту православного вероучения, внести смятение и разлад в православный мир.

Святитель Геннадий Новгородский и преподобный Иосиф Волоцкий разоблачили еретиков. На Соборе 1504 г. ересь жидовствующих была осуждена и подвигом преподобных отцов наших вера православная была сохранена в чистоте и невредимости.

Не меньшее значения для нашей Церкви имел вопрос о богослужебных книгах и их исправлении. Об этом ясно свидетельствуют и труд преподобного Максима Грека, ставший предметом обсуждения на нескольких Соборах, и его трагическая судьба, и определения Стоглавого Собора 1551 г. об исправлении книг.

Великим событием явились и Соборы 1547 и 1549 гг., на которых тщанием святителя Макария, митрополита Московского, были причислены к лику святых митрополит Московский Иона, Новгородские святители Иоанн, Иона, Евфимий, Никита и Нифонт, благоверные князья Александр Невский, Всеволод Псковский и Михаил Тверской, преподобные Пафнутий Боровский, Макарий Калязинский, Александр Свирский, Никон Радонежский, Савва Сторожевский и другие. Их трудами и подвижничеством многих иных святых, воссиявших в Русской земле, укрепилась Русская Церковь.

митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга четвертая - Часть вторая

ISBN 5-7302-0823-5

митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга четвертая - Часть вторая - Содержание

Глава VI. Богослужение

I. Святые храмы, иконы, кресты, колокола

1. Замечательнейшие храмы:

2. Число храмов в разных городах России

3. Храмы обетные и теплые

4. Храмы соборные и число их в Новгороде, Пскове и Москве

5. Известные иконописцы, состояние иконописания и распоряжения церковной власти относительно иконописания

6. Древние иконы, приносившиеся в Москву для обновления

7. Иконы чудотворные и новоявленные

8. Принесение икон в Москву из покоренных городов

9. Резные иконы и кресты

10. Форма или виды крестов

11. Колокола

II. Новые праздники в России, новые церковные службы и обряды и изменения в церковном пении

1. Число новых праздников

2. Праздники в честь русских святых, установленные

3. Праздники в честь святых икон и в память отечественных событий

4. День всеобщей панихиды

5. Церковные службы и песнопения, составленные

6. Достоинство этих служб и песнопений

7. Новые обряды:

8. Новые крестные ходы в Москве, установленные Стоглавым Собором

9. В чем состояли изменения в церковном пении

III. Церковно-богослужебные книги и священнодействия:

1. Разности в богослужебных книгах

2. Погрешности в них

3. Попытки к исправлению и предотвращению таких погрешностей:

4. Погрешности и неисправности при совершении священнодействий

5. Меры против этого Стоглавого Собора

6. Разности в священнодействиях и обрядах

IV. Двуперстие для крестного знамения и благословения и сугубая аллилуйя:

1. Постановление Стоглавого Собора о двуперстии для крестного знамения и благословения

2. Действительно ли это постановление принадлежит Стоглавому Собору

3. Когда появилось у нас такое перстосложение для крестного знамения и благословения:

4. Следы учения о двуперстии и употребления его в первой половине XVI в

5. Возведение учения о двуперстии на степень догмата Стоглавым Собором

6. Распространение этого учения после Стоглавого Собора и свидетельства об употреблении тогда русскими троеперстия для крестного знамения

7. Первые следы у нас сугубой аллилуйи в XIV—XV в. и первые обличения против нее; послание митрополита Фотия в Псков об аллилуйе

8. Ревнование преподобного Евфросина Псковского о сугубой аллилуйе, его споры о ней с псковским духовенством и послание неизвестного против нее во второй половине XV в

9. Послание к архиепископу Новгородскому Геннадию Димитрия-толмача об аллилуйе и новый ревнитель сугубой аллилуйи — безыменный списатель жития преподобного Евфросина в начале XVI в

10. Мнение Максима Грека о сугубой аллилуйе; житие преподобного Евфросина, составленное пресвитером Василием в 1547 г.; служба преподобному Евфросину с восхвалением сугубой аллилуйи и возведение ее на степень догмата Стоглавым Собором

Глава VII. Церковное право

I. Законы, которыми руководствовалась Церковь:

1. Кормчая книга: в каком виде она у нас употреблялась

2. Другие канонические сборники, греческие и русские

3. Правила и узаконения русских Соборов, иерархов и князей

II. Церковное управление и суд:

1. Ведомство церковного управления и суда

2. Высшая правительственная и судебная власть в Церкви — Соборы

3. Пространство власти митрополита

4. Власть епархиальных архиереев

6. Епархиальное управление:

7. Епархиальный суд:

8. Пошлины по епархиальному управлению и суду:

9. Церковные принты и монастыри, освобождавшиеся от епархиального суда и пошлин

10. Миряне, освобождавшиеся от церковных пошлин

III. Церковные владения: недвижимые имущества и крестьяне

1. Кому принадлежали эти владения, их разные виды и способы приобретения:

2. Попытки к отобранию и ограничению церковных владений:

3. Как владела Церковь своими имениями и крестьянами, особенности этого владения и служебные лица, которым поручалось заведывание церковными имениями и крестьянами

4. Управление церковными имениями и крестьянами

3. Суд над церковными крестьянами и по тяжбам о церковных имениях

6. Как пользовались духовные владельцы своими владениями

7. Личные повинности и оброки церковных крестьян духовным землевладельцам и их приказчикам

8. Ограничение власти духовных землевладельцев над их имениями и крестьянами; повинности и оброки этих крестьян государству

IV. Содержание духовенства

1. Источники для содержания и доходы

2. Употребление духовными лицами своих доходов

Глава VIII. Вера и нравственность

I. Приверженность русских к своей вере и слабые о ней познания; примеры обширных познаний о вере и недостатки этих познаний

1. Вредное влияние подложных сочинений и отреченных книг на религиозное сознание — господство всякого рода суеверий в народе и духовенстве

2. Увлечение лиц духовных и мирян ересью жидовствующих и другими

II. Приверженность русских к обрядовой стороне своей веры, их почтение, уважение, любовь - Крайности, до каких простиралась эта привязанность к обрядам и вредные от нее последствия в области веры

III. Вредные последствия от излишней привязанности к обрядам в области нравственности; примеры истинного благочестия и господство благочестия внешнего, фарисейского

Глава IX. Отношение Восточнорусской Церкви к другим Церквам и исповеданиям

I. Отношение к православным Церквам Востока и югославянским:

1. Особенное положение Восточнорусской Церкви в кругу этих Церквей и в чем состояли ее сношения с ними

2. Непрерывные пособия этим Церквам из России:

3. Замечание о приходивших к нам за этими пособиями, их «поминки» нашим великим князьям и посылка русских в Царьград для изучения греческого языка

II. Отношение к Церкви Римской:

1. Как смотрели у нас на латинян и их веру

2. Попытки пап и ревнителей папства к совращению русских:

III. Отношение к лютеранам и другим протестантским обществам:

1. Когда и как начали проникать к нам лютеранские идеи и как смотрели у нас вообще на протестантов

2. Беседа царя Ивана Васильевича о вере с пастором Рокитою

3. Сочинение того же государя против Рокиты и в защиту православия

4. Общее замечание об отношении русских к протестантам и другим иноверцам и переход к следующей части

Примечания

Комментарии и справочно-библиографические материалы

Комментарии

Список источников и литературы, использованных высокопреосвященным Макарием в 6—8 томах «Истории Русской Церкви»

Новая литература по истории Русской Православной Церкви 1448—1589 гг

Покров Пресвятой Богородицы над Россией

Святая Русь

Епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви (1448-1589)

Архиереи Русской Православной Церкви (Московской митрополии) (1448-1589)

Монастыри Московской митрополии Русской Православной Церкви, основанные в 1448—1589 гг

Основные события русской церковной и государственной истории (1448-1589)

Указатель имен

Указатель географических, этнических и церковно-административных наименований

Список иллюстраций

Список сокращений

митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга пятая - Период разделения Русской Церкви на две митрополии - История западнорусской, или литовской, митрополии (1458-1596)

ISBN 5-7302-0793-Х

В настоящую книгу входит 9 том «Истории Русской Церкви» высокопреосвященного Макария, митрополита Московского и Коломенского.

митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга пятая - История западнорусской, или литовской, митрополии (1458-1596) - Содержание

Б. Н. Флоря. Митрополит Макарий как историк Западнорусской Церкви

ТОМ 9

Общий взгляд на историю Западнорусской Церкви в настоящий период

Глава I. Борьба православия с латинством и неудачные попытки к унии (1458-1503)

I. Митрополит Григорий Болгарин: первая попытка к унии

II. Митрополит Мисаил: вторая попытка к унии

III. Четыре следующие митрополита

IV. Митрополит Иосиф Болгаринович: третья попытка к унии

V. Общий взгляд на состояние православной Церкви

Глава II. Спокойное состояние православия, лишь изредка нарушавшееся борьбою с латинством, без попыток к унии (1503—1555)

I. Митрополит Иона II

II. Митрополит Иосиф II Солтан

III. Митрополит Иосиф III

IV. Митрополит Макарий II

V. Общий взгляд на состояние православной Церкви

Глава III. Борьба православия с протестантством и иезуитами и новые усиленные попытки к унии (1555—1589)

I. Митрополит Сильвестр Белькевич

II. Митрополит Иона III Протасевич-Островский и Илья Куча

III. Митрополит Онисифор Петрович Девоча

IV. Общий взгляд на состояние православной Церкви

Глава IV. Уния (1589-1596)

I. Как велось дело унии с избрания митрополита Михаила Рагозы до назначения королем епископов Ипатия Потея и Кирилла Терлецкого послами в Рим посреди других дел и событий, совершавшихся тогда в Литовской митрополии

II. Как велось дело унии со времени назначения королем епископов Ипатия Потея и Кирилла Терлецкого послами в Рим до действительного принятия ими унии в Риме

III. Как принята Потеем и Терлецким уния в Риме и как потом она принята и отвергнута в Литве

IV. Общий взгляд на введение унии в Литве

Примечания

Комментарии и справочно-библиографические материалы

Комментарии

Список источников и литературы, использованных высокопреосвященным Макарием в 9 томе «Истории Русской Церкви»

Новая литература по истории Киевской митрополии 1458—1596 гг

Епархии Киевской митрополии (сер. XV— кон. XVI в.)

Архиереи Киевской митрополии 1458—1596 гг

Монастыри Киевской митрополии, основанные в сер. XV— кон. XVI в

Основные события истории Западнорусской Церкви и украинских и белорусских земель в составе великого княжества Литовского и Польского королевства (1458—1596)

Указатель имен

Указатель географических, этнических и церковно-административных наименований

Список иллюстраций

Список сокращений

