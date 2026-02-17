Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - 4 - 5 - 3 книги
История Русской Церкви
Четвертая книга «Истории Русской Церкви» включает в себя шестой, седьмой и восьмой тома одноименного труда Макария, митрополита Московского и Коломенского, посвященные церковной жизни в Восточнорусской митрополии в период с 1448 по 1589 г. Это время автокефалии Русской Церкви или, по оценке митрополита Макария, руководствовавшегося принципом канонической зависимости Русской митрополии от Константинопольского патриарха,— завершающий этап длительного «периода постепенного перехода... к самостоятельности (1240-1589)». Но высокопреосвященный автор замечает, что самостоятельность Русской Церкви в это время «не была еще полная и совершенная».
Четвертая книга издается в двух частях. Первая часть состоит из шестого и седьмого томов «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (Булгакова). Комментарии к тексту первой части написаны архимандритом Макарием (Веретенниковым). Во вторую часть входит восьмой том «Истории Русской Церкви», сопровождаемый комментариями о. Владислава Цыпина, архимандрита Макария (Веретенникова) и А. А. Тури-лова, а также справочно-библиографические материалы ко всей книге.
Переводы иноязычных текстов выполнены М. В. Асмусом. Иллюстрации подобраны диаконом Георгием (Мартыновым).
История Русской Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240 — 1589) - Отдел второй Состояние Русской Церкви от митрополита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разделения ее на две митрополии (1448 — 1589)
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Москва 1996 - 592 с., 625 с. с илл.
ISBN 5-7302-0772-7
В настоящую книгу входят 6—8 тома «Истории Русской Церкви» высокопреосвященного Макария, митрополита Московского и Коломенского. Часть 1 включает в себя 6, 7 тома
История Русской Церкви период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240 — 1589) - Отдел второй Состояние Русской Церкви от митрополита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разделения ее на две митрополии (1448 — 1589) - Содержание
Вступление
Глава I. Митрополит Иона; самостоятельность Русской Церкви и разделение ее на две митрополии
1. Иона — до поставления его в митрополита
2. Поставление Ионы в митрополита
3. Самостоятельность Русской Церкви и возведение ее на степень первой митрополии:
4. Соединение под властию митрополита Ионы всех епархий, восточнорусских и литовских, и попечение его о последних
5. Участие митрополита Ионы в делах гражданских
Глава II. Митрополия Восточнорусская, или Московская: ее первосвятители и ход главнейших в ней событий
I. Три первые митрополита в княжение Иоанна II
1. Феодосий
2. Филипп I
3. Геронтий
II. Два последние митрополита в княжение Иоанна III
1. Зосима, последователь ереси жидовствующих
2. Симон
III. Митрополиты в княжение Василия Иоанновича и в малолетство Иоанна IV
1. Варлаам
2. Даниил
3. Иоасаф: его избрание и поставление на митрополию, его действия и насильственное свержение с престола
IV. Митрополит Макарий
1. Его избрание и поставление на митрополию, его предшествовавшее служение Церкви
2. Участие митрополита Макария в делах гражданских и отношение к нему великого князя
3. Церковная деятельность Макария: два Собора о праздниках в честь русских святых
4. Собор Стоглавый и его соборная книга
5. Новые ереси и заблуждения и Соборы на них:
6. Максим Грек в Твери и Сергиевой лавре
7. Кончина митрополита Макария и суждение о нем
V. Остальные митрополиты настоящего периода
1. Афанасий
2. Филипп II
3. Кирилл III - лютость во дни его царя Иоанна; казни новгородцев, в особенности новгородского духовенства и владыки; страшное бедствие в Москве от набега крымского хана; кончина митрополита Кирилла
4. Антоний
5. Дионисий
Глава III. Расширение Московской митрополии и ее епархии
1. Епархии Московской митрополии в начале настоящего периода
2. Приобретения Московской митрополии на севере — в епархии Пермской, новые успехи христианства между зырянами
3. В епархии Новгородской:
4. Приобретения Московской митрополии на востоке и юге; епархия Казанская:
5. Приобретения Московской митрополии на западе:
6. Епархии Московской митрополии под конец настоящего периода
7. Степени этих епархий
8. Пределы этих епархий
Глава IV. Монастыри
I. Монастыри в средней полосе России
II. Монастыри в северной полосе России
III. Различие монастырей и их внутреннее устройство
IV. Нравственное состояние монастырей и монашества
Глава V. Духовная литература
Предварительные сведения об училищах в России, библиотеках, книгопечатании, списывании книг и состоянии просвещения в народе и духовенстве
I. Духовная литература настоящего периода до борьбы с жидовствующими
II. Духовная литература во время борьбы с жидовствущими
1. Новгородский архиепископ Геннадий и его Библия
2. Преподобный Иосиф Волоколамский и его «Просветитель»
3. Другие сочинения преподобного Иосифа Волоколамского:
4. Писатели, бывшие или сторонниками преподобного Иосифа, или его противниками:
5. Послания других писателей:
6. Жития святых
III. Духовная литература во дни Максима Грека и митрополита Даниила
1. Максим Грек: его переводы и исправления книг
2. Его сочинения:
3. Митрополит Даниил и его «Соборник»
4. Другой сборник сочинений Даниила:
5. Сочинения Даниила, встречающиеся порознь в разных рукописях:
6. Суждение о Данииле как писателе
7. Другие писатели того времени
IV. Духовная литература при митрополите Макарии и после него до конца настоящего периода:
1. Значение митрополита Макария как литературного деятеля
2. Его сочинения
3. Его Чети-Минеи
4. Его влияние на современную литературу; жития святых, написанные по его поручению, благословению и вообще под его влиянием:
5. Поп Сильвестр и Домострой
6. Два послания Сильвестра к князю Шуйскому-Горбатому
7. Новгородский архиепископ Феодосий и его послания
8. Инок Зиновий и его «Истины показание»
9. Другое полемическое сочинение, приписываемое Зиновию — «Послание многословное»:
10. Жития святых, написанные под конец настоящего периода
11. Путешествие ко святым местам купца Трифона Коробейникова
Примечания
Приложения
1. Послание митрополита Ионы к литовским епископам о непризнавании лжемитрополита Григория
2. « Рукописание Даниила епископа», Владимирского
3. «Начало паскалии преложно на осмую тысящу лет» Геннадия, архиепископа Новгородского
Комментарии
История Русской Церкви период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240 — 1589) - Отдел второй Состояние Русской Церкви от митрополита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разделения ее на две митрополии (1448 — 1589) - От редакции
События церковной и государственной истории XV-XVI вв. на многие века определили ход дальнейшей жизни России и Русской Церкви. В самом начале этого периода, в 1458—1461 гг., произошло разделение Русской митрополии на две: Восточнорусскую, или Московскую, и Западнорусскую, или Киевскую (Литовскую). Лишь спустя два столетия, в 1687 г., после присоединения Малороссии к России, актом Константинопольского патриарха Дионисия была подтверждена зависимость Киевской митрополии от Московского патриархата.
В 1453 г. под ударами турок османов пал Константинополь, православная Византийская империя прекратила свое существование. Вскоре турки завоевывают Сербию (1459), Албанию (1468) и другие православные страны. Русь остается единственной в мире православной державой. В конце XV столетия происходит окончательное свержение золотоордынского ига на Руси, а в 1547 г. великий князь московский Иоанн IV венчается на царство.
Укрепление Русского государства, стремление власти к единодержавию, борьба великих князей с вечевым Новгородом, удельными князьями и расширение державных пределов на севере и востоке, окончательное покорение астраханских и казанских земель — все это государственное строительство происходило с благословения Русской Церкви и под ее попечением. Избрание Русского митрополита Собором русских епископов по воле великого князя крепко связало власть церковную и великокняжескую. Русские митрополиты этого времени поддерживали движение к объединению и укреплению государства. Эти требования светской власти не казались Церкви чрезмерными, а положение, при котором великий князь, а позже царь, активно вмешивался в дела церковные, не было для христиан XV—XVI вв. ни в коей мере унизительно. Ибо в эпоху, когда Русь осталась одна во враждебном окружении мусульман и католиков, не духовенство только, а вся паства Русской Церкви, весь народ православный, и прежде всего царь, стали хранителями истинной веры.
И потому ни одно событие, будь то покорение Новгорода, тяготевшего к католической Литве, или брак великого князя Иоанна III с царевной Софией, породнивший династию Рюриковичей с угасавшим греческим императорским родом Палеологов, или завоевание Казани — ничто не совершалось без благословения Церкви и ее помощи. По мнению С. М. Соловьева, учреждение, например, архиепископской кафедры в Казани и прибытие туда святителя Гурия, явилось «завершением покорения Казани: великого подвига, совершенного для торжества христианства над мусульманством».
Но когда власть светская восставала против законов христианской жизни, когда государь забывал о своем долге христианина и хранителя православия, Церковь возвышала свой голос, и ее первосвятители смело заступались за невинных и обличали нечестивых, пополняя собою, как святитель Филипп, сонм мучеников за веру православную.
В эти годы Русская Церковь дала России множество учителей и святителей, преподобных подвижников и аскетов, начинателей и устроителей новых обителей. Учреждались и росли монастыри на просвещенных евангельской истиной северных и восточных окраинах, по всей земле возводились новые храмы и часовни. Особое значение приобрели распространение и утверждение в обителях строгого монашеского устава, укрепление христианской нравственности, богослужебной дисциплины.
Но в то же время Русской Церкви пришлось выдержать натиск ереси жидовствующих, грозившей погубить чистоту православного вероучения, внести смятение и разлад в православный мир.
Святитель Геннадий Новгородский и преподобный Иосиф Волоцкий разоблачили еретиков. На Соборе 1504 г. ересь жидовствующих была осуждена и подвигом преподобных отцов наших вера православная была сохранена в чистоте и невредимости.
Не меньшее значения для нашей Церкви имел вопрос о богослужебных книгах и их исправлении. Об этом ясно свидетельствуют и труд преподобного Максима Грека, ставший предметом обсуждения на нескольких Соборах, и его трагическая судьба, и определения Стоглавого Собора 1551 г. об исправлении книг.
Великим событием явились и Соборы 1547 и 1549 гг., на которых тщанием святителя Макария, митрополита Московского, были причислены к лику святых митрополит Московский Иона, Новгородские святители Иоанн, Иона, Евфимий, Никита и Нифонт, благоверные князья Александр Невский, Всеволод Псковский и Михаил Тверской, преподобные Пафнутий Боровский, Макарий Калязинский, Александр Свирский, Никон Радонежский, Савва Сторожевский и другие. Их трудами и подвижничеством многих иных святых, воссиявших в Русской земле, укрепилась Русская Церковь.
История Русской Церкви период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240 — 1589) - Отдел второй Состояние Русской Церкви от митрополита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разделения ее на две митрополии (1448 — 1589)
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Москва 1996 - 440 с.
ISBN 5-7302-0823-5
Во вторую часть включены 8 том «Истории Русской Церкви», комментарии и справочно-библиографические материалы.
История Русской Церкви период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240 — 1589) - Отдел второй Состояние Русской Церкви от митрополита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разделения ее на две митрополии (1448 — 1589) - Содержание
Глава VI. Богослужение
I. Святые храмы, иконы, кресты, колокола
1. Замечательнейшие храмы:
2. Число храмов в разных городах России
3. Храмы обетные и теплые
4. Храмы соборные и число их в Новгороде, Пскове и Москве
5. Известные иконописцы, состояние иконописания и распоряжения церковной власти относительно иконописания
6. Древние иконы, приносившиеся в Москву для обновления
7. Иконы чудотворные и новоявленные
8. Принесение икон в Москву из покоренных городов
9. Резные иконы и кресты
10. Форма или виды крестов
11. Колокола
II. Новые праздники в России, новые церковные службы и обряды и изменения в церковном пении
1. Число новых праздников
2. Праздники в честь русских святых, установленные
3. Праздники в честь святых икон и в память отечественных событий
4. День всеобщей панихиды
5. Церковные службы и песнопения, составленные
6. Достоинство этих служб и песнопений
7. Новые обряды:
8. Новые крестные ходы в Москве, установленные Стоглавым Собором
9. В чем состояли изменения в церковном пении
III. Церковно-богослужебные книги и священнодействия:
1. Разности в богослужебных книгах
2. Погрешности в них
3. Попытки к исправлению и предотвращению таких погрешностей:
4. Погрешности и неисправности при совершении священнодействий
5. Меры против этого Стоглавого Собора
6. Разности в священнодействиях и обрядах
IV. Двуперстие для крестного знамения и благословения и сугубая аллилуйя:
1. Постановление Стоглавого Собора о двуперстии для крестного знамения и благословения
2. Действительно ли это постановление принадлежит Стоглавому Собору
3. Когда появилось у нас такое перстосложение для крестного знамения и благословения:
4. Следы учения о двуперстии и употребления его в первой половине XVI в
5. Возведение учения о двуперстии на степень догмата Стоглавым Собором
6. Распространение этого учения после Стоглавого Собора и свидетельства об употреблении тогда русскими троеперстия для крестного знамения
7. Первые следы у нас сугубой аллилуйи в XIV—XV в. и первые обличения против нее; послание митрополита Фотия в Псков об аллилуйе
8. Ревнование преподобного Евфросина Псковского о сугубой аллилуйе, его споры о ней с псковским духовенством и послание неизвестного против нее во второй половине XV в
9. Послание к архиепископу Новгородскому Геннадию Димитрия-толмача об аллилуйе и новый ревнитель сугубой аллилуйи — безыменный списатель жития преподобного Евфросина в начале XVI в
10. Мнение Максима Грека о сугубой аллилуйе; житие преподобного Евфросина, составленное пресвитером Василием в 1547 г.; служба преподобному Евфросину с восхвалением сугубой аллилуйи и возведение ее на степень догмата Стоглавым Собором
Глава VII. Церковное право
I. Законы, которыми руководствовалась Церковь:
1. Кормчая книга: в каком виде она у нас употреблялась
2. Другие канонические сборники, греческие и русские
3. Правила и узаконения русских Соборов, иерархов и князей
II. Церковное управление и суд:
1. Ведомство церковного управления и суда
2. Высшая правительственная и судебная власть в Церкви — Соборы
3. Пространство власти митрополита
4. Власть епархиальных архиереев
6. Епархиальное управление:
7. Епархиальный суд:
8. Пошлины по епархиальному управлению и суду:
9. Церковные принты и монастыри, освобождавшиеся от епархиального суда и пошлин
10. Миряне, освобождавшиеся от церковных пошлин
III. Церковные владения: недвижимые имущества и крестьяне
1. Кому принадлежали эти владения, их разные виды и способы приобретения:
2. Попытки к отобранию и ограничению церковных владений:
3. Как владела Церковь своими имениями и крестьянами, особенности этого владения и служебные лица, которым поручалось заведывание церковными имениями и крестьянами
4. Управление церковными имениями и крестьянами
3. Суд над церковными крестьянами и по тяжбам о церковных имениях
6. Как пользовались духовные владельцы своими владениями
7. Личные повинности и оброки церковных крестьян духовным землевладельцам и их приказчикам
8. Ограничение власти духовных землевладельцев над их имениями и крестьянами; повинности и оброки этих крестьян государству
IV. Содержание духовенства
1. Источники для содержания и доходы
2. Употребление духовными лицами своих доходов
Глава VIII. Вера и нравственность
I. Приверженность русских к своей вере и слабые о ней познания; примеры обширных познаний о вере и недостатки этих познаний
1. Вредное влияние подложных сочинений и отреченных книг на религиозное сознание — господство всякого рода суеверий в народе и духовенстве
2. Увлечение лиц духовных и мирян ересью жидовствующих и другими
II. Приверженность русских к обрядовой стороне своей веры, их почтение, уважение, любовь - Крайности, до каких простиралась эта привязанность к обрядам и вредные от нее последствия в области веры
III. Вредные последствия от излишней привязанности к обрядам в области нравственности; примеры истинного благочестия и господство благочестия внешнего, фарисейского
Глава IX. Отношение Восточнорусской Церкви к другим Церквам и исповеданиям
I. Отношение к православным Церквам Востока и югославянским:
1. Особенное положение Восточнорусской Церкви в кругу этих Церквей и в чем состояли ее сношения с ними
2. Непрерывные пособия этим Церквам из России:
3. Замечание о приходивших к нам за этими пособиями, их «поминки» нашим великим князьям и посылка русских в Царьград для изучения греческого языка
II. Отношение к Церкви Римской:
1. Как смотрели у нас на латинян и их веру
2. Попытки пап и ревнителей папства к совращению русских:
III. Отношение к лютеранам и другим протестантским обществам:
1. Когда и как начали проникать к нам лютеранские идеи и как смотрели у нас вообще на протестантов
2. Беседа царя Ивана Васильевича о вере с пастором Рокитою
3. Сочинение того же государя против Рокиты и в защиту православия
4. Общее замечание об отношении русских к протестантам и другим иноверцам и переход к следующей части
Примечания
Комментарии и справочно-библиографические материалы
Комментарии
Список источников и литературы, использованных высокопреосвященным Макарием в 6—8 томах «Истории Русской Церкви»
Новая литература по истории Русской Православной Церкви 1448—1589 гг
Покров Пресвятой Богородицы над Россией
Святая Русь
Епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви (1448-1589)
Архиереи Русской Православной Церкви (Московской митрополии) (1448-1589)
Монастыри Московской митрополии Русской Православной Церкви, основанные в 1448—1589 гг
Основные события русской церковной и государственной истории (1448-1589)
Указатель имен
Указатель географических, этнических и церковно-административных наименований
Список иллюстраций
Список сокращений
Книга пятая - Период разделения Русской Церкви на две митрополии - История западнорусской, или литовской, митрополии (1458-1596)
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Москва 1996 - 560 с., 591 с илл.
ISBN 5-7302-0793-Х
В настоящую книгу входит 9 том «Истории Русской Церкви» высокопреосвященного Макария, митрополита Московского и Коломенского.
История западнорусской, или литовской, митрополии (1458-1596) - Содержание
Б. Н. Флоря. Митрополит Макарий как историк Западнорусской Церкви
ТОМ 9
Общий взгляд на историю Западнорусской Церкви в настоящий период
Глава I. Борьба православия с латинством и неудачные попытки к унии (1458-1503)
I. Митрополит Григорий Болгарин: первая попытка к унии
II. Митрополит Мисаил: вторая попытка к унии
III. Четыре следующие митрополита
IV. Митрополит Иосиф Болгаринович: третья попытка к унии
V. Общий взгляд на состояние православной Церкви
Глава II. Спокойное состояние православия, лишь изредка нарушавшееся борьбою с латинством, без попыток к унии (1503—1555)
I. Митрополит Иона II
II. Митрополит Иосиф II Солтан
III. Митрополит Иосиф III
IV. Митрополит Макарий II
V. Общий взгляд на состояние православной Церкви
Глава III. Борьба православия с протестантством и иезуитами и новые усиленные попытки к унии (1555—1589)
I. Митрополит Сильвестр Белькевич
II. Митрополит Иона III Протасевич-Островский и Илья Куча
III. Митрополит Онисифор Петрович Девоча
IV. Общий взгляд на состояние православной Церкви
Глава IV. Уния (1589-1596)
I. Как велось дело унии с избрания митрополита Михаила Рагозы до назначения королем епископов Ипатия Потея и Кирилла Терлецкого послами в Рим посреди других дел и событий, совершавшихся тогда в Литовской митрополии
II. Как велось дело унии со времени назначения королем епископов Ипатия Потея и Кирилла Терлецкого послами в Рим до действительного принятия ими унии в Риме
III. Как принята Потеем и Терлецким уния в Риме и как потом она принята и отвергнута в Литве
IV. Общий взгляд на введение унии в Литве
Примечания
Комментарии и справочно-библиографические материалы
Комментарии
Список источников и литературы, использованных высокопреосвященным Макарием в 9 томе «Истории Русской Церкви»
Новая литература по истории Киевской митрополии 1458—1596 гг
Епархии Киевской митрополии (сер. XV— кон. XVI в.)
Архиереи Киевской митрополии 1458—1596 гг
Монастыри Киевской митрополии, основанные в сер. XV— кон. XVI в
Основные события истории Западнорусской Церкви и украинских и белорусских земель в составе великого княжества Литовского и Польского королевства (1458—1596)
Указатель имен
Указатель географических, этнических и церковно-административных наименований
Список иллюстраций
Список сокращений
История Русской Церкви - 6 - 7 - Макарий - Булгаков
No comments yet. Be the first!