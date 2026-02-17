История Русской Церкви
В шестую книгу настоящего издания вошли десятый и одиннадцатый тома «Истории Русской Церкви» преосвященного Макария, митрополита Московского и Коломенского. Десятым томом открывается третий период истории Русской Церкви — период ее самостоятельности, который, согласно периодизации митрополита Макария, разделяется на два отдела: время патриаршества в России (1589—1720) и время синодального управления. Публикуемые в этой книге два тома охватывают период с конца 80-х гг. XVI в. до 1652 г. Автором охвачен широкий круг конкретных тем и вопросов, имеющих отношение к истории Церкви. Не все они раскрыты с одинаковой полнотой и подробностью, чего и нельзя требовать от работы общего характера. Но в совокупности они дают довольно полную картину жизни Русской Церкви в данный период. Многие из рассмотренных здесь сюжетов стали в дальнейшем предметом специальных исследований.
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга шестая - Период самостоятельности Русской Церкви (1589-1881) - Патриаршество в России (1589-1720) - Отдел первый Патриаршество Московское и всея Великий Россия и Западнорусская митрополия (1589-1654)
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
Москва 1996 - 800 с., 833 с. с илл.
ISBN 5-7302-0814-6
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга шестая - Период самостоятельности Русской Церкви (1589-1881) - Патриаршество в России (1589-1720) - Отдел первый Патриаршество Московское и всея Великий Россия и Западнорусская митрополия (1589-1654) - Содержание
От редакции
М. В. Дмитриев. Основные проблемы истории Киевской митрополии в 1-й половине XVII в
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД ЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (1589-1881). ПАТРИАРШЕСТВО В РОССИИ (1589-1720)
ТОМ 10
Общий взгляд на период самостоятельности Русской Церкви
Учреждение патриаршества в России
ОТДЕЛ I. ПАТРИАРШЕСТВО МОСКОВСКОЕ И ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ РОССИИ И ЗАПАДНОРУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ (1589-1654)
-
Глава I. Три первые патриарха в Москве и междупатриаршество
- Глава II. Западнорусская митрополия в борьбе с униею, под гнетом униатских митрополитов. Положение православия и унии в Западнорусской митрополии и характер борьбы между ними
ТОМ 11
-
Глава III. Патриарх Московский Филарет и два его преемника
-
Глава IV. Западнорусская митрополия в борьбе с униею, под управлением православных митрополитов
-
I. Иерусалимский патриарх Феофан и восстановление им западнорусской иерархии
-
II. Митрополит Иов Борецкий
-
III. Митрополит Исаия Копинский
-
IV. Митрополит Петр Могила
-
V. Общий взгляд на состояние Западнорусской митрополии
Примечания
Комментарии и справочно-библиографические материалы
Комментарии
Список источников и литературы, использованных высокопреосвященным Макарием в 10 и 11 томах «Истории Русской Церкви»
-
Покров Пресвятой Богородицы над Россией
-
Святая Русь
-
Епархии Русской Православной Церкви (1589—1652)
-
Архиереи Русской Православной Церкви (1589—1652)
-
Монастыри Русской Православной Церкви
-
Основные события русской церковной и государственной истории (1589—1652)
Указатель имен
Указатель географических, этнических и церковно-административных наименований
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга шестая - Период самостоятельности Русской Церкви (1589-1881) - Патриаршество в России (1589-1720) - Отдел первый Патриаршество Московское и всея Великий Россия и Западнорусская митрополия (1589-1654) - От редакции
Десятому тому предпослан специальный раздел об учреждении патриаршества в России, знаменательнейшем событии в истории Русской Церкви; им завершается длительный период перехода Русской Церкви к самостоятельности (1240—1589). Это событие не было обойдено вниманием предшествующих историков — авторов обобщающих трудов по истории России и Русской Церкви. В 50-х гг. XIX в. были опубликованы две статьи на эту тему1. Почти одновременно с десятым томом, но несколько ранее вышла книга П. Ф. Николаевского, которая, впрочем, осталась неизвестной митрополиту Макарию во время его работы над этим томом. Наряду с книгой П. Ф. Николаевского, данный раздел десятого тома, основанный на серьезной источниковой базе, является одним из первых монографических исследований вопроса. Здесь использованы все известные в то время источники, в том числе и архивные. Автор рассматривает учреждение патриаршества как закономерное и исторически обусловленное событие, а не как факт текущей политики и политической борьбы, к чему склонялись многие светские историки. Идея патриаршества возникла не неожиданно, а естественно выросла из всей предшествующей истории Московской митрополии, явилась результатом осознания растущего значения Российского государства и несоответствия действительного положения Русской Церкви и ее иерархии тому месту, которое она занимала среди других православных Церквей.
В последующее время исследователи неоднократно обращались к этой теме. Были открыты новые источники — прежде всего, найденные и опубликованные в 1899 г. А. А. Дмитриевским мемуары архиепископа Элас-сонского Арсения. Из специальных работ следует отметить фундаментальное исследование А. Я. Шпакова, в котором наиболее полно раскрыты причины и исторические предпосылки учреждения патриаршества в России. Но новооткрытые источники и исследования других авторов не только не поколебали основные выводы и оценки митрополита Макария, но и подкрепили их.
Основную часть десятого тома занимает описание событий Смутного времени. Здесь особенно ярко проявилась принципиальная позиция митрополита Макария, его убежденность в необходимости рассматривать историю Русской Церкви в органической связи государства, общества и народа. Смутное время, наступившее вскоре после учреждения патриаршества и поставившее Россию на грань национальной катастрофы, выявило общность судеб Церкви, государства, всей нации. Борьба за национальную независимость против иноземных интервентов была одновременно и борьбой за православие. Автором убедительно показана роль Русской Церкви в национально-освободительной борьбе, в которой она предстает не только ее вдохновителем, но и организатором. В центре внимания автора — подвижническая деятельность святителя Гермогена, его роль в организации народных сил.
Обращаясь к событиям внутрицерковной жизни, митрополит Макарий большое внимание в обоих томах уделяет книгопечатанию и исправлению богослужебных книг. В частности, он подробно излагает дело справщиков архимандрита Дионисия, инока Арсения Глухого и священника Ивана Наседки, возникшее в период междупатриаршества в начале XVII в. При этом высокопреосвященный историк знакомит читателя с содержанием полемических произведений, связанных с этим делом.
В одиннадцатом томе заметное место уделено проблеме отношения Церкви к другим вероисповеданиям. Это, прежде всего, вопросы, рассматривавшиеся на Соборах при патриархе Филарете, о перекрещивании католиков.
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга седьмая - Период самостоятельности Русской Церкви (1589-1881) - Патриаршество в России (1589-1720) - Отдел второй - Патриаршество Московское и всея великия, и малыя, и Белыя России — воссоединение западнорусской церкви с восточнорусскою
Москва 1996 - 672 с., 704 с. с илл.
ISBN 5-7302-0773-5
митрополит Макарий - Булгаков - История Русской Церкви - Книга седьмая - Период самостоятельности Русской Церкви (1589-1881) - Патриаршество в России (1589-1720) - Отдел второй - Патриаршество Московское и всея великия, и малыя, и Белыя России — воссоединение западнорусской церкви с восточнорусскою - Содержание
От редакции
Д. М. Шаховской. Митрополит Макарий как церковный мыслитель и историк
ОТДЕЛ ВТОРОЙ
ПАТРИАРШЕСТВО МОСКОВСКОЕ И ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ, И МАЛЫЯ, И БЕЛЫ Я РОССИИ — ВОССОЕДИНЕНИЕ ЗАПАДНОРУССКОЙ ЦЕРКВИ С ВОСТОЧНОРУССКОЮ
Глава I. Патрирх Никон — до оставления им кафедры: время управления его Церковью
-
I. Начало воссоединения Западнорусской Церкви с Восточнорусскою, и насколько участвовал в этом деле патриарх Никон
-
II. Патриарх Никон в деле исправления церковных книг и обрядов, и начало русского раскола, именующего себя старообрядством
-
III. Патриарх Никон в его стремлениях к утверждению независимости Русской Церкви и патриаршей в ней власти, и три основанные им монастыря
- IV. Патриарх Никон во всех прочих делах его служения Русской Церкви и оставление им патриаршей кафедры
Глава II. Патриарх Никон до его низложения и время междупатриаршества
-
I. Положение патриарха Никона по оставлении им кафедры и смуты от него и из-за него в Москве
-
II. Нестроения и смуты в Западнорусской митрополии
- III. Первые распространители русского раскола и меры против них православной Церкви
Глава III. Большой Собор в Москве, низложение патриарха Никона и новый патриарх Иоасаф II
-
I. Суд над Никоном и его низложение
- II. Патриарх Иоасаф II и деяния Большого Собора при участии патриарха Иоасафа, изложенные в книге соборных деяний
Примечания
Комментарии
Приложения и справочно-библиографические материалы
-
Д. Ф. Полознев. Московский патриарх Иоасаф II, Питирим, Иоаким и Адриан
-
Н. В. Синицына. Из истории русского раскола
-
С. Г. Яковенко. Западнорусская Церковь последней трети XVII века
-
Список источников и литературы, использованных высокопреосвященным Макарием в 12 томе «Истории Русской Церкви»
-
Новая литература по истории Московского патриархата (1589—1700)
-
Новая литература по истории Киевской митрополии (1596—1700)
-
Издания трудов Макария, митрополита Московского и Коломенского
-
Покров Пресвятой Богородицы над Россией
-
Святая Русь
-
Епархии Русской Православной Церкви (1650—1700)
-
Архиереи Русской Православной Церкви (1652—1700)
-
Монастыри Русской Православной Церкви (1650—1700)
-
Основные события русской церковной и государственной истории
Указатель имен
Указатель географических, этнических и церковно-административных наименований
Список иллюстраций
Список сокращений
Спасибо за то что выложили этот многотомный труд. Очень не просто сегодня купить оригинал данной книги. Что тут добавить классическая история РПЦ. Практически все последующие работы Православных историков сморятся именно на этом труде.