ISBN 5-7302-0814-6

В шестую книгу многотомного юбилейного издания «История Русской Церкви» высокопреосвященного Макария, митрополита Московского и Коломенского, вошли 10, 11 тома его «Истории Русской Церкви», посвященные истории Московского патриархата и Западнорусской митрополии в 1589-1652 гг.

Десятому тому предпослан специальный раздел об учреждении патриаршества в России, знаменательнейшем событии в истории Русской Церкви; им завершается длительный период перехода Русской Церкви к самостоятельности (1240—1589). Это событие не было обойдено вниманием предшествующих историков — авторов обобщающих трудов по истории России и Русской Церкви. В 50-х гг. XIX в. были опубликованы две статьи на эту тему1. Почти одновременно с десятым томом, но несколько ранее вышла книга П. Ф. Николаевского, которая, впрочем, осталась неизвестной митрополиту Макарию во время его работы над этим томом. Наряду с книгой П. Ф. Николаевского, данный раздел десятого тома, основанный на серьезной источниковой базе, является одним из первых монографических исследований вопроса. Здесь использованы все известные в то время источники, в том числе и архивные. Автор рассматривает учреждение патриаршества как закономерное и исторически обусловленное событие, а не как факт текущей политики и политической борьбы, к чему склонялись многие светские историки. Идея патриаршества возникла не неожиданно, а естественно выросла из всей предшествующей истории Московской митрополии, явилась результатом осознания растущего значения Российского государства и несоответствия действительного положения Русской Церкви и ее иерархии тому месту, которое она занимала среди других православных Церквей.

В последующее время исследователи неоднократно обращались к этой теме. Были открыты новые источники — прежде всего, найденные и опубликованные в 1899 г. А. А. Дмитриевским мемуары архиепископа Элас-сонского Арсения. Из специальных работ следует отметить фундаментальное исследование А. Я. Шпакова, в котором наиболее полно раскрыты причины и исторические предпосылки учреждения патриаршества в России. Но новооткрытые источники и исследования других авторов не только не поколебали основные выводы и оценки митрополита Макария, но и подкрепили их.

Основную часть десятого тома занимает описание событий Смутного времени. Здесь особенно ярко проявилась принципиальная позиция митрополита Макария, его убежденность в необходимости рассматривать историю Русской Церкви в органической связи государства, общества и народа. Смутное время, наступившее вскоре после учреждения патриаршества и поставившее Россию на грань национальной катастрофы, выявило общность судеб Церкви, государства, всей нации. Борьба за национальную независимость против иноземных интервентов была одновременно и борьбой за православие. Автором убедительно показана роль Русской Церкви в национально-освободительной борьбе, в которой она предстает не только ее вдохновителем, но и организатором. В центре внимания автора — подвижническая деятельность святителя Гермогена, его роль в организации народных сил.

Обращаясь к событиям внутрицерковной жизни, митрополит Макарий большое внимание в обоих томах уделяет книгопечатанию и исправлению богослужебных книг. В частности, он подробно излагает дело справщиков архимандрита Дионисия, инока Арсения Глухого и священника Ивана Наседки, возникшее в период междупатриаршества в начале XVII в. При этом высокопреосвященный историк знакомит читателя с содержанием полемических произведений, связанных с этим делом.

В одиннадцатом томе заметное место уделено проблеме отношения Церкви к другим вероисповеданиям. Это, прежде всего, вопросы, рассматривавшиеся на Соборах при патриархе Филарете, о перекрещивании католиков.