История Русской Церкви
Историк Русской Православной Церкви, приступающий к описанию жизни Церкви в синодальный период (1700—1917), сразу сталкивается с совершенно новой историографической ситуацией, которая характеризуется прежде всего отсутствием систематических капитальных исследований. Во Введении к «История Русской Церкви. 1700—1917» И. К. Смолич довольно подробно разбирает труды, которые хотя бы в какой-то мере можно считать относящимися к предмету его исследования. Начав с сочинений митрополита Евгения (Болховитинова) и епископа Иннокентия (Смирнова), автор последовательно обращается ко всем более или менее значительным и полным курсам по истории Русской Церкви синодального периода, особо отмечая труды архиепископа Филарета (Гумилевского), учебные пособия П. В. Знаменского и А. П. Доброклонского и некоторые более специальные работы.
Однако весь этот экскурс является скорее данью уважения предшественникам, нежели обозрением реальной историографической традиции. В годы существования Святейшего Синода цензурные условия исключали возможность обстоятельного и вдумчивого изучения истории Русской Церкви в период после преобразований Петра Великого. Вполне сознавая это, русские историки Церкви не предпринимали попыток сколь-нибудь серьезного анализа сложившегося положения, ограничиваясь самыми беглыми общими обзорами или исследованиями конкретных исторических событий и созданием портретов исторических деятелей той эпохи. Вполне отчетливому и ясному представлению о ненормальности положения, при котором церковное управление является составной частью государственного бюрократического механизма, сопутствовало не менее сильное охранительное чувство, убежденность в нежелательности перемен (например, возможного восстановления патриаршества), страх перед новыми потрясениями в жизни Русской Церкви.
Москва 1996 - 830 с. с илл.
ISBN 5-7302-0794-8
В первую часть восьмой книги юбилейного издания «История Русской Церкви» вошел первый том двухтомного исследования И. К. Смолича «История Русской Церкви. 1700—1917».
Перевод выполнен по изданию: Smolisch I. Geschichte der Russischen Kirche. 1700—1917. Leiden, 1964. Bd 1 (Studien zur Geschichte Osteuropas. Bd 9).
- Игорь Корнильевич Смолич как историк Русской Церкви
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 1700—1917. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- Предисловие
- Введение
А. Общее влияние развития Российского государства в XVIII—XX вв. на Русскую Церковь
Глава I. Становление государственной церковности
- § 1. Церковь и Петр Великий
- § 2. Церковь при местоблюстителе патриаршего престола Стефане Яворском
- § 3. «Духовный регламент» и учреждение Святейшего Синода
- § 4. Святейший Синод: его организация и деятельность при Петре I
Глава II. Церковь и государство
- § 5. Отношение российских императоров к Русской Церкви
- § 6. Святейший Синод: полномочия и организационные изменения в XVIII—XX вв
- § 7. Обер-прокуратура Святейшего Синода
- § 8. Святейший Синод и церковная политика правительства (1725—1817)
- § 9. Святейший Синод и церковная политика правительства (1817—1917)
- § 10. Правительство и вопрос о церковных имениях
- § 11. Организация епархиального управления
- § 12. Епископат
- § 13. Образование духовного сословия
- § 14. Приходское духовенство в государственном законодательстве
- § 15. Отношение приходского духовенства к священноначалию
- § 16. Материальное обеспечение приходского духовенства
- § 17. Социальное положение приходского духовенства
- § 18. Особые группы духовенства: военное, придворное и зарубежное
- § 19. Духовное образование до школьной реформы 1808—1814 гг
- § 20. Духовное образование от школьной реформы 1808—1814 гг. до 1867 г
- § 21. Духовное образование после школьной реформы 1867—1869 гг
Примечания
Справочно-библиографические материалы и таблицы
Список источников и литературы
Список сокращений в названиях изданий
Таблицы. Развитие церковной жизни в XVI11 —XX вв
- Генеалогические связи в вопросе о престолонаследии. Хронологический список царей и императоров
- Структура церковного управления
- Бюджет Святейшего Синода
- Обер-прокуроры Святейшего Синода (1721—1917 гг.)
- Епархии Русской Православной Церкви в 1700—1917 гг
- Церкви и приходское духовенство
- Образование
- Монашество
- Архиереи Русской Православной Церкви (1700—1917)
- Основные события русской церковной и государственной истории (1700—1917)
Сторонники синодального устройства Русской Церкви, преимущественно светские чиновники - синодалы, пытались затушевать полное подчинение Церкви государству, в этом отношении весьма характерны труды С. Г. Рункевича[1]. Эта двойственность, характерная дажедля наиболее светлых и сильных умов нашей Церкви, отразилась и в «Отзывах епархиальных архиереев» с требованиями преобразований в 1905 г., и в работе Предсоборного Присутствия в 1906 г., и в решениях Предсо-борного Совета в 1917 г., и в жарких прениях по поводу будущего церковного устройства на Поместном Соборе 1917/1918 г.[2]
Единое мнение о значении и характере синодального управления в Русской Церкви не было выработано в последующие годы — после восстановления патриаршества. И оставшиеся в России, и рассеянные в эмиграции маститые церковные историки и богословы, такие как А. П. Доброклонский, Н. Н. Глубоковский и др., не уделяли специального внимания этому периоду русской истории, который, по-видимому в силу своей близости во времени, не мог стать объектом пристального анализа.
Таким образом, отсутствие сколь-нибудь значительной и разработанной историографической концепции синодального периода истории является следствием не только цензурных ограничений прошлого века и физического уничтожения русской церковной науки в веке нынешнем, но и того, что единство церковного мнения о необходимости и желательности именно патриаршества в России и, напротив, нежелательности «государственной церковности» установилось лишь в последние годы. В этом смысле пафос многолетнего труда И. К. Смолича, безусловного сторонника патриаршей Церкви, близок нашему времени.
Огромную трудность для исследователя представляет необычайное обилие самого разнообразного исторического материала, относящегося к синодальному периоду, причем отсутствие четкой границы между государственными и собственно церковными документами многократно умножает число источников. При этом не надо забывать, что Русская Церковь в XVIII— XIX вв. представляла собой еще и очень развитый социальный институт, с разветвленной системой управления, множеством всевозможных комиссий, комитетов и контор по различным направлениям церковной жизни (миссионерской, учебной, благотворительной, хозяйственной, статистической, цер-ковно-археологической и т. п.), причем не только на уровне центрального аппарата, но и в епархиях. Все эти учреждения оставили большое количество документов, как опубликованных, так и оставшихся не разобранными в архивах[3].
В своей работе И. К. Смолич мог пользоваться только опубликованными материалами, обзор которых — весьма беглый — он дает сначала во Введении в «Историю Русской Церкви», а затем — более подробный — в библиографическом описании[4]. Следует, однако, отметить, что и среди использованных И. К. Смоличем печатных источников имеются значительные лакуны, вызванные специфическими условиями его работы. Находясь в Германии, он мог пользоваться книгами, хранившимися в немецких библиотеках, а в них почти не попадали издания 1914—1917 гг., когда Германия и Россия находились в состоянии войны. Примером тому может служить обозрение историком «Описания документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода» (ОДДС), где он считает тома 9-й (1729). СПб., 1913; 17-й (1737). СПб., б. г.; 18-й (1738). СПб., 1915; 21-й (1741). СПб., 1913; 22-й (1742). СПб., 1914; 23-й (1743). СПб., 1911; 28-й (1748). СПб., 1916, увидевшие свет или сразу перед или во время первой мировой войны, не вышедшими. Таким образом, современному исследователю синодального периода предстоит прежде всего проанализировать поистине безбрежное море документов: законов, отчетов, воспоминаний, писем, исследований и т. д. В этом смысле труд И. К. Смолича может с полным основанием считаться пропедевтикой к будущему более капитальному исследованию. Кстати, сам И. К. Смолич видел главную задачу своей работы в том, чтобы заложить основы для будущих исследований. В предисловии к первому тому «Истории» он писал: «Наверняка не все исследователи разделят предлагаемую автором оценку тех или иных событий и лиц. Надо, однако, надеяться, что именно дискуссия по спорным пунктам послужит разъяснению все еще не решенных вопросов и поможет пролить новый свет на прошлое Русской Церкви».
[1] Рункевич С. Г. История Русской Церкви под управлением Святейшего Синода. СПб., 1900. Т. 1; он же. Русская Церковь в XIX веке. СПб., 1901.
[2] Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. СПб., 1906; Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917/1918 гг. М., 1994. Т. 1-2.
[3] Об архивных материалах, относящихся к этому периоду, см.: История Русской Православной Церкви в документах федеральных архивов Москвы и Санкт-Петербурга: Аннотированный справочник-указатель. М., 1995; История Русской Православной Церкви в документах региональных архивов России: Аннотированный справочник-указатель. М., 1993; ЦГАДА: Путеводитель. М., 1992. Т. 2.
[4] См. с. 40-57, 607-647 наст. изд.
Москва 1997 - 800 с.
ISBN 5-7302 -0828 -6
Глава VI. Церковное окормление верующих
- § 22. Религиозно-нравственное состояние народа
- § 23. Меры государства и Церкви по охране веры и народного благочестия
- § 24. Преподавание религии в светских школах и церковноприходские школы
Глава VII. Раскол, секты и меры против них
- § 25. Староверы-беспоповцы
- § 26. Староверы-поповцы, признавшие священство
- § 27. Меры государства и Церкви против раскола
- § 28. Русское сектантство
- § 29. Борьба против сектантства
- § 30. Внутренняя миссия среди нехристианского населения в XVIII в
- § 31. Внутренняя миссия среди нехристианского населения в XIX и начале XX в
- § 32. Миссия за пределами России
- § 33. Отношение правительства и Церкви к римскому католицизму
- § 34. Меры против униатской Церкви
- § 35. Отношение Русской Церкви к протестантизму. Взаимоотношения с Англиканской Церковью и старокатоликами
Примечания
Справочно-библиографические материалы
Список литературы
Дополнение к списку литературы
- Покров Пресвятой Богородицы над Россией
- Святая Русь
- Монастыри Русской Православной Церкви
- И. К. Смолин. Предсоборное Присутствие 1906 г.: К предыстории Московского Поместного Собора 1917/1918 гг
- И. К. Смолин. Русская Церковь во время революции: с марта по октябрь 1917 г. и Поместный Собор 1917/1918 гг. (К истории взаимоотношений между государством и Церковью в России)
- А. С. Буевский. Русская Православная Церковь и другие Поместные православные Церкви в своих взаимоотношениях в синодальный период
Указатель имен
Указатель географических, этнических и церковно-административных наименований
