История Русской Церкви

Историк Русской Православной Церкви, приступающий к описанию жизни Церкви в синодальный период (1700—1917), сразу сталкивается с совершенно новой историографической ситуацией, которая характеризуется прежде всего отсутствием систематических капитальных исследований. Во Введении к «История Русской Церкви. 1700—1917» И. К. Смолич довольно подробно разбирает труды, которые хотя бы в какой-то мере можно считать относящимися к предмету его исследования. Начав с сочинений митрополита Евгения (Болховитинова) и епископа Иннокентия (Смирнова), автор последовательно обращается ко всем более или менее значительным и полным курсам по истории Русской Церкви синодального периода, особо отмечая труды архиепископа Филарета (Гумилевского), учебные пособия П. В. Знаменского и А. П. Доброклонского и некоторые более специальные работы.

Однако весь этот экскурс является скорее данью уважения предшественникам, нежели обозрением реальной историографической традиции. В годы существования Святейшего Синода цензурные условия исключали возможность обстоятельного и вдумчивого изучения истории Русской Церкви в период после преобразований Петра Великого. Вполне сознавая это, русские историки Церкви не предпринимали попыток сколь-нибудь серьезного анализа сложившегося положения, ограничиваясь самыми беглыми общими обзорами или исследованиями конкретных исторических событий и созданием портретов исторических деятелей той эпохи. Вполне отчетливому и ясному представлению о ненормальности положения, при котором церковное управление является составной частью государственного бюрократического механизма, сопутствовало не менее сильное охранительное чувство, убежденность в нежелательности перемен (например, возможного восстановления патриаршества), страх перед новыми потрясениями в жизни Русской Церкви.