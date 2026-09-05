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История Средних веков

История Средних веков
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UNIVERSITY TEXTBOOK, History, Educational, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Учебник представляет историю европейского Средневековья как длительный и неоднородный процесс преобразования общества — от кризиса поздней Римской империи и взаимодействия античного и варварского миров до Возрождения, Великих географических открытий, Реформации и формирования абсолютистских государств. Основное внимание уделено не накоплению дат и фактов, а пониманию важнейших исторических процессов: христианизации Европы, феодализации, становления средневекового города, развития церкви и государственности, военной и колонизационной экспансии, формирования сословно-представительных институтов и постепенного перехода к раннему Новому времени.

Книга предназначена прежде всего для студентов исторических и педагогических направлений. Проблемный принцип построения позволяет рассматривать Средневековье как особый тип европейской цивилизации и одновременно видеть региональное разнообразие исторического развития. Учебный материал дополнен вопросами для самоконтроля, библиографией, картами, иллюстрациями, хронологической таблицей и глоссарием.

История Средних веков – Учебник для вузов

Под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 463 с. – (Высшее образование).
ISBN 978-5-9916-2745-0

История Средних веков – Содержание

  • Авторский коллектив

  • Предисловие

  • I. Рим и варвары

    • Глава 1. От Античности к Средневековью

      • Проблема перехода от Античности к Средневековью

      • Судьба Римской империи. Наследство античной цивилизации

      • Народы Европы в I–V веках

    • Глава 2. Великое переселение народов и образование варварских королевств

      • Причины начала Великого переселения народов

      • Завоевания варваров на территории Римской империи. Образование варварских королевств

  • II. Становление средневековых европейских цивилизаций

    • Глава 3. Процесс христианизации

      • Утверждение христианской догматики и церкви

      • Христианизация варваров

      • Основные тенденции развития христианского искусства

    • Глава 4. Раннесредневековые империи

      • Особенности этнополитического развития в раннесредневековой Европе

      • Причины гибели варварских королевств

      • Византийская империя в V–XI веках

      • Империя Карла Великого и ее наследие

      • Образование Священной Римской империи

      • Общие черты и особенности в развитии раннесредневековых империй

    • Глава 5. Процесс феодализации

      • Складывание феодального строя в странах Европы: сущность, типология, периодизация

      • Этапы складывания феодальной структуры общества

      • Раннефеодальное поместье

      • Феодальная иерархия и формирование сословного мировоззрения

      • Феодальная раздробленность и сеньориальная монархия

      • Региональные особенности в развитии европейского феодализма

  • III. Военно-миграционные процессы IX–XIII веков и феодальная экспансия

    • Глава 6. Арабские завоевания и Реконкиста

      • Возникновение ислама и образование арабского халифата

      • Мусульманские государства на Пиренейском полуострове

      • Реконкиста. Христианские государства VIII–XIII веков

    • Глава 7. Эпоха викингов

      • Социально-политическое развитие Скандинавии в эпоху викингов

      • Походы викингов: причины, направления, последствия

      • Образование скандинавских королевств в IX–XI веках

    • Глава 8. Нормандские завоевания

      • Образование и своеобразие Нормандского герцогства

      • Сицилия и Южная Италия под властью норманнов

      • Нормандское завоевание Англии. Своеобразие монархии Вильгельма Завоевателя

    • Глава 9. Крестовые походы

      • Предпосылки, организация и начало Крестовых походов

      • Государства крестоносцев. Формирование духовно-рыцарских орденов

      • Трансформация крестоносного движения. Результаты Крестовых походов

    • Глава 10. Завоевательные походы германских императоров и немецкая колонизация

      • Специфика Священной Римской империи

      • Итальянская политика Штауфенов

      • Немецкая экспансия в Восточную Европу. Возникновение и деятельность Тевтонского ордена

  • IV. Развитие европейского общества и становление национальных государств

    • Глава 11. Средневековый город

      • Новации в аграрном производстве и ремесле

      • Формирование средневекового города

      • Внешний облик средневекового города

      • Управление и городское право

      • Городское ремесло, торговля и кредитное дело

      • Культурное своеобразие средневекового города

      • Город и деревня в XI–XIII веках. Процессы взаимовлияния

    • Глава 12. Церковь в XI–XIII веках и ее воздействие на человека средневекового общества

      • Католическая церковь в X–XI веках

      • Разделение христианской церкви на римско-католическую и православную

      • Католическая церковь в XII–XIII веках

      • Народное христианство и ереси

    • Глава 13. Политико-правовые системы феодального общества

      • Социально-экономическое и социально-политическое развитие Западной Европы в XI–XIII веках

      • Трансформация системы управления. Развитие права и правового сознания

      • Трансформация права и правового сознания

      • Возникновение и развитие институтов представительства

    • Глава 14. Европа XIV–XV веков: кризисы и войны

      • Столетняя война

      • Социальные и политические конфликты XIV–XV веков

      • Кризис римско-католической церкви

      • Османские завоевания и гибель Византии

      • Политическая карта Европы в конце XV века

  • V. Трансформация Европы: от Средневековья к Новому времени

    • Глава 15. Возрождение и гуманизм

      • Возрождение как тип культуры; предпосылки, хронология и ареал распространения

      • Возникновение и развитие культуры Возрождения в Италии

      • Расцвет культуры Возрождения в Италии XVI века

      • Культура Возрождения в Заальпийской Европе

    • Глава 16. Великие географические открытия

      • Предпосылки и причины Великих географических открытий

      • Основные направления морских экспедиций

      • Раздел мира и становление системы колониальной эксплуатации

      • Значение и последствия Великих географических открытий

    • Глава 17. Реформация и Контрреформация

      • Реформация в Германии

      • Реформация в Швейцарии

      • Реформация в Англии

      • Реформация во Франции

      • Контрреформация и результаты реформационного движения

    • Глава 18. Европейский абсолютизм

      • Формирование нового типа государственности

      • Франция — страна классического абсолютизма

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Rating 5.0 / 5
Added 05.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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