История Средних веков
Учебник представляет историю европейского Средневековья как длительный и неоднородный процесс преобразования общества — от кризиса поздней Римской империи и взаимодействия античного и варварского миров до Возрождения, Великих географических открытий, Реформации и формирования абсолютистских государств. Основное внимание уделено не накоплению дат и фактов, а пониманию важнейших исторических процессов: христианизации Европы, феодализации, становления средневекового города, развития церкви и государственности, военной и колонизационной экспансии, формирования сословно-представительных институтов и постепенного перехода к раннему Новому времени.
Книга предназначена прежде всего для студентов исторических и педагогических направлений. Проблемный принцип построения позволяет рассматривать Средневековье как особый тип европейской цивилизации и одновременно видеть региональное разнообразие исторического развития. Учебный материал дополнен вопросами для самоконтроля, библиографией, картами, иллюстрациями, хронологической таблицей и глоссарием.
История Средних веков – Учебник для вузов
Под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 463 с. – (Высшее образование).
ISBN 978-5-9916-2745-0
История Средних веков – Содержание
Авторский коллектив
Предисловие
I. Рим и варвары
Глава 1. От Античности к Средневековью
Проблема перехода от Античности к Средневековью
Судьба Римской империи. Наследство античной цивилизации
Народы Европы в I–V веках
Глава 2. Великое переселение народов и образование варварских королевств
Причины начала Великого переселения народов
Завоевания варваров на территории Римской империи. Образование варварских королевств
II. Становление средневековых европейских цивилизаций
Глава 3. Процесс христианизации
Утверждение христианской догматики и церкви
Христианизация варваров
Основные тенденции развития христианского искусства
Глава 4. Раннесредневековые империи
Особенности этнополитического развития в раннесредневековой Европе
Причины гибели варварских королевств
Византийская империя в V–XI веках
Империя Карла Великого и ее наследие
Образование Священной Римской империи
Общие черты и особенности в развитии раннесредневековых империй
Глава 5. Процесс феодализации
Складывание феодального строя в странах Европы: сущность, типология, периодизация
Этапы складывания феодальной структуры общества
Раннефеодальное поместье
Феодальная иерархия и формирование сословного мировоззрения
Феодальная раздробленность и сеньориальная монархия
Региональные особенности в развитии европейского феодализма
III. Военно-миграционные процессы IX–XIII веков и феодальная экспансия
Глава 6. Арабские завоевания и Реконкиста
Возникновение ислама и образование арабского халифата
Мусульманские государства на Пиренейском полуострове
Реконкиста. Христианские государства VIII–XIII веков
Глава 7. Эпоха викингов
Социально-политическое развитие Скандинавии в эпоху викингов
Походы викингов: причины, направления, последствия
Образование скандинавских королевств в IX–XI веках
Глава 8. Нормандские завоевания
Образование и своеобразие Нормандского герцогства
Сицилия и Южная Италия под властью норманнов
Нормандское завоевание Англии. Своеобразие монархии Вильгельма Завоевателя
Глава 9. Крестовые походы
Предпосылки, организация и начало Крестовых походов
Государства крестоносцев. Формирование духовно-рыцарских орденов
Трансформация крестоносного движения. Результаты Крестовых походов
Глава 10. Завоевательные походы германских императоров и немецкая колонизация
Специфика Священной Римской империи
Итальянская политика Штауфенов
Немецкая экспансия в Восточную Европу. Возникновение и деятельность Тевтонского ордена
IV. Развитие европейского общества и становление национальных государств
Глава 11. Средневековый город
Новации в аграрном производстве и ремесле
Формирование средневекового города
Внешний облик средневекового города
Управление и городское право
Городское ремесло, торговля и кредитное дело
Культурное своеобразие средневекового города
Город и деревня в XI–XIII веках. Процессы взаимовлияния
Глава 12. Церковь в XI–XIII веках и ее воздействие на человека средневекового общества
Католическая церковь в X–XI веках
Разделение христианской церкви на римско-католическую и православную
Католическая церковь в XII–XIII веках
Народное христианство и ереси
Глава 13. Политико-правовые системы феодального общества
Социально-экономическое и социально-политическое развитие Западной Европы в XI–XIII веках
Трансформация системы управления. Развитие права и правового сознания
Трансформация права и правового сознания
Возникновение и развитие институтов представительства
Глава 14. Европа XIV–XV веков: кризисы и войны
Столетняя война
Социальные и политические конфликты XIV–XV веков
Кризис римско-католической церкви
Османские завоевания и гибель Византии
Политическая карта Европы в конце XV века
V. Трансформация Европы: от Средневековья к Новому времени
Глава 15. Возрождение и гуманизм
Возрождение как тип культуры; предпосылки, хронология и ареал распространения
Возникновение и развитие культуры Возрождения в Италии
Расцвет культуры Возрождения в Италии XVI века
Культура Возрождения в Заальпийской Европе
Глава 16. Великие географические открытия
Предпосылки и причины Великих географических открытий
Основные направления морских экспедиций
Раздел мира и становление системы колониальной эксплуатации
Значение и последствия Великих географических открытий
Глава 17. Реформация и Контрреформация
Реформация в Германии
Реформация в Швейцарии
Реформация в Англии
Реформация во Франции
Контрреформация и результаты реформационного движения
Глава 18. Европейский абсолютизм
Формирование нового типа государственности
Франция — страна классического абсолютизма
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