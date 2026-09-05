Учебник представляет историю европейского Средневековья как длительный и неоднородный процесс преобразования общества — от кризиса поздней Римской империи и взаимодействия античного и варварского миров до Возрождения, Великих географических открытий, Реформации и формирования абсолютистских государств. Основное внимание уделено не накоплению дат и фактов, а пониманию важнейших исторических процессов: христианизации Европы, феодализации, становления средневекового города, развития церкви и государственности, военной и колонизационной экспансии, формирования сословно-представительных институтов и постепенного перехода к раннему Новому времени.

Книга предназначена прежде всего для студентов исторических и педагогических направлений. Проблемный принцип построения позволяет рассматривать Средневековье как особый тип европейской цивилизации и одновременно видеть региональное разнообразие исторического развития. Учебный материал дополнен вопросами для самоконтроля, библиографией, картами, иллюстрациями, хронологической таблицей и глоссарием.

История Средних веков – Учебник для вузов

Под ред. И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 463 с. – (Высшее образование).

ISBN 978-5-9916-2745-0

История Средних веков – Содержание