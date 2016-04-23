В книгу включены (с максимально возможной полнотой) восемь автобиографических сочинений: «Исповедь» Св. Августина (ок. 354-430), «Исповедь» Св. Патрика Ирландского (ок. 387-493), «Книга видений» Отлоха Санкт-Эммерамского (ок. 1010-1070), «Монодии» Гвиберта Ножанского (1053-1124), «История моих бедствий» П. Абеляра (1079-1142), «Типикон» имп. Михаила VIII Палеолога (1224/1225-1282), «Откровения» бл. Анджелы из Фолиньо (ок. 1248-1309), «Жизнеописание» Карла IV (1316-1378).

История субъективности - Средневековая Европа Сост. Ю.П. Зарецкий Приложение к журналу «Средние века» М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2009. — 565 с. — (Исторические технологии) ISBN 978-5-8291-1026-0 (Академический Проект) ISBN 978-5-98426-078-7 (Гаудеамус) История субъективности - Средневековая Европа - Содержание

От составителя

Феномен средневековой автобиографии

I. Автобиография глазами литературоведов, философов, историков

II. История автобиографии и история индивида

III. Феномен средневековой автобиографии: историко-культурные особенности

IV. Проблема авторства

Употребление терминов

Аврелий Августин Исповедь

Св. Патрик Ирландский Исповедь

Отлох Санкт-Эммерамский Книга видений

Гвиберт Ножанский Монодии

Пьер Абеляр История моих бедствий

Анджела из Фолиньо Откровения блаженной Анджелы

Пролог брата Арнальдо

Второй пролог

Глава I. Восемнадцать духовных шагов бл. Анджелы

Глава II. Искушения 6л. Анджелы

Глава III. Пять утешений бл. Анджелы

Глава IV. Другие утешения и видения бл. Анджелы

Глава V. Удостоверение в истинности откровений

Глава VI. Семь откровений о страстях Христовых

Глава VII. Семь утешений о Св. Причастии

Глава VIII. Утешения в явлениях Матери Божьей

Глава IX. О духовных сынах бл. Анджелы.

Глава X. Об испытаниях и о непреуспевающих

Глава XXII. Последнее писание и письмо бл. Анджелы

Глава XXIII. Завещание и смерть бл. Анджелы

Михаил VIII Палеолог. Типикон

Карл IV Люксембург. Жизнеописание императора Карла IV, им самим составленное

История субъективности - Средневековая Европа - От составителя

У читателя может возникнуть закономерный вопрос: какими критериями руководствовался составитель, отбирая одни тексты и оставляя в стороне другие? И вообще, что он имеет в виду под словом «автобиография», обозначая им сочинения средневековых авторов?

Таких критериев по большому счету было два. Прежде всего, репрезентативность. В сборнике представлены сочинения, прочно соотносимые историками европейской культуры с понятием «средневековая автобиография». Именно «Исповедь»Св. Августина, «Историямоих бедствий» П. Абеляра, «Монодии» Гвиберта Ножанского стали «классическими» источниками по изучению личности средневекового человека. Второй критерий — наличие переводов этих сочинений на русский язык. Здесь необходимо добавить, что в распоряжении составителя оказались переводы далеко не всех «автобиографий », которые ему хотелось бы представить в этой книге.

В сборнике присутствует сочинение византийского императора Михаила VIII Палеолога. Эта вставка позволит читателю сделать сопоставления средневековых свидетельств о себе в западнохристианской и восточнохристианской традициях.

Структура книги традиционна для изданий, публикующих источники: аналитическая вступительная статья и тексты, снабженные примечаниями и краткими биографическими справками об авторах. Во вступительной статье делается обзор важнейших направлений в изучении автобиографии (раздел I), прослеживается связь истории автобиографии с более общей темой истории европейского индивида (раздел II), рассматриваются историко-культурные особенности средневекового автобиографизма (III), анализируется проблема средневекового авторства применительно к автобиографическим сочинениям (IV).