История Церкви – Учебное пособие - Часть 1

В этих простых притчах Иисус приводит прекрасную иллюстрацию церкви. На протяжении своей истории, Церковь, как заботливо посаженное зерно, продолжает расти. Хотя Церковь началась всего с одиннадцати членов, она скоро распространилась по Римской империи и, в наше время, по всему миру. Церковь за время своего развития пережила много спадов, ошибок, катастроф и проблем, но всегда было видно, как рука Божья суверенно вела Свой народ.

Следующие главы поведают нам захватывающую историю роста Церкви от «горчичного зерна» до могучего дерева, которое побеждало целые империи. Мы надеемся, что этот курс обучения будет для вас захватывающим и полезным путешествием в вашем стремлении к распространению Его Церкви и Его Царства.

Цели курса

По окончании этого урока вы сможете:

Лучше узнать Бога в духовном смысле, видя Его руку в истории Церкви и, следовательно, оценить Его силу, которая работает и сегодня. Сделать интеллектуальный обзор основных фактов истории Церкви в их хронологическом порядке, а также основных движений и личностей, повлиявших на рост Церкви. Увидеть практическое отношение истории Церкви к нашей ситуации и научиться как от плохих, так и от хороших примеров в прошлом, и применять эти принципы к нашей сегодняшней ситуации. «Те, кто не имеют знания об ошибках прошлого, обречены на их повторение». Понять, в апологетическом смысле, как Господь работал в прошлом для того, чтобы иметь еще одно доказательство Его силы и существования, а также узнать, каким образом Церковь защищала свою веру, и использовать эти знания для защиты и распространения веры сегодня. Понять наше обширное культурное наследие, как верующих, так как оно связано с целой историей Церкви, ведущей в прошлое, ко времени Христа. Евангельское христианство часто представляется его оппонентами в Восточной Европе как недавно возникшее, завезенное из Запада течение. Вы немного узнаете о наследии Церкви в вашей стране, а также увидите себя в ряду верных евангельских христиан, идущих от Иисуса и Его апостолов. Усвоить теологическое развитие и соотношение великих доктрин веры, понять контекст, в котором они развивались, и научиться применять их сегодня более эффективно.

История Церкви – Учебное пособие – Часть 1 – BEE

Луцк: Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 1999. – 477 с.

История Церкви – Учебное пособие – Часть 1 - Содержание

Введение к курсу

Инструкции для студента

План курса

Урок 1 — Свидетельство и мартирия

Введение

Корни ранней церкви

Личность и работа Христа

Рост христианства и угрозы в обществе

Биографии: Поликарп и Перпетуя

Появление апологетов

Ересь и угроза внутреннего распада

Заключение

Урок 2 — Дом веры

Формирование общины

Ранние модели поклонения

Формулировка вероисповедания — образование символа веры

Развитие канона

Заключение

Урок 3 — Теологические основы

Консолидация при Константине

Теологическая консолидация

Церковь и народы за пределами империи

Противоречия на соборах и консолидация вероучения

Век отцов Церкви

Западные отцы церкви

Христианская жизнь и монашество

Заключение

Урок 4 — Миссионерство

Введение

Миссионерство в Западной Европе: подъем Римско-католической Церкви

Миссионерство на юге, востоке и северо-востоке

Биографии первых миссионеров

Славянские апостолы

Миссионерство на севере: кельтский христианский мир

Экскурс: Ислам

Две структуры спасительной миссии Бога

Урок 5 — Христианство и культура

Возникновение Священной Римской империи

Крест и полумесяц (1095-1291)

Христианство и культура

Биография Доминика

Биография Франциска Ассизского (1181/2-1226)

Заключение

Урок 6 — Поиск

Институционализм, религия и идолопоклонство

Обновление или реформа: предпосылки Реформации

Жизнь Джона Виклифа (Wycliffe)

Ян Гус: призванный свидетельствовать

Возрождение - начало современных реформ

Заключение

Урок 7 — Реформа и обновление на Западе

Предпосылки Реформации

Лютер и немецкая Реформация

Реформатское движение и радикальная Реформация

Биографии реформаторов 16-го века

Заключение

Приложение А: Хронология лютеранства

Приложение Б: Хронология реформатского движения

Приложение В: Обзор радикальной Реформации

Урок 8 — Новые формы существования

Международное Реформатское движение: кризис и экспансия

Реформация в Англии

Становление пуританского духа и возникновение английского сепаратизма

Контрреформация

Биографический очерк: Игнатий Льйола

Борьба за религиозное примирение в Европе

Заключение

Приложение Г: Символы веры раннего Реформатского движения

Приложение Д: Классические христианские духовные писания и жизнеописания