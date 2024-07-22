История зарубежной литературы XVII века - Учебник для вузов

История зарубежной литературы XVII века
«XVII век» в истории литературы — не формальный календарный отрезок времени, а сложный и своеобразный период литературного развития, протекающий примерно между 1590—1600 и 1680—1690 годами и отмеченный, при всем жанрово-стилевом разнообразии, определенной эстетической целостностью. Приступая к изучению XVII столетия как историко-литературной эпохи, мы сталкиваемся с несколькими важными, можно сказать, кардинальными проблемами историко-культурной периодизации. Прежде всего бросается в глаза относительно короткий отрезок времени, который выделен в качестве отдельного, самостоятельного культурного периода: мы рассматриваем не два тысячелетия, как в процессе изучения античности, не десяток веков средневековой цивилизации, не два-три столетия позднего Средневековья, т. е. эпоху Возрождения, а лишь один век, к тому же не имеющий особого названия, включающий в себя антиномичные художественные явления — барокко и классицизма. Споры о степени целостности и самостоятельности XVII в. в истории культуры, о его содержании и границах непрестанно ведут историки, филологи, культурологи, так и не приходя к единому мнению. Однако рубеж между Возрождением и XVII в. если и неуловим в определении, то все же очевиден и важен — это не просто переход от одной литературной, культурной эпохи к следующей, но глобальный историко-культурный сдвиг по шкале большой периодизации: в этот период Европа вступила в новый этап цивилизационного развития, называемый Новым временем. Происходит становление новой картины мира, кардинальные изменения в которой возникнут затем лишь на исходе XIX в., меняются как внешние обстоятельства жизни, так и прежние формы мышления и чувствования. Само понятие «Европа» — не только географическое, но и историко-культурное — окончательно формируется в Новое время, заменяя прежнее, средневековое деление на христианский и нехристианский мир. А европейский человек коренным образом меняет представление о мире и о себе.
Исследователи этого периода часто повторяют, что человек XX столетия ощущал себя ближе всего именно к этому веку: живопись, литература, музыка той эпохи, так же как ее философские, нравственные, психологические представления, легче открывались пониманию современного общества, нежели культура предшествующих периодов. В самом укладе жизни можно было «узнать себя самих» — ив тех достижениях цивилизации, которые стали ныне обыденными, и в самом ощущении мира и человека. Действительно, многие привычные для нас обычаи, предметы обихода, одежды появились впервые в XVII в.: например, именно в эту эпоху люди начинают применять оконные стекла и стеклить дорожные кареты; в число столовых приборов впервые входит вилка; традиционная плоская подошва в женской обуви заменяется изобретенным новшеством — каблуком. Именно в этом веке происходит, по наблюдениям известного историка Ф. Броделя, разрыв с древней пищевой традицией: еда становится более простой и вместе с тем более разнообразной, становится привычным употребление кофе, чая, прежде неизвестных или малоизвестных. Даже честь изобретения водки принадлежит этому веку: прежде спирт продавали в малых количествах для медицинских нужд.
История зарубежной литературы XVII века - Учебник для вузов
Под общей редакцией Н. Т. Пахсарьян.— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 433 с. — (Высшее образование). —Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-07123-8
История зарубежной литературы XVII века – Содержание
Авторский коллектив
Предисловие
Введение. Литература XVII века
Эстетические учения XVII века
Поэзия
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Испанская поэзия
- Луис де Гонгора-и-Арготе (1561—1627)
- Франсиско де Кеведо-и-Вильегас (1580—1645)
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Немецкая поэзия
- Мартин Опиц (1597—1639)
- Пауль Флеминг (1609—1640)
- Авдреас Грифиус (1616—1664)
- Фридрих фон Логау (1605—1655)
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Французская поэзия
- Франсуа де Малерб (1555—1628)
- Религиозная поэзия начала XVII века
- «Поколение Людовика XIII»
- Поэзия светского барокко
- Жан де Лафонтен (1621—1695)
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Английская поэзия
- Джон Донн (1572—1631)
- Джон Милтон (1608—1674)
Драматургия
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Испанская драматургия
- Педро Кальдерон (1600—1681)
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Французская драматургия
- Пьер Корнель (1606—1684)
- Жан Расин (1639—1699)
- Мольер (1622—1673)
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Английская драматургия
- Бен Джонсон (1573—1637)
- Драма 1610—1630-х годов
- Драйден и трагедия эпохи Реставрации
- Комедия реставрации
Проза
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Западноевропейский роман барокко
- Испанский плутовской роман и «низовой роман» европейского барокко
- «Высокий роман» европейского барокко
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Французская проза классицизма
- Франсуа де Ларошфуко (1613—1680)
- Мари-Мадлен де Лафайет (1634—1693)
- Итальянская литература
- Шведская литература
- Американская литература
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