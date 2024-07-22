История зарубежной литературы XVII века - Учебник для вузов

«XVII век» в истории литературы — не формальный календарный отрезок времени, а сложный и своеобразный период литературного развития, протекающий примерно между 1590—1600 и 1680—1690 годами и отмеченный, при всем жанрово-стилевом разнообразии, определенной эстетической целостностью. Приступая к изучению XVII столетия как историко-литературной эпохи, мы сталкиваемся с несколькими важными, можно сказать, кардинальными проблемами историко-культурной периодизации. Прежде всего бросается в глаза относительно короткий отрезок времени, который выделен в качестве отдельного, самостоятельного культурного периода: мы рассматриваем не два тысячелетия, как в процессе изучения античности, не десяток веков средневековой цивилизации, не два-три столетия позднего Средневековья, т. е. эпоху Возрождения, а лишь один век, к тому же не имеющий особого названия, включающий в себя антиномичные художественные явления — барокко и классицизма. Споры о степени целостности и самостоятельности XVII в. в истории культуры, о его содержании и границах непрестанно ведут историки, филологи, культурологи, так и не приходя к единому мнению. Однако рубеж между Возрождением и XVII в. если и неуловим в определении, то все же очевиден и важен — это не просто переход от одной литературной, культурной эпохи к следующей, но глобальный историко-культурный сдвиг по шкале большой периодизации: в этот период Европа вступила в новый этап цивилизационного развития, называемый Новым временем. Происходит становление новой картины мира, кардинальные изменения в которой возникнут затем лишь на исходе XIX в., меняются как внешние обстоятельства жизни, так и прежние формы мышления и чувствования. Само понятие «Европа» — не только географическое, но и историко-культурное — окончательно формируется в Новое время, заменяя прежнее, средневековое деление на христианский и нехристианский мир. А европейский человек коренным образом меняет представление о мире и о себе.

Исследователи этого периода часто повторяют, что человек XX столетия ощущал себя ближе всего именно к этому веку: живопись, литература, музыка той эпохи, так же как ее философские, нравственные, психологические представления, легче открывались пониманию современного общества, нежели культура предшествующих периодов. В самом укладе жизни можно было «узнать себя самих» — ив тех достижениях цивилизации, которые стали ныне обыденными, и в самом ощущении мира и человека. Действительно, многие привычные для нас обычаи, предметы обихода, одежды появились впервые в XVII в.: например, именно в эту эпоху люди начинают применять оконные стекла и стеклить дорожные кареты; в число столовых приборов впервые входит вилка; традиционная плоская подошва в женской обуви заменяется изобретенным новшеством — каблуком. Именно в этом веке происходит, по наблюдениям известного историка Ф. Броделя, разрыв с древней пищевой традицией: еда становится более простой и вместе с тем более разнообразной, становится привычным употребление кофе, чая, прежде неизвестных или малоизвестных. Даже честь изобретения водки принадлежит этому веку: прежде спирт продавали в малых количествах для медицинских нужд.

История зарубежной литературы XVII века - Учебник для вузов

Под общей редакцией Н. Т. Пахсарьян.— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 433 с. — (Высшее образование). —Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-07123-8

История зарубежной литературы XVII века – Содержание

Авторский коллектив

Предисловие

Введение. Литература XVII века

Эстетические учения XVII века

Поэзия

Испанская поэзия Луис де Гонгора-и-Арготе (1561—1627) Франсиско де Кеведо-и-Вильегас (1580—1645)

Немецкая поэзия Мартин Опиц (1597—1639) Пауль Флеминг (1609—1640) Авдреас Грифиус (1616—1664) Фридрих фон Логау (1605—1655)

Французская поэзия Франсуа де Малерб (1555—1628) Религиозная поэзия начала XVII века «Поколение Людовика XIII» Поэзия светского барокко Жан де Лафонтен (1621—1695)

Английская поэзия Джон Донн (1572—1631) Джон Милтон (1608—1674)



Драматургия

Испанская драматургия Педро Кальдерон (1600—1681)

Французская драматургия Пьер Корнель (1606—1684) Жан Расин (1639—1699) Мольер (1622—1673)

Английская драматургия Бен Джонсон (1573—1637) Драма 1610—1630-х годов Драйден и трагедия эпохи Реставрации Комедия реставрации



Проза

Западноевропейский роман барокко Испанский плутовской роман и «низовой роман» европейского барокко «Высокий роман» европейского барокко

Французская проза классицизма Франсуа де Ларошфуко (1613—1680) Мари-Мадлен де Лафайет (1634—1693)

Итальянская литература

Шведская литература

Американская литература

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