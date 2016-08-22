История женщин на Западе - Том 4

История женщин на Западе в 5-ти томах

Как Французская, так и Американская революции очертили область деятельности, в которой женщины коллективно могли свободно принимать участие; лицам одного пола было разрешено собираться вне привычных для них частных пространств.

Хотя французские женщины играли более выдающуюся политическую роль, нежели американки, деятельность последних, несомненно, была более радикальной.В любом случае благодаря этому событию у женщин появилась возможность собираться, и те, кто ею воспользовались, начали воспринимать себя в качестве личности, обладающей тендерными признаками.

Но эти предвестники феминистких практик XIX века вскоре сошли на нет, и за ними последовали десятилетия молчания. Случившийся на рубеже веков перелом также обеспечил достаточные оправдания для исключения женщин из гражданской жизни, бывший более радикальным, нежели отстранение женщин о политической деятельности в эпоху феодализма.

Революции Нового времени позволили женщинам выйти на улицы и начать организацию политических клубов, но создатели нового порядка могли в любой момент закрыть эти клубы и призвать женщин вернуться к своим очагам. Другим последствием революции стало более четкое разделение общества на публичную и частную сферы — между частной жизнью и общественной деятельностью, гражданским обществом и политической сферой. В конечном итоге именно благодаря данному различению женщины не допускались в политику, а их роль в гражданском обществе сводилась до зависимого положения.

История женщин на Западе - в 5-ти томах - Том 4 - Возникновение феминизма - От Великой французской революции до Мировой войны

Под общ. ред. М. Перро; под ред. Ж. Фрассе; науч. ред. перевода Н. Л. Пушкарева. - СПб.: Алетейя, 2015. -536 с.: ил.

(Гендерные исследования)

ISBN 978-5-91419-033-7

ISBN 978-5-906792-18-1 (т. IV)

История женщин на Западе - в 5-ти томах - Том 4 - Возникновение феминизма - От Великой французской революции до Мировой войны - Содержание

ЧАСТЬ I. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛОМ И НОВЫЙ ПОРЯДОК ДИСКУРСА

Определяя сущность женственности

Дочери свободы и гражданки революции Французская революция как поворотный момент История философии половых различий Законодательные противоречия

ЧАСТЬ II СОЗДАНИЕ ЖЕНЩИН, РЕАЛЬНОСТЬ И ВООБРАЖЕНИЕ

Женщины как творцы и творения

Идолопоклонство в искусстве и литературе Чтение и письмо в Германии Католическая модель Протестантка Создание современной еврейской женщины Светская модель женского образования Образы — внешность, досуг и быт Репрезентации женщин

ЧАСТЬ III. ЖЕНЩИНА-ГРАЖДАНКА: ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ

Семья — это женская работа

Тела и сердца Опасная сексуальность Женщина-работница Одинокие женщины

ЧАСТЬ IV. ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Великое предприятие феминизма

Шаг вперед Образы феминизма Новая Ева и прежний Адам

ЧАСТЬ V. ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА

О женском счастье

Жермена де Сталь. «О женщинах, посвятивших себя словесности»

Лу Андреас-Саломе. «Человечность женщины»

История женщин на Западе - в 5-ти томах - Том 4 - Возникновение феминизма - От Великой французской революции до Мировой войны - Тлеющие фитили

Революция не может состояться без толп восставших. Хорошо известно, что в Европе раннего нового времени женщины традиционно принимали активное участие в бунтах. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что мы обнаруживаем женщин в первых рядах парижских восставших. Утром 5 октября 1789 года именно женщины собрались и отправились маршем на Версаль, а за ними по пятам следовала Национальная гвардия. Волнения весной 1795 года начались с демонстрации женщин. Женщины звонили в набат, стучали в барабаны на улицах города, ругали власти и военных, вербовали сторонников, наводняли лавки и мастерские и ходили из дома в дом, чтобы заставить сопротивлявшихся сестер идти с ними вместе к зданию Конвента, куда они накатывали волна за волной, пока к ним не присоединились вооруженные мужчины. Они сыграли роль «головешек», как написал один чиновник.

В 1795 году, как и в 1789, и в мае 1793 г., женщины неделями находились на улицах, прежде чем было начато восстание. Они организовали «бабье войско» (23 мая 1795 года депутаты запретили им собираться группами более 5 человек под страхом ареста) и призвали мужчин к действию, хуля тех, кто отказывался, как «трусов». Когда мужчины колебались, женщины провозглашали, что если они «поведут в танце», то мужчины «последуют за ними». До того как началось восстание мая-июня 1793 года, один депутат сказал Конвенту, что «женщины начнут движение [и] мужчины придут им на помощь». На самом деле восстание не было инициировано женщинами, и это наблюдение, являющееся, без сомнения, вырванным из контекста, ясно показывает, на что именно женщин считали способными в беспокойные времена.



Во взрывоопасной ситуации политические активисты обращались за помощью к женщинам как к тлеющему фитилю в надежде, что те подожгут бочонок с порохом. Женщин рассматривали как необходимых посредников между активистами и массой, их действия и их громкий голос могли зажечь огонь восстания. Но как только оно начиналось, роли полов менялись: если толпа состояла как из мужчин, так и женщин, последние, по их собственному признанию, находились там, чтобы «поддержать мужчин». Мужчины-граждане были организованы в Национальную гвардию и могли бьггь вооружены пушкой. Но в пылу битвы женщины все же еще служили в качестве «тлеющих фитилей». «Агитаторы работали в основном на женщин, которые передавали их неистовство мужчинам, воспламеняя соблазнительными речами и разжигая самые жестокие беспорядки», — как отметил во время майского восстания 1795 года один полицейский. Хотя женщины приглядывали за мужчинами и, если нужно, вновь разжигали их пыл, но именно мужчины благодаря наличию оружия руководили делом. Сначала мужчины последовали за женщинами, а затем женщины поддержали своих мужчин: за очевидным беспорядком и спонтанным поведением толпы мы ясно различаем неравное распределение половых ролей, что люди воспринимали как должное и что являлось типичным для любого народного выступления.