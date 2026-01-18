В словаре содержатся основные сведения об иудаизме и христианстве. Главные положения вероучения и религиозной практики раскрываются предельно простым, чётким и ясным языком. Эта книга может послужить необходимым справочником для тех, кто хотел бы понять, в чём состоит сходство и различие двух религий. Эта книга может помочь преодолеть традиционное отчуждение и предвзятость иудеев и христиан.

Дан Кон-Шербок - Лавиния Кон-Шербок - Иудаизм и христианство - Словарь

Перевод с английского Юрия Табака

Предисловие и примечания о.Георгия Чистякова

Издательство «ГЕНДАЛЬФ» Москва 1995 - 279 с.

Дан Кон-Шербок - Лавиния Кон-Шербок - Иудаизм и христианство - Словарь - От авторов

В течение девятнадцати веков евреи и христиане жили бок о бок — однако конструктивный диалог между ними начался только недавно. Положительные сдвиги вызваны двумя основными причинами. Во-первых, были проведены обширные научные исследования в области новозаветной науки. Иисус и апостол Павел принадлежали к еврейскому народу, они соблюдали еврейские законы и традиции — и многолетние исследования иудейских и христианских ученых углубили понимание иудаизмом и христианством их собственного религиозного наследия, проложив путь к преодолению взаимного традиционного отчуждения и предвзятости.

Во-вторых, плодотворный еврейско-христианский диалог стал сегодня возможен, поскольку он осуществляется на уровне личных контактов: дружеские, проникнутые взаимопониманием встречи иудеев и христиан регулярно проводятся в Европе, Израиле и Соединенных Штатах. Итогом этих важных и полезных встреч стало учреждение многочисленных иудейско-христианских ассоциаций по всему миру.

Тем не менее, несмотря на достигнутые позитивные результаты, нередко даже наиболее активные участники иудейско-христианского диалога незнакомы с основными положениями вероучения и религиозной практики другой стороны. Цель словаря - представить читателям основные сведения об иудаизме и христианстве. Мы попытались, насколько это позволяет объем книги, максимально простым и доступным языком раскрыть многообразие ивзаимосвязь иудейского и христианского религиозного наследия. Книга может стать необходимой для тех, кто хотел бы понять, в чем состоит сходство и различие иудаизма и христианства. Мы надеемся, что словарь окажется полезным не только для учащихся и преподавателей, но также и для всех читателей, привлеченных неисчерпаемым духовным богатством двух древних религий.



Дан Кон-Шербок - Лавиния Кон-Шербок - Иудаизм и христианство - Словарь - Предисловие к русскому изданию

Общеизвестно, что Священное Писание иудеев (Закон, Пророки и Писания), или еврейская Библия, как говорят авторы книги, которую ты, читатель, сейчас держишь в руках, без каких бы то ни было изменений и купюр стало Библией д,ля христиан, ее первой частью —Ветхим Заветом.



В синагогах и в христианских храмах всех исповеданий поются и читаются одни и те же псалмы, звучат одни и те же песнопения, как, например, «Кадош, кадош, кадош»(«Свят, свят, свят»), - это заставляет нас задуматься друг о друге, попытаться понять друг друга.



Многие из нас догадываются, что без библейской археологии, то есть без знания того, как жили, что ели, во что одевались и т. п. в Палестине I века, далеко не все поймешь в Новом Завете. В связи с этим хочу подчеркнуть, что, читая Евангелие, надо

стремиться понять в нем каждое слово, каждую деталь, постараться представить себе каждую сцену, действительно стать ее свидетелем во исполнение слов Спасителя, Который говорит нам: «Вы же свидетели сему»(Лк. 24:48) и в другом месте: «Будьте Мне свидетелями» (Деян. 1:8). Иначемы просто не услышим, что нам хочет сказать Христос. Словарь Дана и Лавинии Кон Шербок может оказать нам в этом серьезную помощь. Так, например, очень важно понять, что кровоточивая жена (Мф.9:20) касается не просто края одежды Иисуса, а цицит, то есть кисточек, или специальных нитей на одежде; когда Христос говорит о «хранилищах», которые расширяют фарисеи (Мф.23:5), то речь идет о филактериях; во время пасхальной трапезы (седер) у евреев совершается Господом Его Тайная вечеря; «солило», упоминаемое в славянском тексте рассказа о предательстве Иуды (Мф.23,ср.Ин13:2б), это чаша с соленой водой, непременно стоящая на столе во время пасхальной трапезы инапоминающая о слезах, которые проливали евреи во время египетского рабства.