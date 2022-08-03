Иудейско-христианский диалог - Словарь-справочник

Редакторы осознали, насколько необходима эта книга, участвуя в работе группы иудеев и христиан, обсуждавшей задачи, которые ставит перед нашими исповеданиями секуляризм современного мира. Обсуждение периодически затруднялось взаимным непониманием, возникавшим из-за разного смысла, который мы вкладывали в термин «секуляризм». Поскольку христианство — целиком религиозное явление, существование нерелигиозных христиан представляется невозможным. Что же касается иудаизма, его параметры не обязательно религиозны. Еврейское слово йагадут можно перевести и как «иудаизм», и как «еврейство». Иудаизм в религиозном значении приблизительно можно сравнивать с христианством. Еврейство гораздо шире: оно включает в себя принадлежность к вере, нации, культуре, земле и часто — лишь к чему-то одному из этого. Евреи могут быть религиозными и нерелигиозными, верующими, агностиками или даже атеистами. Еврейство и христианство — не две стороны одной монеты, это две разные монеты. На Западе принято говорить о «иудео-христианской традиции». Это понятно, однако вводит в заблуждение. Хотя эти два явления имеют общие корни и часто общую почву, между ними существуют фундаментальные различия, являющие нам два совершенно различных мира, два различных мировоззрения.

Живя бок о бок в современном Западном мире, эти исповедания сблизились благодаря общим проблемам и общим врагам. Религиозные войны должны стать анахронизмом, а враждебность исторического прошлого — осознана как жалкий пример, явленный нами перед лицом неверующих. Понимание нужды в объединенной борьбе в сочетании с осознанием христиан, что их собственные учения и позиции сыграли существенную роль в создании атмосферы, в которой стал возможен Холокост, привело нас в эпоху диалога. На высшем уровне это теперь означает, что иудеи и христиане всех деноминаций могут вместе обсуждать свои традиции, чтобы способствовать взаимопониманию, идя навстречу установлению более гармоничных отношений. Процесс искоренения вековых предрассудков займет долгое время, но уже сейчас появляются обнадеживающие знаки того, что глубоко укоренившиеся враждебные стереотипы уступают место более адекватным представлениям, основанным на знании.

Однако диалог часто встречает на своем пути серьезные преграды и сложности, возникающие из-за неведения — не обязательно намеренного, но ставшего результатом полного разделения на протяжении стольких веков. Иногда причина взаимного непонимания лежит в культурно-лингвистической области. Иудаизм развивался в еврейском мире, христианство — в греко-латинской ойкумене. Образ и направление мышления в этих мирах серьезно различались, и когда эти две группы наконец оказывались рядом, они часто обнаруживали, что различия еще более усиливаются языковыми расхождениями. Так, в англоязычном мире христиане и иудеи должны были найти английские термины для обозначения богословских понятий, созданных на других языках. Эти понятия могли совершенно не совпадать в первоначальном значении, но переводиться на английский одним и тем же термином. Например, греческое слово номос и еврейские Тора и Галаха переводятся как «закон», хотя их первоначальные значения очень различны. Вообще, для многих ключевых терминов не существует адекватного перевода, как, например, для еврейских Тора или тшува или греческого агапе.

Иудейско-христианский диалог. Словарь-справочник

(Серия "Диалог")

Под редакцией Леона Кленицкого и Джеффри Вайгодера

Москва : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. - 314 с.

ISBN 5-89647-079-7

Иудейско-христианский диалог. Словарь-справочник - Содержание

Предисловие

Антисемитизм

Библия

Бог

Вера

Гностицизм

Грех

Догмат

Духовность

Жизнь после смерти

Завет

Закон/Галаха

Идеология

Избрание

Изгнание

Израиль

Иудейско-христианский диалог

Личность

Любовь

Мессия

Миссия

Молитва

Мученичество

Откровение

Покаяние

Праведность

Предание

Святость

Спасение

Справедливость

Страдание

Таинство

Творение

Терпимость — плюрализм

Универсализм

Фарисеи

Христос — Иисус — Сын Божий

Церковь и Синагога

Эсхатология

Об авторах статей

Указатель еврейских терминов

Общий указатель